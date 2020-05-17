台灣文學之母鍾肇政96歲辭世 客委會：他開創客家新頁
客家大老鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。客委會指出，鍾肇政是戰後時期台灣文學界創作力最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，一生著作等身，總字數超過2000萬字，至今無人能超越。
客委會指出，鍾肇政也致力於提攜客家後生，鼓勵文友，支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材，影響台灣文學至深，因此也被譽為「台灣文學之母」。
鍾肇政出生於1925年，為台灣小說作家，更是大河小說的開山始祖，著有《魯冰花》、《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》、《高山三部曲》、（高山組曲）、《怒濤》等小說，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」的美譽。
鍾肇政也因為著作台灣文學無數，深深影響台灣文學至今，獲多任總統數次頒發最高文學榮譽獎項肯定，被譽為台灣文學界實力最雄厚、創作力最旺盛的偉大文學家。
客委會指出，對於鍾老的辭世，令人感到萬般不捨，承蒙鍾老一生為台灣文學的戮力筆耕，讓客家後進能站在鍾老的肩膀上，繼續為客家文化奮鬥，「鍾老！天光囉，我們都會在這仰望您，煞猛開創客家的新頁」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言