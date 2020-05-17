聯合報一周大事5/10~5/16

聯合報 / 本報訊
新冠肺炎疫情已衝擊到勞工薪資成長。主計總處11日發布3月全體受僱員工經常性薪資平均為42,309元，為1981年同期首見3月經常性薪資較2月減少。 記者林俊良／攝影
新冠肺炎疫情已衝擊到勞工薪資成長。主計總處11日發布3月全體受僱員工經常性薪資平均為42,309元，為1981年同期首見3月經常性薪資較2月減少。 記者林俊良／攝影

國內：

11日：主計總處發布3月經常性薪資，平均為4萬2309元，較上月減少0.01％，創39年首見的經常性薪資負成長，官方預期後期衝擊還會更明顯且劇烈。

14日：行政院長蘇貞昌在行政院會率內閣總辭後，啟動新內閣人事調整，文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、國發會主委陳美伶、僑委會委員長吳新興等部會首長確定不續任。

15日：台積電宣布，在美國聯邦政府與亞利桑納州政府的支持下，有意在亞利桑納州投資設置「五奈米製程技術」晶圓廠，該晶圓廠將於2021年動工，2024年開始量產，月產能超過二萬片。

國外：

13日：新冠肺炎全球確診人數累計超過438萬人，死亡人數超過29萬人。世衛突發衛生事件計畫執行主任萊恩警告，新冠病毒可能變成我們社區中的另一種流行病毒，它可能永遠不會消失，就像愛滋病毒並未消失。

14日：日本首相安倍晉三宣布，日本非特定警戒區的34縣，再加上「特定警戒區」的5個縣，共39縣，即日起解除新冠病毒緊急狀態。

16日：美國眾議院通過歷史性法案，允許處於隔離狀態受其他與新型冠狀病毒大流行相關影響的議員，可透過代理人遠端投票。

行政院 薪資 日本 內閣 愛滋病

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