利潔時開明文化 推崇工作與生活和諧 優質多元品牌 創造潔淨健康世界

利潔時(Reckitt Benckiser)創始於1819年,總部位於英國,銷售據點涵蓋全球超過200個國家或地區,旗下產品包括美強生(Mead Johnson Nutrition)、杜蕾斯(Durex)、舒立效(Strepsils)、滴露(Dettol)、益節(Move Free)等,為全球規模最大的消費品公司之一。

利潔時相信品牌是員工發揮創意和理念的舞台,給予很大的自由度,鼓勵員工把握不同機會,發揮企業家精神去探索新機並尋求發展,成為品牌真正的企業家。(由左至右: 台灣利潔時會計Amy、台灣利潔時業務總監Judy、台灣利潔時行銷副總監Lorenzo Castellana、台灣利潔時行銷經理Doris) 圖/孟愛珍 攝影

秉持誠信,做正確的事 始終如一

利潔時竭力改善人們的生活,以「衛生防護,健康療護,營養呵護,竭力創造更潔淨、更健康的世界 (We exist to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a cleaner and healthier world. We fearlessly innovate in this pursuit across our Hygiene, Health and Nutrition businesses.)」為使命,透過提供保護、療護和養護的產品,致力打造更潔淨、更健康的世界,讓人們平等地享受最優品質的衛生、健康和營養。例如美強生為懷孕媽媽和寶寶提供優質營養、滴露用於打造遠離病菌、潔淨健康的家園;杜蕾斯以提供耐久、可靠、優良的高品質,為人們的健康照護把關。

來自義大利的台灣利潔時行銷副總監Lorenzo Castellana表示,在利潔時工作最讓他驕傲的事情是可以透過利潔時的努力,讓高品質的衛生、健康和營養變成生活隨手可得的一部分,以提升人們生活品質。

Judy認為利潔時產品線涵蓋種類豐富,在這裡工作的優勢就是有更多機會去接觸不同產品線,學習與累積不同領域經驗。對Lorenzo而言,加入利潔時就是踏上個人成長與職涯發展的快速通道。(由左至右: 台灣利潔時行銷經理Doris、台灣利潔時行銷副總監Lorenzo Castellana) 圖/孟愛珍 攝影

Judy擔任台灣利潔時業務總監,於2018年加入利潔時,負責帶領一般貿易、主要客戶與貿易行銷團隊。Judy相信公司「作正確事,始終如一 (Do the right thing. Always.)」的企業準則,比方說,當產品品質有疑慮時,利潔時會採取主動控管的應對措施,利潔時秉持把消費者放在第一的精神,堅持做對的事情。

利潔時員工於Fun Friday聚會手作多肉植物盆栽。公司重視員工的健康安全,即便目前部分內部活動因新型冠狀病毒疫情影響而暫停舉行,未來也將視疫情狀況來恢復類似活動以增進內部交流。 圖/Reckitt Benckiser 提供

保持彈性探索機會 追求卓越創造共贏

利潔時相信品牌是員工發揮創意和理念的舞台,給予很大的自由度,讓員工可以把握不同機會,鼓勵員工充分發揮企業家精神,去探索新機並尋求發展,成為品牌真正的企業家,為顧客帶來更好的產品以及體驗。除此之外,Judy認為利潔時產品線涵蓋種類豐富,更領先台灣快銷品業界踏入電商通路領域,因此在利潔時工作的優勢就是有更多機會去接觸不同產品線,學習與累積不同領域經驗。而對Lorenzo而言,加入利潔時就是踏上個人成長與職涯發展的快速通道。

利潔時強調的另一項企業準則是「精益求精、追求卓越(Strive for excellence)」台灣利潔時行銷經理Doris表示,利潔時適合勇於接受挑戰的人,為培育各領域專業人才,公司也透過各層面協助新進員工提升競爭力:從學習策略制定、特定品牌支持模型、財務管理、溝通與時間管理等硬性技能著手,奠定良好專業素養。平時主管會從旁協助指導和提點方向以達到目標之外,公司也會安排資深員工帶領新進成員,手把手從各面向培養硬性及軟性技能,奠定完整基礎,迅速適應工作。

利潔時每季舉辦Fun Friday等員工聚會,透過不同的活動主題促進彼此交流,讓員工在繁忙的工作中,享受休憩時光。 圖/Reckitt Benckiser 提供

以人為本彈性開明文化 成就員工及公司發展

利潔時提倡以「人」為本,不只傾聽消費者心聲,也注重員工的職涯發展與規劃,推行Freedom to Succeed讓員工達成職涯目標,其全球輪調制度更讓員工培養國際經驗的機會與資源,例如Lorenzo自加入利潔時後,從義大利輪調至香港,再於2019年輪調至台灣任職,不同國家的工作經驗累積讓自己不斷成長,並接觸許多全新的事物,不僅豐富職涯經歷也拓展國際視野。Doris也表示,在利潔時工作有充裕的發展與創新空間,公司也鼓勵團隊盡量去發揮自己的舞台跟特色,並提供員工在工作所需的成長養分。

在員工福利方面,利潔時亦提供優於勞基法的產假與陪產假以及彈性工時等多項福利,其彈性工時制度也讓員工在需要時可以選擇在家工作,像是最近疫情爆發,利潔時以員工健康安全為重,透過IT支援讓AB班分區上班的同仁得以安心在家工作,同時又能維持工作效率。

利潔時每季也舉辦Fun Friday等員工聚會,透過不同的活動主題促進彼此交流,讓員工在繁忙的工作中,享受適時的休憩時光。除此之外,利潔時也與員工共享共贏,舉辦海外會議兼尾牙,感謝員工一年來的辛勞。體恤員工之餘,利潔時也不忘善盡企業責任,定期舉辦「Give Time」計劃,讓每位同事每年有兩天工作日的時間去做義工,回饋社會。擔任台灣利潔時會計的Amy就曾到牧恩中途之家去照顧與陪伴小朋友,從不同的角度去感同身受、幫助有需要的人,改善人們的生活。

利潔時為培育各領域專業人才,透過舉辦內部課程與會議,從各層面協助新進員工提升競爭力,奠定良好專業素養。 圖/Reckitt Benckiser 提供

利潔時始終以人們生活需求作為業務核心,旗下眾多產品都以改善人們生活為目標,同時不斷創新並主張開創新機,以更優越的產品、設計、客戶體驗、服務和價值來贏得消費者青睞,更期盼有志一同的生力軍加入利潔時的行列,一起打造成功、共享共贏的未來。

