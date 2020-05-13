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影／顏清標與二兒子配對換肝 權威陳肇隆執刀

聯合報 / 記者徐如宜王昭月王慧瑛／高雄即時報導
顏清標在本月11日入院，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊處理。本報資料照片
顏清標在本月11日入院，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊處理。本報資料照片

大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天傳出到高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀。高雄長庚院方證實，顏清標進行活體換肝手術中，經家族比對老二顏仁賢完成配對，可以進行換肝，父子二人報到住院後進行手術。

據了解，顏清標在本月11日入院，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊處理。顏清標今年3月進行健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，經進一步檢查發現有腫瘤，醫生建議須進行換肝移植手術。

顏清標 手術 長庚

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