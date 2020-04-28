菲籍看護批評杜特蒂恐遭遣返 雲縣府派員訪視

一名菲籍看護在臉書批評菲律賓總統杜特蒂，菲國強調將遣返。雲林縣勞工處今天前往這名看護工作地點訪視，雇主僅說雙方語言溝通待磨合，看護平常工作表現還算正常。

菲律賓勞工部25日聲明，一名在台的菲籍看護以「醜陋惡毒」內容批評菲律賓總統杜特蒂，菲國海外勞工辦公室已與她的仲介和雇主協調遣返事宜。這則聲明在菲國引發爭議及各方抨擊。

菲國駐台官員昨天拜會雲林縣政府，溝通這名菲籍看護相關遣返事宜，經雲林縣勞工處了解，菲籍看護已來台工作數年，今天下午也派員到看護工作地點訪查。

菲籍看護和被照顧者因作息關係正在休息，勞工處人員詢問雇主雙方相處情況，雇主僅提到與看護因語言不同，溝通較為吃力，而工作表現還算正常。

雲林縣勞工處長張世忠告訴中央社記者，各國法律制度不同，但這件事目前尚待釐清，雇主與移工若欲解除聘僱，也須了解事由及移工意願，在未違反法律規定前，移工有轉換雇主權利，縣府會積極審慎處理這件事，並希望菲國與中華民國保持友好關係。

此外，縣府因擔心不同意見者的情緒反彈，也已請當地分局留意這名菲籍看護的人身安全。