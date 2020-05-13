顏清標換肝手術 高雄長庚：未獲病人授權說明

大甲鎮瀾宮靈魂人物、董事長顏清標今天傳出到高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀。高雄長庚院方證實，顏清標進行活體換肝手術中，經家族比對，由次子顏仁賢捐肝救父，父子今進行手術。高雄長庚說，目前院方未獲家屬授權來對外說明，因為涉及病患隱私，要由家屬來發布，家屬可能會以新聞稿方式對外說明。

據了解，顏清標在本月11日入院，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊處理。顏清標今年3月進行健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，經進一步檢查發現有腫瘤，醫生建議須進行換肝移植手術。

陳肇隆是換肝權威，在國際上享有高知名度，換肝病友中不乏政商名人。