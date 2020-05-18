來自海洋的祝福 - 褐藻糖膠

文 / 海之滴 提供

吃海藻的好處

與其他國家比較，日本女性的壽命居世界第一，日本男性排名第三，日本人成為全球最長壽人群。其中沖繩縣是在日本最為長壽的地區。影響壽命長短的因素很多，其中影響最大的就是飲食生活。海藻是海洋中生命力最強、成長最快的植物之一，富有強大的自我修護功能，立川大介醫師研究當中，發現褐藻類所富含的膳食纖維多醣體，對人體有益處，其中營養價值來自於高分子褐藻糖膠。目前，褐藻糖膠已被廣泛的研究。

圖／海之滴 提供
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高分子褐藻糖膠的與眾不同之處

褐藻糖膠只能在褐色藻類的黏滑部分萃取，為稀少材料，摘取新鮮海蘊1公斤中只能萃取約10克的褐藻糖膠。褐藻糖膠是一種高分子多醣體，其主要成分是硫酸岩藻糖。在過去的十年中，褐藻糖膠一直是從生物學角度進行廣泛的研究。幾種類型的褐藻，例如海蘊和裙帶菜孢子葉，現在被廣泛用於褐藻糖膠的萃取。

立川大介醫師表示：「褐藻糖膠以很多單醣結合在一起的高分子多醣體，如果進行低分子化，褐藻糖膠的性質和特性將發生改變。想發揮褐藻糖膠本來所具備的價值，保持「高分子」狀態非常重要。」。日本JHFA協會所規定的褐藻糖膠相關食品，品質標準規定為「褐藻糖膠=高分子」是必要條件。

圖／海之滴 提供
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「海之滴」將稱為“上帝的蘑菇”巴西蘑菇和高分子多醣體褐藻糖膠，以這3種天然成分研究通過一定混合比例， 研製出功效原高於獨立使用的食品。研究指出混合配方彼此能發揮更有效的協調作用，褐藻糖膠混合AG 組合，有助於維持特殊狀況，讓生活品質邁向穩健之路。

在過去的17年中，我們與日本國立大學和NPO Fucoidan研究所共同致力於研究褐藻糖膠。 我們的Umi No Shizuku Fucoidan海之滴褐藻糖膠在45個國家/地區成為了一個熟悉的品牌。如今，在美國、加拿大、香港、韓國、越南、新加坡等皆有分公司，給重視品質與健康的消費者，提供最安全、優質的產品與服務，在未來我們也會持續以科技研究確保其功效質量和安全程度，讓您在邁向良好生活的旅程上獲得更穩定的前進。

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歡迎致電0800-003-077免費索取海之滴產品資料、藥丸盒和口罩存放夾一份，數量有限，送完即止。

圖／海之滴 提供
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