鍾肇政96歲辭世 鄭麗君：他的創作史就是台灣文學史

「台灣文學之母」的鍾肇政16日辭世，享耆壽96歲。文化部長鄭麗君今表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》開啟台灣「大河小說」的先河，第一部長篇小說《魯冰花》膾炙人口，是跨世代台灣人共同的記憶。

鄭麗君指出，鍾肇政一生創作不輟，書寫台灣人民的生活情感和社會現實，鍾老師數十年的創作史可說就是一部台灣文學史。

此外，鍾肇政對於鼓勵提攜後輩作家更是不遺餘力。國立台灣文學館開館後，鍾肇政慨捐近千筆畢生創作手稿、圖書、墨寶予台灣文學館，是文學館開館重要的支持者。對於鍾肇政的辭世，鄭麗君表達崇敬與無盡的哀思，文化部將盡力協助家屬治喪，並將會同客委會呈請總統明令褒揚。

鍾肇政1925年生，客家人（籍貫桃園），彰化青年師範學校畢業，台灣大學中文系肄業，曾任教師、《民眾日報》副刊主編、台灣文藝雜誌社社長、東吳大學東方語文學系兼任講師、總統府資政、台灣筆會會長、台灣客家公共事務協會理事長、台北市客家文化基金會董事長、寶島客家廣播電台董事長。

鍾肇政創作以小說為主，兼及論述、散文、傳記，長篇小說主要分為以自身經歷反映動盪時代的《濁流三部曲》為代表的自傳體小說，以及以呈現五○年日治時期社會現實的《台灣人三部曲》為代表的歷史題材小說，創作作品多達2000萬字，深刻而細膩地描寫台灣風土人物與歷史記憶。

他一生獲獎無數，曾獲中國文藝協會文藝獎章、台灣文學獎、教育部小說創作獎、嘉新新聞獎基金會小說創作獎、吳三連文學獎、國家文藝獎、二等景星勳章、總統文化獎百合獎、二等卿雲勳章、首屆客家終身貢獻獎、行政院文化獎等獎項。

在文學創作之外，鍾肇政也長期從事翻譯工作，將日本文學引介給台灣，而更為人所稱道的，是他為结籍作家開拓出創作與交流的空間。1950年代，在日語教育下成長的台籍作家面對戰後一元化的語言政策，需要使用過去不太熟悉的語言創作，他於是在1957年發起戰後第一份作家聯誼性的通訊媒介《文友通訊》，藉以溝通訊息、交流作品並互相支持。其後參與《台灣文藝》編務及主編《民眾日報》副刊期間，更致力於提拔新人作家，帶動治灣本土文壇的成長茁壯。