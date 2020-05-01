醫護防疫獎勵金跳票？ 醫事司：專責照顧才發錢

台北市醫師工會日前於衛生福利部疾管署前抗議指揮中心承諾給予的防疫獎勵金竟縮水，根本不是一人1萬元 ；衛福部醫事司澄清發放獎勵金的前提為「專責」，若非專責照顧，就不在此範圍中。第一波防疫獎勵金已經開始申請，5月20日截止收案，愈快能提出申請，愈快發放。

對於工會指出獎勵金縮水，衛福部醫事司長石崇良說明，當初頒布規定明確告知，針對「專責醫師、護理人員」，給予每人每天一萬元獎勵金，但有部分醫院讓三到四位醫師顧一整層病房，該層樓剛好有一間病房收治新冠肺炎患者，如此並非專責，不在獎勵範疇。

他解釋，若收治新冠肺炎的病房有三位專責醫師輪班照顧，這三人並沒有兼任其他病房的照顧工作，三人都可拿到每人每天補助獎勵金一萬元，現在必須透過班表釐清是否專責，據此核發。至於護理人員，大多都是專責，石崇良認為爭議相對較少，將持續與醫界溝通。

依照執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點，擴大津貼及獎勵對象，也說明目前核准核發獎勵金對象。

津貼發給對象為設有負壓隔離病房、普通隔離病房、加護病房或專責病房，第一線執行照護疑似或確診病例的醫事人員，包含醫師、護理人員、專任感染管制人員及醫事放射人員。

計算基準以病房為單位給予津貼，專責醫師每人每日1萬元、專責護理人員每人每班1萬元、專責醫事放射人員每人每月1萬元、專任感染管制人員每人每月1萬元。

但考量排班及照護品質，隔離病房、專責病房每名醫師以每日照護不超過十床為原則，可採日夜輪班方式申請；護理人員以每人每班照護不超過五床為原則，優於醫學中心評鑑標準之護病比1比7，可採每日三班申請。加護病房之專責醫師，採日夜輪班方式申請；護理人員以每人每班照護二床為原則，採每日三班申請。

此外，待立法院預算審查通過後，將依各界意見盡速修正獎勵方案，研議依收治病人數、病情嚴重度及住院天數給予額外獎勵，且全數分配予第一線及共同照護之醫師。

例如照顧無嚴重肺炎徵候的肺炎患者，每人每日加發2000元，嚴重肺炎患者每人每日加發4000元，使用呼吸器患者每人每日加發8000元，使用呼吸器且敗血症患者每人每日加發1萬元。此外，也會有針對急診醫護人員及基層院所的獎勵方案，使投入防疫之醫療機構與人員獲得應有的鼓勵。