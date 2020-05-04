僑胞創意大比拚 居家避疫不無聊

COVID-19（新冠肺炎）疫情在全球釀重災，世界各國為了加強管控疫情，實施各項緊急措施。僑務委員會心繫海外僑胞防疫，除了緊急寄送5萬片醫療口罩予全球17國30個城市的重要僑區，協助僑界第一批在臺採購的16萬片布口罩也將陸續寄送完畢。我國政府努力補足旅外國人防疫物資缺口的同時，僑胞及僑團面對長時間的居家避疫，僑委會也鼓勵僑界發揮創意及臺灣特有的人情味，舉辦各種線上活動支撐彼此度過苦悶的宅居生活。

居家避疫時間，好動的孩子們被迫關在家中，無處可發洩的精力成了許多父母頭痛問題。瑞士臺灣協會日前特別舉辦創意口罩設計競賽活動，鼓勵小朋友隨意取材家中材料，發揮創意設計專屬個人的酷炫口罩，孩子們完成的作品各具風格，令人驚艷。

北卡洛麗中文學校讓學員用接力方式完成校際壁報比賽。 圖／僑委會提供

北卡洛麗中文學校則首度嘗試線上競賽，除了舉辦線上象棋比賽，也讓學員用接力的方式完成校際壁報比賽，各班級學員先在家裡完成個人部分，然後請家長送至下一個學員家中製作另外一個部分，直到所有部分都完成後再由班級老師送至校長家中，最後透過電子檔案供評審老師投票，壁報主題有鼠年吉祥話、旅遊經歷分享、繞口令書寫、COVID-19病毒簡介、臺灣小吃，處處顯現出孩子們的創造力。

世華亞特蘭大分會舉辦「在家輕鬆做手沖咖啡」講座。 圖／僑委會提供

世界華人工商婦女企管協會則舉辦各類線上講座，讓僑胞趁著居家避疫期間品味生活，例如世華亞特蘭大分會舉辦「在家輕鬆做手沖咖啡」講座，解說咖啡的歷史、咖啡豆的選擇及烘焙與如何沖出一杯香醇咖啡；世華大洛杉磯分會則邀請電影《飲食男女》美食設計總監林慧懿線上示範麻婆豆腐、滑蛋蝦仁以及白灼牛肉三道營養健康的防疫料理，希望在居家避疫期間跨越地理限制，彼此互相打氣報平安，也增添居家隔離的生活樂趣。

居家避疫期間，許多熱愛運動的民眾失去運動健身的機會，擁有超過3,000名會員的美國加州排舞協會舉辦多場線上運動教學，除了邀請僑胞們動起來鍛鍊身體，也邀請專家分享如何加強免疫力，每場都有超過百人在線上一起運動，大家藉由線上交流互相關懷，創造疫期正能量。

COVID-19疫情陰影仍揮之不散，但散布全球的僑胞努力用自己的力量，照亮因疫情帶來的黑暗，僑委會也會持續與僑胞聯繫，無論是防疫需求、心理狀態及經濟情況，僑委會都會持續關心與協助做所有旅外臺灣人的堅實後盾。