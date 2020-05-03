恐慌疫情悶在家 失能阿嬤阿公竟虐打外籍移工

新冠疫情期間，縣市政府取消社區關懷據點的服務，家庭照顧者負擔變重，心理壓力沉重，其中外籍移工更常有苦難言，因禁止休假或帶長輩外出，部分被照顧者長時間悶在家裡，情緒負面且躁動，動不動就打人，據統計，三、四月期間，移工被毆打的案例暴增。

外籍看護阿桃（化名）照顧行動輕微不便、認知功能正常的獨居阿嬤一年多，常陪阿嬤柱拐杖散步，去市場買菜，兩人相處融洽，但隨著疫情嚴峻，阿嬤的兒女（雇主）禁止她們兩人外出，不料，阿嬤卻將氣發在阿桃身上，用指甲抓人，滿是血痕，兩個月內打抓三次。

前兩次，阿桃告知雇主，但得不到回應，只是要她忍耐，直到第三次，情況更嚴重，阿桃才決定驗傷。經過勞資協調，轉換雇主，她不忍阿嬤獨居，離開時還哭得一把鼻涕、一把眼淚。

小伊（化名）也面臨類似遭遇，她照顧失能坐輪椅的六十幾歲的退休太太已四年半，太太個性雖憂鬱，但不曾有過暴力行為，最近害怕染疫而足不出戶，竟情緒失控，打罵、羞辱小伊，一個不高興就呼巴掌。

小伊哭著打電話給工會，尋求協助，但也認為，太太是一個善良的人，是一時太痛苦，只希望疫情趕快結束。

桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，最近兩三個月來，像阿桃一樣，遭受被照顧者毆打的外籍看護愈來愈多，令人心疼。