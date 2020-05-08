研發新冠肺炎疫苗 國衛院和英國藥廠舉行首次研討會

國家衛生研究院和英國「葛蘭素史克藥廠」（GSK）今天下午針對新冠肺炎疫苗研發舉行首次研討會，由英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）主持；唐凱琳說，全球一定要透過研發合作和大規模生產疫苗，來徹底擊敗新冠肺炎。

英國辦事處表示，葛蘭素史克藥廠在會議上強調與其他組織協同合作的重要性，以提高成功研發疫苗的機率，例如他們和法國賽諾菲的新合作夥伴關係，結合他們創新技術開發疫苗，該疫苗有望在今年下半年進入臨床試驗。

辦事處表示，國家衛生研究院提到目前在新冠肺炎疫苗研發上的最新進度，說明自己在促進產學合作的關鍵性角色，未來將積極地與台灣及國際廠商合作，雙方也討論為了長期對抗流行病，做好相關準備的必要性，包括如何採取預防措施，保護社會中老年人和弱勢群體。