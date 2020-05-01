75度酒精即日起出口管制 12日起藥局不一定買得到

曾是民眾必搶的防疫物資「75%酒精」，即日起列入經濟部國貿局出口管制的其中一項商品，要有衛福部許可才能外銷國外，不過，台酒的75%防疫酒精即將在5月12日起，不再強制配貨到全國健保藥局，而是回歸市場機制，有需要的藥局要自行向台酒訂購，將不會是「每間均有售」了。

台酒董事長丁彥哲表示，經過和衛福部、中華郵政等單位討論後，由於75%防疫酒精的銷售通路已經夠多，在疫情相對不那麼緊張的情況下，也不再增加郵局配送的負擔，確定將從12日起，終止「由郵局專車配送到健保藥局」的機制。

也就是說，台酒75%防疫酒精將在下周，由郵局直送最後一批到全國六千家健保藥局，丁彥哲說明，停止郵局專車配送後，將回歸市場機制，有需要的藥局都可以各自向台酒訂購、進貨，對於目前已經是自行向台酒訂貨的四大超商、全聯、家樂福、愛買與大潤發等超商超市一萬五千多個據點，不會有任何影響。

過去民眾曾「一瓶難求」的台酒75%防疫酒精，現在許多銷售據點都存貨充足，丁彥哲指出，疫情爆發後，和中央指揮中心訂定的目標是每週至少一百萬瓶、每月至少四百萬瓶，過去近三個月的時間，台酒生產了一千五百多萬瓶75%防疫酒精，除了配送到各據點外，還有安全存量，評估未來民眾不會再缺防疫酒精。

至於目標產量還會不會維持，丁彥哲說，全部回歸市場機制後，不排除視供需情況來調配產量。之前為了因應防疫需求，曾加購原料，丁彥哲認為現在存量充足，暫時沒有加購計畫，同時台酒也往自己製造、自己蒸餾酒精的目標前進。

不過，經濟部國貿局今起將80%以下酒精和消毒劑列入出口管制清單，其中就包含了75%防疫酒精。廠商若有出口需求，必須取得衛福部許可，且沒有壓上解除管制時間。

官員表示，新增這兩個項目都是4月由衛福部盤點後，要求列入出口管制，依照公文流程，今日生效。