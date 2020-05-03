聯合報一周大事4/26～5/2

聯合報 / 本報訊
錢櫃KTV大火，釀5死多人輕重傷。圖／聯合報系資料照片
錢櫃KTV大火，釀5死多人輕重傷。圖／聯合報系資料照片

國內：

26日：台北市錢櫃KTV林森店發生火警釀5死多人輕重傷，引發外界檢討消防公安漏洞；一名送醫後以葉克膜搶救的傷者30日也拔管不治，共已釀6死。

30日：鄭姓男子搭火車刺傷鐵路警察李承翰腹部致死案，嘉義地方法院宣判無罪，合議庭考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳。此案引發外界正反討論，檢方則立即上訴。

2日：中央流行疫情指揮中心宣布，新增3例新冠肺炎確診個案，皆為境外移入。連七天零確診破功，但已連廿天無本土病例。

國外：

1日：俄羅斯當局通報，境內新增7933起新冠肺炎確診病例，創下單日新高紀錄，累計確診總數達11萬4431例，包括總理米舒斯京也確診，暫時卸下職務。

2日：北韓領導人金正恩4月11日主持勞動黨政治局會議後，就未再出席公開活動，連日引發全球高度關注。北韓媒體報導，金正恩出席順天磷肥工廠竣工典禮，顯示金正恩仍健在。但仍引發外界各式揣測。

新冠肺炎 金正恩 北韓 警察 俄羅斯

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