獨／鐵了心說分手！大鵬灣BOT仲裁出爐 觀光局要還3億

「台灣白河萬里長城」去過了嗎？台灣少有的「仿古體驗」旅遊景點，許多觀光客到台南，除了去關仔嶺洗溫泉，也會走訪「台灣白河萬里長城」，穿上古今中外的各國古裝逛古街，自己就能演出韓式「穿越劇」；一手打造台版迷你版萬里長城的人，有個特殊的名字「林務局長」，沒有傲人的學歷，但卻有過人的行銷頭腦，讓他在大起大落的人生中，屢屢化危機為轉機。

2020-04-30 13:28