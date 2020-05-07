快訊

套泳圈難脫身、乾性溺水 成孩童戲水隱藏危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心5月7日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月7日記者會，第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥，第二排由左到右為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或取得2次咽喉採檢陰性才放行。但下午卻公布一例20多歲女性在卡達工作感染新冠肺炎，在當地治療康復，返台卻再次復陽。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎病例(案440)，為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束，5月3日返國，首次採檢陰性，次日出現腹瀉症狀，二採復陽確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，案440出院快一個月才復陽，其實與我國隔離最長住院81、83天的個案相比，新冠肺炎確診者在療程中常見採檢結果時陽時陰，所以台灣解隔離標準是三採陰性，但該例卡達境外個案在二採陰後就回家休息。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也研判，據國外報導，曾見過新冠肺炎患者在二採陰性出院後，體內仍有病毒的狀況，案440應該是剛好落在體內病毒採檢時陰時陽狀況，並非特例。

針對是否開放海外染疫者回國，張上淳說，國外的疫仍嚴峻情，但顧及所有國人都有回國權利，專家小組在本周一討論，若遇到海外染疫者，建議依照過去經驗，確診者若想回台，需採取發病後至少2個月以上，期間不可出現相關症狀，原則上取得2次採檢陰性才開放搭機回國。

確診者若想回國，搭乘交通過程的防疫是重點，陳時中表示，目前交通部已討論出一個大方向，但每一個國家解隔離標準個有不同，且在機上是否要有不同保護措施都是需要解決的問題，目前未正式定案，包含實際實施日期，仍有待討論。

新冠肺炎 卡達 疫情

延伸閱讀

Q版陳時中蛋糕太可愛 眼尖網友尷尬說：他不是阿中部長

國產新冠肺炎疫苗傳喜訊 張上淳：有待更多試驗釐清

陳時中籲WHO：提供第一手疫情資訊 台灣才不會成破口

紐約逾15名童罹川崎氏症 張上淳：釐清與新冠肺炎關聯

相關新聞

海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或...

八大行業盼復工 陳時中：不論行業別做好防疫就可以

繼2020年全球第一場職業棒球賽事後，中職再度搶下另一個「世界第一」，明天在台中洲際球場、新莊球場兩地賽事都將開放100...

航空城闖關／環團籲撤環評、緩徵收 憂淪空城

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城接連闖關環評、土徵大會，超過1.6萬人面臨拆遷，民間團體質疑環評資料不全，將提行政訴訟撤銷環評，並號召400多人連署抗議，包括上百名大學教授、學者及法律專家皆要求暫緩徵收，質疑一旦開發幻影破滅，航空城將成為空城，導致大量用地閒置的悲劇。

航空城闖關／反拆遷、要開發 居民意見兩極

桃園航空城區段徵收計畫審議通過，延宕逾十年的航空城計畫終於啟動，支持者雖多，仍有海口里部分社區居民反對徵收，正反無交集，支持的大園地方民代、里長、促進會認為，大園多數人希望航空城計畫定案就要加速開發，「讓想留的人留、想走的人走」；航空城反迫遷聯盟及部分居民堅持反對，質疑政府為何520前先通過土地徵收、卻未通過地上物查估價購目的，要求開發單位暫停開發。

航空城闖關／鄭文燦：會落實居住正義

桃園航空城啟動近十年，幾經波折在日前底定，這個台灣史上範圍最大區段徵收案，雖然審查過關，但仍存有迫遷安置、環評不足等爭議。市長鄭文燦說，航空城區徵案已從黑箱弊端到公開透明，他堅持全區聽證，讓正反意見陳述，拆遷安置也將秉持先建後遷、離村不離鄉、一里一安置的三大原則，以落實居住正義；市府計畫將設專責單位「航空城工程處」，他會親自督導各項工作期程，讓桃園航空城發展大步向前。

觀察站／寒蟬效應 環保署變開發署？

桃園航空城核心計畫第三跑道歷經三次專案小組初審、一次環評大會就通關，許多關注度較低的環評案光初審階段就卡四、五次，相較第三跑道身為社會矚目的重大環評案件，還有飛安及迫遷兩大爭議未解，環評過程可謂一路順暢，跌破外界眼鏡。

【總編開箱】紓困與火箭有啥關聯？答案是蔡政府的倨傲推拖

昨天有兩則新聞，非常鮮明而生動，可以具體而微地刻畫政府的性格。

持股違反黨政軍條款 NCC換發三大有線電視臨時執照

彰化三大有線電視向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）申請換照，審查期間遭檢舉，三大的董事長和董事分別是國民黨立委謝衣鳳的父親和妹妹，兩人持股超過黨政軍投資媒體規定。ＮＣＣ昨決議先發一年期的臨時執照，並要求兩個月內提出股權結構改正的制度化機制。

火箭試射 晉陞卡關5個月

我國首家民間火箭公司晉陞公司，董事長陳彥升十五年前棄美國航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）千萬年薪，回國推展太空科技，他去年底接受學研單位委託，執行試射計畫未成，至今已卡關五個多月，陳彥升受訪無奈表示「最近沒有新進度」，其餘不願多談。

火箭誰管？ 科技部球踢交通部

我國首家民營火箭公司晉陞擬在台東試射火箭，先後引發當地民眾反彈、基地地目不符等問題。面對此一燙手山芋，轄下設有太空中心、主導我國太空計畫的科技部，以「火箭可能會成運輸工具」等理由，打算推給交通部，在航空器運輸管理層次討論，引發爭議。

老闆太多難發揮 學者籲總統府管火箭

我國首間民營火箭公司晉陞試射火箭遇多項阻礙，此事凸顯火箭新興科技尚無主管機關，但轄下有太空中心的科技部擬邀跨部會研商，挨批只想推給其他部會。交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信說，建議政府可新增太空法，將太空列為直隸總統的單位，才可能提升我國太空發展的格局，美日韓等國也都這麼做。

火箭淪三不管地帶 科技部：跨部會一起管

我國首間民營火箭公司晉陞去年底在台東試射火箭受阻，凸顯此新興領域仍處三不管地帶。科技部表示，為解決科研火箭場域問題，各部...

熱門新聞

圖表看疫情／瑪丹娜自爆7周前確診 全球至少9萬醫護染疫

以為好欺負？高嘉瑜：司法院祕書長深夜急叩破口大罵

酒店復業有望 指揮中心：做好防疫就可以開

陳其邁大數據防疫寫成論文 台灣模式登「醫學網路研究期刊」

深夜8通電話急叩高嘉瑜？司法院秘書長：急著解釋對方誤解

三天前指病毒來自中方實驗室 龐培歐今說：無法確定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。