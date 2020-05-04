聽新聞
test
0:00 / 0:00

揪老友 救老店…留住記憶中的美味

聯合報 / 記者黃國樑／台北報導
高雄著名江浙菜老店祥鈺樓因疫情暫停營業，美食界扼腕。 記者劉學聖／攝影
高雄著名江浙菜老店祥鈺樓因疫情暫停營業，美食界扼腕。 記者劉學聖／攝影

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到承載著猶如鄉愁般美味的老店光顧，讓他們度過這次最艱困的難關。

記者致電鄭麗文時，她正身體力行在老牌餐廳、也是昔日五億探長雷洛最愛的雅苑餐廳用餐。她說，今年一月疫情開始後，她不再上館子，都是買菜在家開伙。但四月初，義大利籍神父呂若瑟為家鄉發起募款，前衛生署長楊志良在幕後協助，為此她請楊志良到北平上園樓吃飯致意，才發現上園樓生意慘淡，「突然想到像上園樓這種在我們周遭開了幾十年的傳統老店，如果紛紛倒閉，以後我們是否再也吃不到這些美味？」決定發起這個活動。

她自己每周選定兩家餐廳邀約親友造訪，至今吃了四家，第一家去的是茂園，傳統台菜為主；第二家是九記，屬於粵菜系，再來是江浙菜的六品小館。她說，每一家的菜都很棒，價錢又實惠。她說，像上園樓這種老店多半是老員工，人事成本比一般餐廳高，要撐下去更難。茂園老闆跟員工說，為了他們一定撐下去，但究竟能撐到什麼時候，老闆自己也不知道。鄭麗文說，這些餐廳都很難申請政府的紓困，何況紓困只是貸款，他們也不想。

鄭麗文說，她造訪六品時，剛好發生敦睦艦隊群聚感染事件，老闆告訴她，前兩三天都零確診，客人剛有點回升，敦睦一出事，馬上又沒人來了。

她表示，大家仍擔心疫情，就不要吃那種一桌十個人以上的聚餐，但三、五好友或家人一起用餐，則不必太過擔心，若仍不放心，就選擇外帶。她說，也不一定選擇知名老店，只要是自己熟悉的店，就應該繼續消費幫助他們。

鄭麗文說，這些館子、老店，「都是我們記憶中的一環，也是我們的青春、鄉愁，不要讓這些老店在我們身旁消失，」如果大家不再上門消費，等他們都倒了，就算疫情過了，再也吃不到這美味，只剩下失落感跟無盡的懷念。

疫情 鄭麗文 楊志良 敦睦艦隊

延伸閱讀

別讓老味道消失！鄭麗文號召好友吃「撐餐廳」

鄭麗文憂跨國同婚恐無效 司法院：研議同婚專法配套中

「國軍出事總統甩鍋」 藍委：三軍統帥只要尊重真好當

三度「0確診」是警訊？楊志良：台灣未來情勢恐不樂觀

相關新聞

一場瘟疫…小店拉下鐵門 龍應台搶救街坊文化

瘟疫過後，我們還有機會相見嗎？

【獨家專訪】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度、讓科技與小店相遇

「疫情過後，我們仍然要美麗、溫潤、飽滿的城市；那麼我們得努力一點，在困難中，挽留住我們的書店、花店、水果行、雜貨店、餐廳、酒館、文具店…

揪老友 救老店…留住記憶中的美味

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到承載著猶如鄉愁般美味的老店光顧，讓他們度過這次最艱困的難關。

捐票款 挺藝文…美日名導齊喊「救救戲院」

你有多久沒到戲院看電影、到音樂廳看演出了？一場新冠肺炎疫情，讓電影業及表演藝術等文化影視產業形同走向末路，國外不少個人或團體都展開搶救或串連行動，國家表演藝術聯盟（國表藝）最近也發起「雨天撐傘」行動，呼籲民眾若買到疫情期間取消演出的票券，將票款捐給該表演團隊或藝術家，幫助他們挺過這場核彈級的危機。

龍應台發起挽救街坊10件事 最後一件為何是刻印章？

作家龍應台最近發起「挽救，才能挽留」行動，她希望大家不能等到疫情結束，才發現城鎮裡的書店、花店、小吃店、小酒館、小雜貨店...

社區關懷據點紛關閉 照顧者與長者無處可去...壓力爆鍋

受疫情影響，許多縣市關閉社區關懷據點，照顧者與長者無處可去，壓力爆鍋，不過，衛生福利部長照司副司長周道君澄清，關閉社區關...

恐慌疫情悶在家 失能阿嬤阿公竟虐打外籍移工

新冠疫情期間，縣市政府取消社區關懷據點的服務，家庭照顧者負擔變重，心理壓力沉重，其中外籍移工更常有苦難言，因禁止休假或帶...

沖之鳥海域漁權爭議再起 海巡擬參加海上保安廳觀閱式

台日近期因我漁船在沖之鳥礁海域捕魚遭日本公務船干擾，漁權問題再生爭議，傳日方近期又對我示警要求我漁船不可再進入沖之鳥礁周...

聯合報一周大事4/26～5/2

台北市錢櫃KTV林森店26日火警釀5死多人輕重傷，引發外界檢討消防公安漏洞；一名送醫後以葉克膜搶救的傷者30日也拔管不治，共已釀6死。

圖輯／零確診得來不易　回顧台灣防疫一百天

上班時間偷偷瀏覽著旅遊網站，隨時緊盯廉航機票促銷資訊，心思早已飛去國外度假，就在2020年1月21日，台灣宣布國內首起新...

俄國單日增7099例新冠肺炎確診創新高 累積病例破十萬

路透報導，俄國當局30日通報，新增7099例新冠肺炎確診，創單日新高。俄國累積確診數破10萬，共10萬6498例。此外，...

接種卡介苗有助預防新冠肺炎？醫師：因果關係待釐清

新冠肺炎蔓延全球，世界各國致力尋找預防與治療之道，近日有報告顯示強制接種卡介苗的國家，其新冠肺炎感染率與死亡率似乎雙雙較...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診破340萬！孟加拉增665例確診 創單日新高

App回報直飛大陸莆田？ F-16測試機疑遭對岸干擾

敦睦艦隊採檢結果出爐！解隔離前檢驗4人陽性

解禁！ 侯友宜今宣布：新北公有場館明起漸進開放

磐石艦4人陽性 346人全數明日上午再度採檢

整理包／0確診破功！敦睦艦隊再增4人確診 均為磐石艦官兵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。