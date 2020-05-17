快訊

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

【抗疫英雄2】他參與武漢包機 家人勸：都當院長了，別去吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾肇政96歲辭世 鄭麗君：他的創作史就是台灣文學史

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
鍾肇政。圖／文化部提供、林柏樑攝影
鍾肇政。圖／文化部提供、林柏樑攝影

台灣文學之母」的鍾肇政16日辭世，享耆壽96歲。文化部長鄭麗君今表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》開啟台灣「大河小說」的先河，第一部長篇小說《魯冰花》膾炙人口，是跨世代台灣人共同的記憶。

鄭麗君指出，鍾肇政一生創作不輟，書寫台灣人民的生活情感和社會現實，鍾老師數十年的創作史可說就是一部台灣文學史。

此外，鍾肇政對於鼓勵提攜後輩作家更是不遺餘力。國立台灣文學館開館後，鍾肇政慨捐近千筆畢生創作手稿、圖書、墨寶予台灣文學館，是文學館開館重要的支持者。對於鍾肇政的辭世，鄭麗君表達崇敬與無盡的哀思，文化部將盡力協助家屬治喪，並將會同客委會呈請總統明令褒揚。

鍾肇政1925年生，客家人（籍貫桃園），彰化青年師範學校畢業，台灣大學中文系肄業，曾任教師、《民眾日報》副刊主編、台灣文藝雜誌社社長、東吳大學東方語文學系兼任講師、總統府資政、台灣筆會會長、台灣客家公共事務協會理事長、台北市客家文化基金會董事長、寶島客家廣播電台董事長。

鍾肇政創作以小說為主，兼及論述、散文、傳記，長篇小說主要分為以自身經歷反映動盪時代的《濁流三部曲》為代表的自傳體小說，以及以呈現五○年日治時期社會現實的《台灣人三部曲》為代表的歷史題材小說，創作作品多達2000萬字，深刻而細膩地描寫台灣風土人物與歷史記憶。

他一生獲獎無數，曾獲中國文藝協會文藝獎章、台灣文學獎、教育部小說創作獎、嘉新新聞獎基金會小說創作獎、吳三連文學獎、國家文藝獎、二等景星勳章、總統文化獎百合獎、二等卿雲勳章、首屆客家終身貢獻獎、行政院文化獎等獎項。

在文學創作之外，鍾肇政也長期從事翻譯工作，將日本文學引介給台灣，而更為人所稱道的，是他為结籍作家開拓出創作與交流的空間。1950年代，在日語教育下成長的台籍作家面對戰後一元化的語言政策，需要使用過去不太熟悉的語言創作，他於是在1957年發起戰後第一份作家聯誼性的通訊媒介《文友通訊》，藉以溝通訊息、交流作品並互相支持。其後參與《台灣文藝》編務及主編《民眾日報》副刊期間，更致力於提拔新人作家，帶動治灣本土文壇的成長茁壯。

鍾肇政 台灣文學 台灣人

延伸閱讀

台灣文學之母鍾肇政96歲辭世 客委會：他開創客家新頁

「上帝很溫柔接回天國去」 龍潭武德殿設鍾肇政追思處

鍾肇政睡夢中安詳離世 家人：實在太突然

文壇巨擘鍾肇政辭世 陳芳明：對台灣文學影響巨大

相關新聞

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或...

蘇貞昌：鍾肇政不只獨善其身 對台灣文學民主有3大貢獻

行政院長蘇貞昌今天上午在桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得等人陪同下,到桃園市龍潭區武德殿，弔唁台灣文學之父鍾肇政與慰問家...

兒子視角「攀一座山」 鍾延威寫出鍾肇政真實人生

台灣文學之母鍾肇政高壽辭世，他用細膩的文筆與人文關懷，刻劃台灣人在歷史洪流中的困境與掙扎，他的兒子鍾延威去年為父親寫了一...

鍾肇政辭世 桃市圖書館預告5月底辦紀念書展

被譽為「台灣文學之母」的鍾肇政，昨天晚上7點於睡夢中安詳辭世，享耆壽96歲。鍾老一生筆耕不輟、關心客家事務，更致力於提攜...

當選鍾肇政送手稿詩「天光囉」 鄭文燦：不忘鍾老精神

「台灣文學之母」、知名「魯冰花」文學作家鍾肇政昨晚安詳辭世，桃園市長鄭文燦第一時間悉後在臉書PO文悼念，他今天上午在蘆竹...

本土詩人趙天儀85歲辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

台灣本土詩人及兒童文學推廣者趙天儀4月底辭世，享壽85歲。文化部長鄭麗君表示，趙教授為《笠》詩社創辦人之一，長期參與詩刊...

文壇談鍾肇政一生拚命寫作 透過他的小說認識台灣

「台灣文學之母」鍾肇政昨辭世。他一生創作逾2000萬字，以「濁流三部曲」、「台灣人三部曲」開啟台灣「大河小說」的先河。作...

影／蔣絜安：鍾肇政基督徒一輩子清苦自持 後事不鋪張

前立委蔣絜安談到公公「台灣文學之父」鍾肇政辭世，表示老人家是一輩子的基督徒，一輩子清苦自持，不會希望自己人生最後一段路鋪...

鍾肇政辭世 管碧玲懷念「北鍾南葉」

「台灣文學之母」鍾肇政16日在睡夢中辭世，享壽96歲。民進黨立委管碧玲在臉書上懷念「北鍾南葉」，並透露兩位前輩定義她從政...

悼念客家文學之母鍾肇政 蘇貞昌：台灣文學界重大損失

台灣客家文學大老鍾肇政昨晚去世，行政院長蘇貞昌今在臉書上表示，鍾肇政老先生是他的老朋友，忘年交。鍾肇政畢生致力在「寫出台...

鍾肇政辭世 賴清德：留下一生精彩照亮台灣文壇

「台灣文學之母」鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。準副總統賴清德今天在臉書懷念「鍾老」，表達心中萬分不捨。

鍾肇政96歲辭世 鄭麗君：他的創作史就是台灣文學史

「台灣文學之母」的鍾肇政16日辭世，享耆壽96歲。文化部長鄭麗君今表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》開啟台灣...

熱門新聞

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。