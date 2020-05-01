影／紓困不接地氣!民怨:薪資投保超過24k無生活壓力嗎

受疫情衝擊，企業調整工時、放無薪假，勞工被迫自尋出路，職場出現基層工作就業板塊大規模流動、甚至擠壓的現象；竹科工程師、遊覽車司機兼職保全，原本在小吃店工作的中壯年婦女則是出現在工地，長期觀察勞工市場的作家林立青擔心，工作穩定者流動到臨時工市場，肯定排擠老年或弱勢的就業者，是一種惡性循環。

2020-05-01 06:00