聯合報一周大事5/10~5/16
國內：
11日：主計總處發布3月經常性薪資，平均為4萬2309元，較上月減少0.01％，創39年首見的經常性薪資負成長，官方預期後期衝擊還會更明顯且劇烈。
14日：行政院長蘇貞昌在行政院會率內閣總辭後，啟動新內閣人事調整，文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、國發會主委陳美伶、僑委會委員長吳新興等部會首長確定不續任。
15日：台積電宣布，在美國聯邦政府與亞利桑納州政府的支持下，有意在亞利桑納州投資設置「五奈米製程技術」晶圓廠，該晶圓廠將於2021年動工，2024年開始量產，月產能超過二萬片。
國外：
13日：新冠肺炎全球確診人數累計超過438萬人，死亡人數超過29萬人。世衛突發衛生事件計畫執行主任萊恩警告，新冠病毒可能變成我們社區中的另一種流行病毒，它可能永遠不會消失，就像愛滋病毒並未消失。
14日：日本首相安倍晉三宣布，日本非特定警戒區的34縣，再加上「特定警戒區」的5個縣，共39縣，即日起解除新冠病毒緊急狀態。
16日：美國眾議院通過歷史性法案，允許處於隔離狀態受其他與新型冠狀病毒大流行相關影響的議員，可透過代理人遠端投票。
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