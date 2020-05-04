揪老友 救老店…留住記憶中的美味

疫情還看不到盡頭，但許多老字號餐廳早已不支倒地。擔憂當疫情結束，那些老店也永遠消失，國民黨立委鄭麗文上月在臉書上發起「撐好店，EAT起來」活動，希望號召國人到承載著猶如鄉愁般美味的老店光顧，讓他們度過這次最艱困的難關。

記者致電鄭麗文時，她正身體力行在老牌餐廳、也是昔日五億探長雷洛最愛的雅苑餐廳用餐。她說，今年一月疫情開始後，她不再上館子，都是買菜在家開伙。但四月初，義大利籍神父呂若瑟為家鄉發起募款，前衛生署長楊志良在幕後協助，為此她請楊志良到北平上園樓吃飯致意，才發現上園樓生意慘淡，「突然想到像上園樓這種在我們周遭開了幾十年的傳統老店，如果紛紛倒閉，以後我們是否再也吃不到這些美味？」決定發起這個活動。

她自己每周選定兩家餐廳邀約親友造訪，至今吃了四家，第一家去的是茂園，傳統台菜為主；第二家是九記，屬於粵菜系，再來是江浙菜的六品小館。她說，每一家的菜都很棒，價錢又實惠。她說，像上園樓這種老店多半是老員工，人事成本比一般餐廳高，要撐下去更難。茂園老闆跟員工說，為了他們一定撐下去，但究竟能撐到什麼時候，老闆自己也不知道。鄭麗文說，這些餐廳都很難申請政府的紓困，何況紓困只是貸款，他們也不想。

鄭麗文說，她造訪六品時，剛好發生敦睦艦隊群聚感染事件，老闆告訴她，前兩三天都零確診，客人剛有點回升，敦睦一出事，馬上又沒人來了。

她表示，大家仍擔心疫情，就不要吃那種一桌十個人以上的聚餐，但三、五好友或家人一起用餐，則不必太過擔心，若仍不放心，就選擇外帶。她說，也不一定選擇知名老店，只要是自己熟悉的店，就應該繼續消費幫助他們。

鄭麗文說，這些館子、老店，「都是我們記憶中的一環，也是我們的青春、鄉愁，不要讓這些老店在我們身旁消失，」如果大家不再上門消費，等他們都倒了，就算疫情過了，再也吃不到這美味，只剩下失落感跟無盡的懷念。