聯合報一周大事4/26～5/2

走進高雄，耳邊的喧鬧聲、炙熱的豔陽高照，讓眼前的85大樓還有那條乘載百年歷史的愛河，都活潑熱情起來，人們為了生活而匆忙的腳步，在這全球對抗疫情的當下，這樣的風景更是種幸福的呈現，那一張張勤奮默默堅守崗

2020-05-01 00:00