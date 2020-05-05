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一件襯衫／媽媽的軟弱 是深愛著她永遠無法理解的孩子
「一件襯衫」和另類網紅「沒有營養的生活智慧王」合作了一支影片，影片中邀請智慧王的媽媽來參與拍攝，描述媽媽與孩子之間的代溝與衝突，媽媽總是試圖理解孩子的世界卻一再失敗，但仍然永遠支持她不懂的孩子。這支影片是全天下媽媽給孩子的一封最暖心的告白。
為何媽媽永遠不懂長大後的孩子？
曾經我們的世界裡只有媽媽，但長大過後，她卻成為最不理解我們的人，既使媽媽屢次用笨拙又溺愛的方式，努力想闖進孩子的世界，但卻總是失敗，最後她能做的，只剩守候在手機旁，期待聽到孩子們的消息，為晚歸的我們留一盞回家的燈。
媽媽時常無法理解孩子的特別，但孩子再怎麼奇怪在媽媽眼裡都是可愛
媽媽時常無法理解我們的中二、無法參與我們的幽默，她們參與孩子人生的方式，可能是燉一鍋養生卻不美味的藥湯、在你的臉書貼文下回覆一些羞恥的留言、或是不停地轉發早安貼圖給你，渴望得到關注與回覆。
每個孩子成長過程中無關緊要的瑣事，對媽媽而言都是足以回憶一輩子的寶藏
媽媽帶孩子認識這個世界，教他們牙牙學語、陪他們快樂傷心，經歷成長過程中種種第一次，直到媽媽的世界圍繞著孩子存在，孩子卻也擁有了自己的世界，而媽媽也將面臨身為母親最艱難的功課，就是承認這個孩子並不屬於她，面對眼前這個奇怪的孩子。
媽媽永遠無法理解的事
孩子要的是一份理想的生活，不是一個穩定的工作。
孩子要的是一段熱烈的感情，不是一種不受傷的關係。
孩子要的是一個安靜的空間，不是過度溺愛的關心。
她無法參與孩子的快樂，
也無法理解孩子的眼淚。
但她仍會用她笨拙卻堅定的方式，支持你。
還是會無藥可救的迷戀你，這就是媽媽的軟弱。
授權來源：「沒有營養的生活智慧王」臉書粉絲團
文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁
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