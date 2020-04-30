原油價跌將加倍補助肥料 學者：沒道理

5月15日起每包補助30元 6月15日起為40元

農委會四月十五日啟動肥料實名制預購，每包肥料補助廿元，農委會主委陳吉仲昨在立法院宣布，由於國際原油價格下跌，肥料成本變低，五月十五日起加碼補助卅元，六月十五日起再變成補助四十元。但學者批評，不斷加碼補助，完全沒有道理。

台大農業經濟學系教授雷立芬說，農委會擔心肥料搶購提出廿元補助，還算合理，但現在以國際原油價格下跌加碼補助肥料，相當奇怪，兩者並無關聯。直接用化石燃料的是電力，「要不要回饋大家，請電價降價？」或回饋開車民眾，甚至搭乘大眾運輸做環保也要降票價，才能「雨露均霑」？

此外，桃園有不少農民認為繁瑣擾民，買肥料不僅要出具土地權狀，連一包廿元補助，還得提供存摺影本才能領到，無法像以往可直接折抵，「太麻煩，乾脆放棄補助」。桃園市府農業局說，農委會已調整提供地段地號與面積即可，今天將辦宣導座談，另將向中央建議直接折抵便民。

立委邱議瑩昨在立法院經濟委員會也說，小農種植一、兩分地用肥不多，肥料一包補助廿元，總共可能只補助幾百元，相較勞工及企業紓困，農民補助太少。

陳吉仲答詢說，肥料五月十五日起、六月十五日起分別加碼補助卅元、四十元，因為國際原油價格下跌，尿素、液氨等肥料成本也變少，應適當讓農民享受福利。

陳吉仲也說，預購須提供資料，主要是過去很多實耕者拿不到補助，而目前預購農民都是實耕者不是地主，等於建立起實耕者名冊跟戶頭，未來若疫情嚴峻，行政院認為有必要發放現金紓困，就能直接補助實耕者。