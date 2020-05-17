快訊

MLB／67頁復賽企劃書曝光 超多規範比中職還嚴謹

黃蜂颱風減弱為熱低壓 氣象局8時30分解除海警

台灣文學之母鍾肇政96歲辭世 客委會：他開創客家新頁

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
台灣文學之母鍾肇政96歲辭世。圖／客委會提供
台灣文學之母鍾肇政96歲辭世。圖／客委會提供

客家大老鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。客委會指出，鍾肇政是戰後時期台灣文學界創作力最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，一生著作等身，總字數超過2000萬字，至今無人能超越。

客委會指出，鍾肇政也致力於提攜客家後生，鼓勵文友，支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材，影響台灣文學至深，因此也被譽為「台灣文學之母」。

鍾肇政出生於1925年，為台灣小說作家，更是大河小說的開山始祖，著有《魯冰花》、《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》、《高山三部曲》、（高山組曲）、《怒濤》等小說，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」的美譽。

鍾肇政也因為著作台灣文學無數，深深影響台灣文學至今，獲多任總統數次頒發最高文學榮譽獎項肯定，被譽為台灣文學界實力最雄厚、創作力最旺盛的偉大文學家。

客委會指出，對於鍾老的辭世，令人感到萬般不捨，承蒙鍾老一生為台灣文學的戮力筆耕，讓客家後進能站在鍾老的肩膀上，繼續為客家文化奮鬥，「鍾老！天光囉，我們都會在這仰望您，煞猛開創客家的新頁」。

台灣文學 鍾肇政 客委會

延伸閱讀

「上帝很溫柔接回天國去」 龍潭武德殿設鍾肇政追思處

鍾肇政睡夢中安詳離世 家人：實在太突然

文壇巨擘鍾肇政辭世 陳芳明：對台灣文學影響巨大

台灣文學之母鍾肇政辭世 一生是台灣文學史見證

相關新聞

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或...

鍾肇政96歲辭世 鄭麗君：他的創作史就是台灣文學史

「台灣文學之母」的鍾肇政16日辭世，享耆壽96歲。文化部長鄭麗君今表示，鍾老師以《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》開啟台灣...

台灣文學之母鍾肇政96歲辭世 客委會：他開創客家新頁

客家大老鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。客委會指出，鍾肇政是戰後時期台灣文學界創作力最豐富的客籍文學家，更是大...

「上帝很溫柔接回天國去」 龍潭武德殿設鍾肇政追思處

「台灣文學之父」鍾肇政昨晚辭世享受96歲，文壇巨擘殞落讓蔡英文總統和多人在社群網站悼念、不捨，文化部長鄭麗君、客委會主委...

台灣文學之母鍾肇政辭世 一生是台灣文學史見證

台灣客家文學大老鍾肇政今晚去世，享耆壽96歲。鍾肇政是創作力旺盛、產量豐富的客籍文學家，更是大河小說開山始祖，被稱為「台...

聯合報一周大事5/10~5/16

國內： 11日：主計總處發布3月經常性薪資，平均為4萬2309元，較上月減少0.01％，創39年首見的經常性薪資負成長，官方預期後期衝擊還會更明顯且劇烈。 14日：行政院長蘇貞昌在行政院會

「台灣文學之母」96歲鍾肇政 睡夢中辭世

「台灣文學之母」鍾肇政昨晚七點辭世，享耆壽九十六歲。鍾老媳婦、前立委蔣絜安證實這項消息，她哽咽地說，公公年紀雖大，但平常生活起居都正常，這兩天覺得公公體力較弱，白天都睡得很沉，沒想到昨晚七點發現停止呼吸心跳，在睡夢中安詳離開，全家人都難接受，感謝各界關心。

蔡總統臉書悼念鍾肇政 「失去一位視我如己出的長輩」

文壇大老鍾肇政辭去，蔡英文總統稍早透過臉書表示，得知鍾老辭世，她感到相當難過，這不僅是台灣文壇的損失，「對我來說，更像是...

曾獲鍾肇政親筆信力挺參選 鄭文燦哀悼：不忘鍾老期許

客家文壇大老鍾肇政16日晚間在住家辭世，享耆壽96歲。桃園市長鄭文燦在臉書發文哀悼「最敬愛的文化國寶鍾老，鍾肇政先生，今...

鍾肇政過世 客委會：台灣創作力最旺盛的文學家

客家文學家鍾肇政今天晚間7時許過世，客委會表示，鍾肇政是台灣創作力最旺盛的文學家，也積極推動客家運動、爭取客家族群權益，...

台灣文學之母鍾肇政辭世 魯冰花感人至深

「台灣文學之母」作家鍾肇政今（16）日辭世，文壇感到悲傷。年輕朋友可能不熟悉鍾肇政，但聽到熟悉的旋律：「天上的星星不說話，地上的...

「台灣文學之母」鍾肇政辭世 享耆壽96歲

「台灣文學之母」鍾肇政今天晚上7點辭世，享耆壽96歲。鍾老媳婦、前立委蔣絜安今晚證實這項消息，她哽咽地說，公公雖年紀大，...

熱門新聞

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。