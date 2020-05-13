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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

線上監督政府碳排 氣候平台納民意

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

政府部門排碳量公開透明，全民一起線上監督！行政院環保署13日舉辦「氣候公民對話平台Online中」記者會。主秘葉俊宏表示，政府部門已擬定減碳2%的目標，「建置平台是希望國民可以提出建議及行動方案」，副處長黃偉鳴則說，平台開放讓執行資訊透明，民眾也可以一起監督。

線上平台監督碳排放

為讓民眾參與政府的減碳計劃，行政院環保署13日宣佈氣候公民對話平台上線，供民眾查找相關資訊。環管處副處長黃偉鳴表示，只要點選各部會設定的目標值及實際排放量，「數據會以簡單的長條圖顯示。」

全國總碳排放量也能在1頁中輕鬆看出，代表歷年總排放量的每一長條會以不同的顏色區隔各部會。還有農夫及花朵等互動圖，供民眾了解政策法規及管理說明，以發表監督的力量。環保署主任秘書葉俊宏表示，「減少溫室氣體排放跟氣候變遷是天大的事情，是全世界都努力著手的工作。」

廣納民眾建議

「氣候公民對話平台啟動！」環管處副處長黃偉鳴則說，主要是希望公民針對氣候政策給予相關建議，他說：「透過這樣的公民平台可以蒐集各方意見，不是只有政府部門還有企業，也需要社會大眾的參與。」他強調，民眾看完相關資訊即能按下網頁中大大圓形的固定式按鈕發表意見，也讓大家討論計劃怎麼執行。

黃偉鳴補充，仿照減碳預算執行成功的英國，以5年為一期的管制目標，針對6大部門設定排放目標，分別為製造（經濟部）、住商（內政部）、農業（農委會）、能源（經濟部）、環境（環保署）及運輸（交通部）等部門。主管部會必須提出具體減碳作為，未達管制目標則必須呈報改善計劃至行政院。

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減碳 環保署 行政院

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