海外染疫者返台變數？ 卡達染新冠肺炎康復者返台復陽

中央流行疫情指揮中心今早才剛表示，日前經專家會議有初步共識，確診者若想回台，擬採取必須發病後至少2個月，且症狀已消失、或取得2次咽喉採檢陰性才放行。但下午卻公布一例20多歲女性在卡達工作感染新冠肺炎，在當地治療康復，返台卻再次復陽。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎病例(案440)，為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束，5月3日返國，首次採檢陰性，次日出現腹瀉症狀，二採復陽確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，案440出院快一個月才復陽，其實與我國隔離最長住院81、83天的個案相比，新冠肺炎確診者在療程中常見採檢結果時陽時陰，所以台灣解隔離標準是三採陰性，但該例卡達境外個案在二採陰後就回家休息。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也研判，據國外報導，曾見過新冠肺炎患者在二採陰性出院後，體內仍有病毒的狀況，案440應該是剛好落在體內病毒採檢時陰時陽狀況，並非特例。

針對是否開放海外染疫者回國，張上淳說，國外的疫仍嚴峻情，但顧及所有國人都有回國權利，專家小組在本周一討論，若遇到海外染疫者，建議依照過去經驗，確診者若想回台，需採取發病後至少2個月以上，期間不可出現相關症狀，原則上取得2次採檢陰性才開放搭機回國。

確診者若想回國，搭乘交通過程的防疫是重點，陳時中表示，目前交通部已討論出一個大方向，但每一個國家解隔離標準個有不同，且在機上是否要有不同保護措施都是需要解決的問題，目前未正式定案，包含實際實施日期，仍有待討論。