影／顏清標與二兒子配對換肝 權威陳肇隆執刀

蔡政府兩年前高喊支持有機農業，現在又以科學、產業園區開發為由徵收有機農牧場用地，中崎有機農業專區農民批評政策不連續，讓人無所適從，還說內政部提出異地種植，根本不了解一塊有機農地要投入多少心血跟經費，「農業不能總是退讓」。

2020-05-12 23:54