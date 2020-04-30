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圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天
上班時間偷偷瀏覽著旅遊網站，隨時緊盯廉航機票促銷資訊，心思早已飛去國外度假，就在2020年1月21日，台灣宣布國內首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，一切就像變調的音樂，讓平靜的生活起了波瀾。
疫情在全球肆虐，造成逾300萬人感染，更有超過20萬人死亡，成為21世紀最嚴重的傳染病。台灣在從首例確認後，民眾的恐慌開始囤積日用品、搶購口罩、酒精的排隊人潮、邊境限制措施也讓桃園機場4月單日旅運量跌破千人以下，不過「順時中」的種種的超前部署也讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。
4月29日屆滿台灣疫情百日，讓我們用影像回顧這一路走來，得來不易的連續零確診案例，期待一切生活回歸日常。
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