橋頭園區惹議 農委會、內政部舌戰

蔡總統連任政見之一的高雄橋頭科學園區，昨進行二階環評範疇界定會議，但因涉及中崎有機農業專區存廢，農委會、內政部「舌戰」法條，最後因適法性疑慮喊卡，環評史上罕見。

農委會兩年前公布有機農業促進法，蔡總統當時還親自出席全國論壇，宣示將解決有機農業困境，如今全國第一個成立的中崎有機農業專區，科技部擬徵收納入橋頭科學園區，內政部也已核定都市計畫。若定案，農民多年耕種的心血將付之一炬，須另覓地點重新來過，引發爭議。

中崎有機農業專區是前高雄縣府為響應農委會政策，十年前向台糖租地創設，目前有超過卅名農民栽種番茄、草莓、棗子、養雞、養蜜蜂，生態豐富。

昨範疇界定會議預定討論橋頭科學園區進入環評實質審查前，應做哪些調查項目及替代方案。農委會代表率先表態，認為根據有機農業促進法規定，國營事業土地應優先設置有機農業促進區，希望保留持續做有機農業。

但內政部引用新市鎮開發條例反擊，認為中崎專區用地早在廿六年前的高雄新市鎮方案就規畫為住宅區、公共設施，只能「臨時性使用」，當主管機關通知開發時，就應無條件拆除。且三月底已發文請農委會釐清法令，至今沒回覆。

立委陳椒華、張其祿昨與會說，兩部會應先釐清法律競合問題，科技部、環保署不應「公親變事主」，建議暫緩審理。

有半數環評委員表態，範疇會議雖只就原則性討論，不影響實質環評審查，但應在開發範圍、法律問題確定後再討論。其餘半數委員贊成繼續討論，認為環評僅處理環境議題，跟農委會、內政部適法問題不違背。

歷經近兩小時的爭辯，環保署副署長、會議主席蔡鴻德拍板，內政部、農委會應先達成協議，釐清適法性問題後，再安排下次會議。

科技部說，全世界沒看過有機農場跟科學園區並存的案例，建議以地換地，高雄市農業局同意協助重建有機農業專區。若中崎專區不能徵收，橋頭科學園區須重做可行性評估，恐因基地過小、自償率低等問題，被認定沒有開發可行性。