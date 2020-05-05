疫情趨緩醫院人潮回流 通報採檢人數恐增加

我國已連續23天沒有本土案例，疫情趨緩，醫院近幾日不再空蕩蕩，逐漸出現就診人潮，非急症的刀也陸續增加，我國目前尚未調整採檢通報定義，因此就醫時，一旦有呼吸道症狀或有接觸史、曾居家檢疫、居家隔離者，皆可能被判定被採檢，醫院也粗估隨著就診人數增加，後續採檢人數也可能隨之增加。

林口長庚醫院副院長兼發言人簡榮南表示，近期院內已開始開放非急症的手術，以胃腸肝膽科而言，膽結石的患者被診斷後，三個月內有反應二到三次疼痛，按醫師判斷多需要開刀治療，但先前在疫情期間，這類患者若是沒有嚴重疼痛，則被延後安排開刀，近期則是逐步開放回流。

簡榮南表示，不只門診的患者有回流的趨勢，住院患者也有同樣的情形，指揮中心對於採檢通報定義目前仍照舊，在患者回流的同時，也會審視患者TOCC，母數增加，同時也會讓符合通報的人數，可以預期會增加。

不過，各家醫院現在皆採取分艙分流的方式，簡榮南說，長庚仍在入口處設立篩檢站，一旦有任何異常皆會立即通報。

台大醫院發言人王亭貴說，台大醫院即使在疫情期間也是以重症患者為主，近期確實有部分非急症的患者開始回流，像是需要置換人工關節的患者等，詳細的數字並未統計，疫情期間急症的刀還是持續。

對於部分醫院已調整門禁措施，改為在門診調查TOCC，王亭貴表示，昨院內開會討論，院內的感控小組以及考量病房工作繁重，因此門禁措施照舊。