顏清標換肝 顏家人籲好友一起祝福

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天傳出到高雄長庚醫院接受換肝手術，由二兒子顏仁賢捐肝救父，顏家人發布聲明稿指出，顏清標叮嚀不要勞煩大家，呼籲好朋友一起祝福他早日康復。

顏寬恒暨顏莉敏服務處聲明指出，「有關家父顏清標身體狀況一事，承蒙各界關心，目前仍須靜養，家父也特別叮嚀不要勞煩大家、不要浪費社會資源，對於他本人的身體狀況也不須太過擔心，所以希望各界能夠留給他及家屬一點私人空間」。

稿中提及，顏清標近期因為疫情以及遶境事宜四處奔波，身體早已不堪負荷，因此剛好趁這個機會能夠調養身體，早日再和大家見面。「希望『標哥』的好朋友們，能夠一起祝福家父早日康復」。

文末指出，在醫院休養期間，因為疫情關係也謝絕一切的探視，讓家父能夠安心休養，再次感謝各界關心。

知情人士指出，顏清標5月11日入院，經醫療團隊評估身體狀況後，今天進行手術，手術預計12小時，由有換肝權威、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆主刀，率領醫院換肝團隊進行活體換肝手術。

顏家人南下趕赴醫院，兒子前立委顏寬恒、女兒台中市議會副議長顏莉敏均在醫院等候，長庚醫院公關未否認，僅說尊重家屬說法。

顏清標綽號「冬瓜標」現任大甲鎮瀾宮董事長，少年時自里長發跡，曾擔任縣議員、省議員，台中縣議會議長，多任立委，為地方派系黑派大老，因縣議長時期花酒案，在立委任內遭褫奪公權，二度入獄。兒子顏寬恒代父出征，補選接任立委，不過，去年立委選舉時，顏寬恒連任失利。