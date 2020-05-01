高市勞工局用影片向勞工朋友致敬

文 / 高雄市勞工局 提供

走進高雄，耳邊的喧鬧聲、炙熱的豔陽高照，讓眼前的85大樓還有那條乘載百年歷史的愛河，都活潑熱情起來，人們為了生活而匆忙的腳步，在這全球對抗疫情的當下，這樣的風景更是種幸福的呈現，那一張張勤奮默默堅守崗位的臉孔，因為有你們為高雄277萬市民辛勞付出，才讓整座城市持續充滿微笑與希望，高市勞工局特別記錄這些勞動者的點滴，用影片向勞工朋友致敬，「高雄，有你們真好。」

醫護人員、藥師們默默堅守崗位，為高雄市民堅守崗位辛勞付出。 圖／高雄市勞工局 提供
醫護人員、藥師們默默堅守崗位，為高雄市民堅守崗位辛勞付出。 圖／高雄市勞工局 提供

王秋冬局長表示，市府沒有忘記五一這個屬於勞動者的節日，在嚴謹的防疫措施下，雖不能用熱鬧隆重的活動來感謝勞工朋友，但透過鏡頭細數記錄勞動者的工作實況，在勞動節的今天，特別用影片向各位勞工朋友致敬，市府未來也會用積極創新的勞動政策來為大家服務。

口罩國家隊團結合作，全力以赴共同抗疫。 圖／高雄市勞工局 提供
口罩國家隊團結合作，全力以赴共同抗疫。 圖／高雄市勞工局 提供

勞工局過去一年來採取主動輔導企業守法的法遵訪視策略，實質有效保障勞工權益；成立輔導團，與企業合作組織安全衛生家族，協助建構安全衛生友善職場；積極辦理徵才活動，首創跨縣市舉行北漂返鄉徵才活動，成立「北漂返鄉就業服務專網」，讓高雄失業率創新低紀錄；首創移工宿舍「分級管理」機制、首創辦理消費摸彩促銷視障按摩服務活動，及讓全國唯一勞博館大變身以深耕勞動文化，今年並已規劃在既有的基礎上持續創新勞政服務。

高雄城市的美好，擁有市民朋友們的辛勞當後盾。 圖／高雄市勞工局 提供
高雄城市的美好，擁有市民朋友們的辛勞當後盾。 圖／高雄市勞工局 提供

王局長強調，現階段仍以防疫優先，市府在防疫教育、宣導、稽查、演練應變、紓困、補助、振興等各個面向皆有全盤考量，尤其針對弱勢群組的照顧，更是刻不容緩，絕對挺勞工朋友度過這些難關，最後，在這個屬於勞工朋友的節日裡，特別轉達韓市長的心意對你們說聲『謝謝，有你們真好』。(廣告)

「 2020高雄，有你們真好」百工百業紀錄短片完整版，請上「小勞男孩向前行」粉絲頁：https://www.facebook.com/laborboy.kcg/

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