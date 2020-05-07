每月3500→5000 環署提高回收費率和個體補貼金

不少個體資源回收業者因疫情無法到公共場所、學校等拾荒，生計受影響。環保署為穩定回收處理體系的運作，即日起至10月底，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率；即日起到6月底止，也提高資源回收業者個體戶的回收保證收購價格，從每人每月上限3500元調高為5000元。兩者補貼總預算1億7830萬元；先以回收基金支應。

環保署說，全球生產及消費行為因受疫情影響，原油價格下跌，二次料導致塑膠類原物料及再生料市場價格下跌，影響資收物處理、回收運作，因此，針對廢塑膠容器材質，調高補貼費率。

環保署表示，回收業者依各材質處理廠市場收購價格降幅，有五個項目隨著石油價格分別提高11%至21%不等；至於個體戶部分，保證收購價格每人每月上限3500元，提高到5000元。

環保署資源回收管理基金管理會執秘顏旭明表示，因為疫情的關係，消費者減少到餐廳用餐，改為外帶，因此紙容器用得多，去年6月紙餐具使用9750公噸，今年3月1萬5500公噸，增加五成。