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影／顏清標與二兒子配對換肝 權威陳肇隆執刀
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天傳出到高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀。高雄長庚院方證實，顏清標進行活體換肝手術中，經家族比對老二顏仁賢完成配對，可以進行換肝，父子二人報到住院後進行手術。
據了解，顏清標在本月11日入院，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊處理。顏清標今年3月進行健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，經進一步檢查發現有腫瘤，醫生建議須進行換肝移植手術。
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