接種卡介苗有助預防新冠肺炎？醫師：因果關係待釐清

新冠肺炎蔓延全球，世界各國致力尋找預防與治療之道，近日有報告顯示強制接種卡介苗的國家，其新冠肺炎感染率與死亡率似乎雙雙較低。不過國內醫師表示，有此趨勢並不代表兩者間有確實的因果關係。

台灣兒科醫學會常務理事林應然表示，卡介苗是一種牛的分枝桿菌所製成的活性疫苗，經減毒後注入人體，可產生對結核病的抵抗力，一般對初期症候的預防效果約85％，主要可避免造成結核性腦膜炎等嚴重併發症。接種後，人體免疫系統會與活菌抗衡，抗衡後會使非特異性免疫力提升。

近日媒體報導有報告顯示接種卡介苗的國家，其新冠肺炎感染率與死亡率似乎雙雙較低，林應然表示近日臨床上有民眾好奇詢問，但其中因果關係仍待釐清。

台灣兒童過敏氣喘及免疫學會理事長葉國偉也表示，有此趨勢並不代表兩者間有確實的因果關係，有可能強制接種卡介苗的國家的公共衛生政策較全面、民眾衛生習慣落實情形較佳等，才因此較能免於新冠肺炎侵襲。因此，相關論述仍需藉由進一步的免疫學研究加以判斷。

葉國偉表示，卡介苗是公費接種項目，我國長期以來為出生滿五個月、且沒有先天免疫問題的嬰兒施打，用於預防幼兒感染肺結核；全台兒童均接種過，臨床上並不會鼓勵自費再接種。林應然也表示，卡介苗主要用於預防幼兒免於受肺結核侵襲，並非保護終生。