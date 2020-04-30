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圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

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圖輯／零確診得來不易　回顧台灣防疫一百天

攝影中心 / 聯合報影像中心／即時報導
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，上班族搭車時都戴上口罩自保，人與人之間被迫疏離。記者林澔一／攝影
新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，上班族搭車時都戴上口罩自保，人與人之間被迫疏離。記者林澔一／攝影

上班時間偷偷瀏覽著旅遊網站，隨時緊盯廉航機票促銷資訊，心思早已飛去國外度假，就在2020年1月21日，台灣宣布國內首起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，一切就像變調的音樂，讓平靜的生活起了波瀾。

疫情在全球肆虐，造成逾300萬人感染，更有超過20萬人死亡，成為21世紀最嚴重的傳染病。台灣在從首例確認後，民眾的恐慌開始囤積日用品、搶購口罩、酒精的排隊人潮、邊境限制措施也讓桃園機場4月單日旅運量跌破千人以下，不過「順時中」的種種的超前部署也讓台灣的疫情控制得當，整體防疫措施和應變能力也獲得國際間的讚賞和高度矚目。

4月29日屆滿台灣疫情百日，讓我們用影像回顧這一路走來，得來不易的連續零確診案例，期待一切生活回歸日常。

中華職棒樂天桃猿與富邦悍將之戰，因應新冠肺炎疫情，持續維持閉門比賽。記者余承翰／攝影
中華職棒樂天桃猿與富邦悍將之戰，因應新冠肺炎疫情，持續維持閉門比賽。記者余承翰／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各級學校延後開學，各學校進行各項防疫整備，圖為學生接受額溫測量。記者侯永全／攝影
受新冠肺炎疫情影響，各級學校延後開學，各學校進行各項防疫整備，圖為學生接受額溫測量。記者侯永全／攝影
新冠肺炎疫情衝擊各行業，行政院紓困2.0啟動，包括勞工生活補貼、貸款利息補貼等，但國民黨民調顯示六成二國人不清楚紓困方案。記者林俊良／攝影
新冠肺炎疫情衝擊各行業，行政院紓困2.0啟動，包括勞工生活補貼、貸款利息補貼等，但國民黨民調顯示六成二國人不清楚紓困方案。記者林俊良／攝影
受新冠肺炎影響，民眾瘋搶口罩造成全台缺貨。記者杜建重／攝影
受新冠肺炎影響，民眾瘋搶口罩造成全台缺貨。記者杜建重／攝影
新冠肺炎疫情的如同猛獸般襲來，讓民眾人心惶惶。記者曾原信／攝影
新冠肺炎疫情的如同猛獸般襲來，讓民眾人心惶惶。記者曾原信／攝影
來台表演澳籍音樂家確診，兩廳院進行消毒作業包含表演廳舞台、觀眾席、人員常接觸的電梯按鈕與手把等都是消毒的重點項目。記者葉信菉／攝影
來台表演澳籍音樂家確診，兩廳院進行消毒作業包含表演廳舞台、觀眾席、人員常接觸的電梯按鈕與手把等都是消毒的重點項目。記者葉信菉／攝影
為接運滯留湖北國人由中華航空公司擔綱的「類包機」，21日晚間9時多降落桃園機場，從上海浦東機場接回229名國人。記者陳嘉寧／攝影
為接運滯留湖北國人由中華航空公司擔綱的「類包機」，21日晚間9時多降落桃園機場，從上海浦東機場接回229名國人。記者陳嘉寧／攝影

疫情 桃園機場 機票促銷

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