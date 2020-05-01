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殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

獨／鐵了心說分手！大鵬灣BOT仲裁出爐 觀光局要還3億

聯合報 / 記者侯俐安／即時報導

去年2月，台灣燈會在屏東大鵬灣風景管理區風光舉辦。未料才過1個月，承接BOT案的「大鵬灣國際開發公司」就因不堪虧損終止合約。歷經13個月、開了11次仲裁庭，仲裁結果上周出爐，觀光局需返還大鵬灣國際開發公司保證金3億元

由於觀光局內部原本預料將可能要賠償99億元，擔心會拖垮觀光發展基金成為負數，仲裁結果讓觀光局悄悄鬆口氣。

而原本開出天價賠償的大鵬灣國際開發公司，預料將會改走民事訴訟，全案勢將進入延長賽。

更多內容請見【聯合報專區】https://udn.com/news/story/120884/4532490?from=udn_ch2_menu_v2_main_cate

大鵬灣 觀光局 台灣燈會

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