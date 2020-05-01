獨／鐵了心說分手！大鵬灣BOT仲裁出爐 觀光局要還3億
去年2月，台灣燈會在屏東大鵬灣風景管理區風光舉辦。未料才過1個月，承接BOT案的「大鵬灣國際開發公司」就因不堪虧損終止合約。歷經13個月、開了11次仲裁庭，仲裁結果上周出爐，觀光局需返還大鵬灣國際開發公司保證金3億元
由於觀光局內部原本預料將可能要賠償99億元，擔心會拖垮觀光發展基金成為負數，仲裁結果讓觀光局悄悄鬆口氣。
而原本開出天價賠償的大鵬灣國際開發公司，預料將會改走民事訴訟，全案勢將進入延長賽。
更多內容請見【聯合報專區】https://udn.com/news/story/120884/4532490?from=udn_ch2_menu_v2_main_cate
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言