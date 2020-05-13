聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父
大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出已到高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀，顏清標家人已趕醫院。院方證實，顏清標目前正在進行活體換肝手術中，肝臟由子女捐贈，因手術進行中，是否對外正式說明，還需探詢家屬意願。
掳了解，顏清標本月11日入院，評估健康狀況後，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊主持。
鎮瀾宮董事長顏清標今年3月健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，進一步檢查發現有腫瘤，醫生建議須進行換肝移植手術，經家族比對老二顏仁賢完成配對，可換肝，父子二人報到住院後進行手術。
據指出，顏的家人都已南下趕到醫院，幕僚說不方便說明，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天上午未接電話，工作人員說，副董正在開會中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言