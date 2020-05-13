傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出已到高雄長庚醫院接受換肝手術，由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆親自執刀，顏清標家人已趕醫院。院方證實，顏清標目前正在進行活體換肝手術中，肝臟由子女捐贈，因手術進行中，是否對外正式說明，還需探詢家屬意願。

掳了解，顏清標本月11日入院，評估健康狀況後，今天動刀，由高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆率該院換肝團隊主持。

鎮瀾宮董事長顏清標今年3月健康檢查時，發現肝臟「甲種胎兒蛋白」數值異常，進一步檢查發現有腫瘤，醫生建議須進行換肝移植手術，經家族比對老二顏仁賢完成配對，可換肝，父子二人報到住院後進行手術。

據指出，顏的家人都已南下趕到醫院，幕僚說不方便說明，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天上午未接電話，工作人員說，副董正在開會中。