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社區關懷據點紛關閉 照顧者與長者無處可去...壓力爆鍋
受疫情影響，許多縣市關閉社區關懷據點，照顧者與長者無處可去，壓力爆鍋，不過，衛生福利部長照司副司長周道君澄清，關閉社區關懷據點並非中央的意思，只要地方政府同意，社區據點隨時可以恢復營運。
愛迪樂治療所執行長、職能治療師鍾孟修表示，最近長者與外界互動頻率減少，有人取消醫院復健療程，改申請居家復健，有些人甚至接取消居家復健，擔心治療師跨家戶服務帶來感染。至於社區關懷據點停辦影響更大，衰弱長輩和失智長輩無處可去，確實容易引發情緒問題。
至於失智症據點，台北市雖沒未要求停辦，但馬偕醫院、和平醫院等失智據點，則改用錄影直播方式帶活動，取代真實的人際互動。
對此，鍾孟修表示，老年人需要實際互動，透過網路科技，很難達到社交目的，建議，在保持適當社交距離、戴口罩的前提下，讓長者多至戶外活動，因為家屬再怎麼努力，也無法取代真實社交互動、接觸大自然等功能。如果一直宅在家，恐延伸認知退化、情緒異常等問題。
桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，移工悲歌困境在於移工與被照顧者常缺乏活動的自主權，卻被緊緊綁在一起，雙雙被禁足，以致處於受虐和受創等狀態；「移工不可能滿足滿足長者社交的需求，雇主為了過分的恐慌而犧牲既有的人性，是不值得的。」
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