新型冠狀病毒從蝙蝠傳人？ 學者：機率非常低

新型肺炎延燒全球，關於新冠病毒來源目前眾說紛紜，部分專家認為來自於蝙蝠類群。中原大學生物科技系副教授陳怡寧表示，蝙蝠類群確實帶有多種不同病毒，但一種病毒到人體環境仍需重新適應，這當中涉及多方因素，新冠病毒源頭目前未有定論。

新冠肺炎疫情全球大流行，科技部與YahooTV近日合作「防疫科普計畫」，定期邀請國內專家學者探討防疫期間的科普小知識。

陳怡寧表示，蝙蝠是「翼手目」動物的通稱，且翼手目動物是世界上第二多的動物族群，目前全世界共有1406種蝙蝠，因此當人們說「蝙蝠身上有很多不同的病毒，事實上並不是指同一種蝙蝠」。

陳怡寧說，為何蝙蝠族群身上有多種病毒，卻不會生病？主因之一，源自於蝙蝠是唯一會飛的哺乳動物，動物在飛行過程中，需要大量能量，且體溫會隨之升高，導致免疫系統非常活躍，足以對抗這些病毒。

陳怡寧也說，每一個生物身上都會有病毒存在，包括人類。生物與生物接觸過程中，病毒也可能從一個個體傳到另外一個體，不論是從蝙蝠到蝙蝠、蝙蝠到人、或是人到人。但蝙蝠身上的病毒，能否直接傳染到人體，事實上涉及多方因素。

陳怡寧解釋，每個病毒都有本身的特性，例如蝙蝠身上的病毒，就會喜歡待在蝙蝠裡面；若到了人身上，病毒反而要重新適應新的人體環境。因此病毒要直接從蝙蝠傳染到人體的機率非常的低。

陳怡寧說，目前尚無研究指出，新冠病毒是蝙蝠身上的病毒跑到人身上。但新冠病毒的起源，也可能是由蝙蝠流傳到其他動物身上，再從其他動物傳染到人體，「但這都必須要經過研究再去釐清」。

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