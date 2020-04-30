新型冠狀病毒從蝙蝠傳人？ 學者：機率非常低

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新型肺炎延燒全球，關於新冠病毒來源目前眾說紛紜，部分專家認為來自於蝙蝠類群。中原大學生物科技系副教授陳怡寧表示，蝙蝠類群確實帶有多種不同病毒，但一種病毒到人體環境仍需重新適應，這當中涉及多方因素，新冠病毒源頭目前未有定論。美聯社
新型肺炎延燒全球，關於新冠病毒來源目前眾說紛紜，部分專家認為來自於蝙蝠類群。中原大學生物科技系副教授陳怡寧表示，蝙蝠類群確實帶有多種不同病毒，但一種病毒到人體環境仍需重新適應，這當中涉及多方因素，新冠病毒源頭目前未有定論。美聯社

新型肺炎延燒全球，關於新冠病毒來源目前眾說紛紜，部分專家認為來自於蝙蝠類群。中原大學生物科技系副教授陳怡寧表示，蝙蝠類群確實帶有多種不同病毒，但一種病毒到人體環境仍需重新適應，這當中涉及多方因素，新冠病毒源頭目前未有定論。

新冠肺炎疫情全球大流行，科技部與YahooTV近日合作「防疫科普計畫」，定期邀請國內專家學者探討防疫期間的科普小知識。

陳怡寧表示，蝙蝠是「翼手目」動物的通稱，且翼手目動物是世界上第二多的動物族群，目前全世界共有1406種蝙蝠，因此當人們說「蝙蝠身上有很多不同的病毒，事實上並不是指同一種蝙蝠」。

陳怡寧說，為何蝙蝠族群身上有多種病毒，卻不會生病？主因之一，源自於蝙蝠是唯一會飛的哺乳動物，動物在飛行過程中，需要大量能量，且體溫會隨之升高，導致免疫系統非常活躍，足以對抗這些病毒。

陳怡寧也說，每一個生物身上都會有病毒存在，包括人類。生物與生物接觸過程中，病毒也可能從一個個體傳到另外一個體，不論是從蝙蝠到蝙蝠、蝙蝠到人、或是人到人。但蝙蝠身上的病毒，能否直接傳染到人體，事實上涉及多方因素。

陳怡寧解釋，每個病毒都有本身的特性，例如蝙蝠身上的病毒，就會喜歡待在蝙蝠裡面；若到了人身上，病毒反而要重新適應新的人體環境。因此病毒要直接從蝙蝠傳染到人體的機率非常的低。

陳怡寧說，目前尚無研究指出，新冠病毒是蝙蝠身上的病毒跑到人身上。但新冠病毒的起源，也可能是由蝙蝠流傳到其他動物身上，再從其他動物傳染到人體，「但這都必須要經過研究再去釐清」。

影片連結：

https://www.facebook.com/YahooTWNews/videos/2569371533302748/?v=2569371533302748

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

武漢病毒研究所否認外洩病毒：嚴格執行安全程序

武漢生物安全實驗室：研究所合成病毒說法是陰謀論

吃蝙蝠是想飛嗎？小六生防疫真心話：我恨新冠肺炎

校園我最棒／弘光科大 文創系畢展傳「蝠音」

相關新聞

中研院最新發現：新冠病毒已演化6大病毒株 致死率恐越高

新冠肺炎疫情全球大爆發後，新冠病毒（SARS-CoV-2）持續演化，中國大陸、英國、德國陸續指出病毒演化型態，中研院團隊...

印度台僑檢疫所隔離 大型防疫車隊成特殊集中檢疫場景

30名滯留印度、馬爾地夫等地的台灣民眾，28日在印度搭乘韓國專機、29日再從韓國搭機返台並於晚間約9時抵達桃園機場，經初...

新型冠狀病毒從蝙蝠傳人？ 學者：機率非常低

新型肺炎延燒全球，關於新冠病毒來源目前眾說紛紜，部分專家認為來自於蝙蝠類群。中原大學生物科技系副教授陳怡寧表示，蝙蝠類群...

北市今兵推 規畫3階段 終極區域封鎖

因應新冠肺炎疫情，北市今兵推，包括學生居家學習、民生物資供應、醫療資源、政府機關持續運作、弱勢族群照護及街友安置等23個議題進行推演；因疫情趨緩，是否仍擴大演練，市府幕僚指出，最終極手段就是區域封鎖，而非封城。

影／滯留印度多日的國人終於回家

新冠肺炎疫情爆發後，印度等國家從3月25日起持續關閉國境，滯留南亞印度等地的30名國人，28日搭乘南韓撤僑包機至仁川機場...

談民主台灣抗疫經驗 駐菲代表：人民信任很重要

菲律賓媒體今晚專訪駐菲代表徐佩勇，好奇民主台灣如何遏制新冠肺炎疫情。徐佩勇回答，台灣抗疫秘訣是資訊透明、人民信任和運用科...

醫護控防疫津貼不如SARS時期 衛福部喊冤

醫護控訴新冠肺炎防疫津貼比SARS時期少，令衛福部大喊冤枉，出具相關標準強調不論個人、團體獎金都比SARS期間多，未來也...

30名滯留印度、馬爾地夫等台人返國 送往集中檢疫

在政府積極協調下，30名滯留印度、馬爾地夫等地的台灣人今天晚間9時返台。依照既定流程，旅客經初步檢疫後通關，並安排搭乘防...

美國新增通報症狀台灣是否跟進？ 張上淳：不考慮

「雖然美國新增頭痛、喉嚨痛等6項新冠肺炎通報症狀，但台灣目前沒有調整的打算。」專家小組召集人張上淳29日在疫情中心記者會上表示，美國雖然新增通報症狀，但相關症狀台灣的確診病患沒有發生，因此不打算擴大通報標準。

滯留沙烏地11名國人 外交部感謝日方協助共搭包機返國

沙烏地阿拉伯新冠肺炎疫情持續擴大，沙國政府為加強防堵，已暫停國際航班進出，自3月份起更擴大禁止人員不必要的流動，對旅居沙...

晚上求解最新疫情 蔡英文笑：睡前偷打電話問陳時中

總統蔡英文今天視察新北市汽車駕駛員職業工會自營作業者紓困現金發放情形時強調，她關心新冠肺炎疫情的心情和所有人民一樣，晚上...

影／台灣普篩爭議不休 科學、數學找答案

普篩議題在台灣社會爭論不休，尤其在高雄市長韓國瑜表示，要替4千多名一線醫護全面普篩後，討論聲量更是驚人，之後韓國瑜雖然改...

熱門新聞

沒本土確診遭隱瞞？急診醫指「不可能的2件事發生」台灣真的強

圖表看疫情／全球病例數破313萬 星逾1.5萬例、俄逼近10萬人

影／磐石艦31染疫官兵女友零確診 陳時中：與這兩件事有關

影／五一連假當無症狀者試金石？ 陳時中：我看法很類似

中研院最新發現：新冠病毒已演化6大病毒株 致死率恐越高

美國新冠確診人數超過百萬例 死亡數逾5.7萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。