最新基因分析顯示：新冠病毒去年底已在全球各地人傳人

英國研究人員對全球7600名新冠肺炎患者身上採集到的新冠病毒進行基因分析顯示，該病毒從去年底就開始在世界範圍內傳播，且擴散速度驚人。

CNN報導，英國研究人員發現病毒發生變異和快速傳播的證據，但還無法確定新冠病毒是否變得更具傳染力或更可能導致嚴重疾病。

倫敦大學學院基因研究所研究員布洛克斯（Francois Balloux）表示，「這種病毒正在發生變異，但這本身不代表是件壞事」。

布洛克斯和同事從全球共享的7600名病患資訊進行病毒基因分析。他們研究在不同時間和地點採集到樣本，指出新冠病毒早在去年底就開始人傳人。

這份發表於感染、遺傳與演化（Infection, Genetics and Evolution）期刊的報告指出，「研究排除了先前有關SARSCoV-2（新冠病毒）可能更早傳播，因此已經感染大部分人口的推測」。

這是一個壞消息。一些醫生曾希望新冠病毒已經傳播數個月，其感染的人數可能比通報人數還多，因此某些群體可能已有抗體。

布洛克斯團隊的發現打臉此一想法。布洛克斯估計，全球最多已有10%人口暴露於新冠病毒中。