台灣文學之母鍾肇政96歲辭世 客委會：他開創客家新頁

客家大老鍾肇政16日在睡夢中安詳辭世，享壽96歲。客委會指出，鍾肇政是戰後時期台灣文學界創作力最豐富的客籍文學家，更是大河小說的開山始祖，一生著作等身，總字數超過2000萬字，至今無人能超越。

客委會指出，鍾肇政也致力於提攜客家後生，鼓勵文友，支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材，影響台灣文學至深，因此也被譽為「台灣文學之母」。

鍾肇政出生於1925年，為台灣小說作家，更是大河小說的開山始祖，著有《魯冰花》、《濁流三部曲》、《台灣人三部曲》、《高山三部曲》、（高山組曲）、《怒濤》等小說，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」的美譽。

鍾肇政也因為著作台灣文學無數，深深影響台灣文學至今，獲多任總統數次頒發最高文學榮譽獎項肯定，被譽為台灣文學界實力最雄厚、創作力最旺盛的偉大文學家。

客委會指出，對於鍾老的辭世，令人感到萬般不捨，承蒙鍾老一生為台灣文學的戮力筆耕，讓客家後進能站在鍾老的肩膀上，繼續為客家文化奮鬥，「鍾老！天光囉，我們都會在這仰望您，煞猛開創客家的新頁」。