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影／紓困不接地氣!民怨:薪資投保超過24k無生活壓力嗎

聯合報 / 記者 徐宇威 林雍琁 台北即時報導
政府對投保薪資2萬4以下民眾才給予補助，全國勞工聯合總工會理事長林恩豪表示，生活紓困補助設有門檻是邏輯上的錯誤，他說「難道投保薪資超過2萬4千塊的人，他沒有家庭、沒有小孩、沒有父母，沒有這些生活壓力嗎？」記者徐宇威攝影
政府對投保薪資2萬4以下民眾才給予補助，全國勞工聯合總工會理事長林恩豪表示，生活紓困補助設有門檻是邏輯上的錯誤，他說「難道投保薪資超過2萬4千塊的人，他沒有家庭、沒有小孩、沒有父母，沒有這些生活壓力嗎？」記者徐宇威攝影

勞動節爭勞權！民眾黨今天(1日)上午協同勞工工會團體召開記者會，除了要向勞工報告民眾黨爭取勞權的進度，也反應民眾目前申請紓困方案所面臨的困境，政府對投保薪資2萬4以下民眾才給予補助，全國勞工聯合總工會理事長林恩豪表示，生活紓困補助設有門檻是邏輯上的錯誤，他說「難道投保薪資超過2萬4千塊的人，他沒有家庭、沒有小孩、沒有父母，沒有這些生活壓力嗎」，林恩豪盼政府重新思量，撤回任何投保薪資的門檻。

政府推全方位紓困，希望顧及所有層面需求的民眾，但民眾黨立委高虹安指出全國打工族近82萬人，政府雖推安心打工計畫，卻傳有近半數申請民眾不符資格被打回票，實際翻出勞動部的數據資料，受理申請的人僅有1萬6千多人，換算下來僅2%的民眾符合標準，高虹安要勞動部檢視相關問題。

投保薪資 民眾黨 勞動部

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