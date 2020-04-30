批環保署不作為 環團籲綠色振興

「環保署應趁疫情期間進行能源轉型，而不是自我隔離！」綠色和平工作人員30日聚集環保署前，大批環保署未推動環保型紓困方案，「只顧防疫、態度消極」，並提出綠色政策建議，包括幫助環保績效佳的企業「低碳貸款」、建立定點餐具回收系統的「環保外送」及發行「綠色債券」等。

環保署消失了？

行政院環保署大門口30日突現一片綠油油的植披，環保組織綠色和平特地送上30棵台灣原生種烏心石給環保署，呼籲政府在防疫期間也該持續推動環保政策，而不是只顧防疫。專案主任張皪心說：「環保署在過去3個月彷彿自我隔離，但他們應該扮演環境守護者的角色，趁此期間推出綠色紓困方案。」

綠色和平也提出20項綠色振興建議給環保署，包括儲電有賞（以設置儲電裝置的獎勵金，鼓勵業者進行再生能源轉型）、低碳貸款（擴大低碳永續家園貸款的金額與對象）、綠色債券（由中央銀行發行綠色債券供民眾認購，活絡停滯的經濟市場）等。

疫情是轉型時機

「疫情期間也是推動許多政策的好時機。」綠色和平認為，如外送餐飲業蓬勃發展，政府可以建立定點回收的標準餐具系統，鼓勵更多業者採用重複使用餐具進行「環保外送」、推動民眾自備餐具容器的「自備獎勵」，而現在也是於傳統市場建置購物袋租借系統，將其轉型為「無塑市場」的好時機。

張皪心說：「對政府補助計程車是持反對意見，同時也應該提出大眾運輸及公共自行車的優惠，這樣可以刺激民眾前往戶外出遊，也能減少污染。」媒體與推廣主任賴映秀則表示，政府也可以推動節電加倍獎勵的政策，補貼用電績效好的家庭及中小企業，「這樣的補助也可以在疫情當下讓人民有感。」

綠色和平工作人員將將環保署大門口佈置得綠油油一片，並提出綠色振興政策建議，要求其正視疫情的轉型時機。（photo by 施凱文/台灣醒報）

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