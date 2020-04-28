快訊

錢櫃5董事鞠躬道歉！全台門市停止營業一週 罹難家屬賠償100萬

中國大使逼死捷克參議院長？訪台前猝死 遺族控訴「恐嚇」

錢櫃道歉了 練台生聲明：未因此事與市府官員聯繫

聯合報 / 記者柯毓庭李隆揆／台北即時報導
錢櫃林森店大火釀5死48傷1人命危，但董事長練台生至今未出面。記者蘇健忠／攝影
錢櫃林森店大火釀5死48傷1人命危，但董事長練台生至今未出面。記者蘇健忠／攝影

錢櫃企業針對本月26日台北林森錢櫃大火奪走五條命，今天下午5時召開記者會發表重大訊息，公司執行長連福財、董事嚴智徑、董事陳勇仁、法務長呂嘉正針對錢櫃此次意外事故造成社會大眾不安，率公司團隊鞠躬道歉並發布聲明稿，連福財表示，對社會責任、及深刻歉意，將全力照顧傷者事宜，公司宣布，除了消防設備有問題而停業的門市外，其他門市也將停業一周，深刻檢討此次造成不幸的疏失，重新建立更嚴謹的管理措施，以表達本公司及全體同仁對社會大眾的歉意。

執行長連福財表示，本公司對此事件造成社會大眾不安，本公司未能盡到責任，本公司責無旁貸，對罹難家屬除原本10萬元慰問金，將再致上100萬元慰問金，因為最近疫情關係，有些傷者第一時間未能聯繫上，會再加派後續傷者聯繫，本公司責無旁貸、絕不逃逸，期盼罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，再次謝謝媒體關心。

董事嚴智徑代表董事長練台生表示，練台生非常傷痛，會在最短時間內向社會大眾說明，包括此次不幸罹難家屬，以及造成社會大眾不安，致上最高的歉意，也感謝各位媒體不斷督促鞭策，我們會盡我們所掌握訊息，予以說明，期待透過說明，表達公司最深感進的誠意與歉意，停業主要目的就是希望透過閉門檢討，積極提升管理措施，並透過停業表達積極的處理態度。

嚴智徑並澄清，董事長練台生並未因此事與市府官員聯繫過。

錢櫃 疫情

延伸閱讀

林森錢櫃大火 錢櫃道歉：「所有門市暫停營業一周｣

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

鍾沛君：錢櫃稽查原是6店不合格 消防局堅稱只有4店

林森錢櫃大火案 翁姓女店經理移送北檢複訊

相關新聞

醫界抗議防疫獎勵遭砍 陳時中：不是按醫師人數給錢

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長長陳時中三月六日於立法院曾表示，新冠肺炎防疫期間的危險加給，醫師和護理師是每人...

錢櫃道歉了 練台生聲明：未因此事與市府官員聯繫

錢櫃企業針對本月26日台北林森錢櫃大火奪走五條命，今天下午5時召開記者會發表重大訊息，公司執行長連福財、董事嚴智徑、董事...

誰關了消防設備？　錢櫃回應：盡快協助釐清

錢櫃企業針對本月26日台北林森錢櫃大火奪走五條命，今天下午5時召開記者會發表重大訊息，公司執行長連福財、董事嚴智徑、董事...

影／防疫獎勵跳票？醫護向陳時中喊話：比照當年SARS版本

新冠肺炎確診數在台灣逐步趨於穩定，辛苦總算有了回報，但北市醫師職業工會與台大醫院工會今(28)日召開記者會，抗議中央流行...

去年兒虐通報數創史上新高 用拳頭虐兒比率最高

今天是「428兒童保護日」，家扶基金會今指出，據衛福部資料顯示，2019年兒童少年保護通報案件高達7萬3973件，開案人...

兒少家暴通報鄰居外人僅3.4% 家扶希望民眾別冷漠

家扶基金會推動4月28日「兒童保護日」，苗栗家扶中心在防疫規畫的前題下，上午在竹南鎮如興幼兒園舉辦快閃活動-天使兒保操，...

影／立委呼籲降民法成年標準 保障年輕人權益

民進黨立委洪申翰、周春米今天上午舉行「下修民法成年十八歲，降低年齡限制主流化」記者會，邀請到多位18歲學生代表，洪申翰表...

一件襯衫／從健身找到人生出口 洪仕晟成男網友迷戀的「國民小男友」

「一件襯衫」專訪健身網紅-Robert Hung 40%洪仕晟，他原本是眾人眼中的「肥宅」，生活沒有目標，直到三年前接觸了健身，讓他找到了對人生的熱情，精壯身材和笑容吸引了一大票男粉絲，甚至被封為「國民小男友」。

影／航空城將召開土徵審議 民團要求與社子島標準一致

桃園航空城預計明天將召開土地徵收審議小組會議，民團今天緊急到內政部前喊話，希望內政部暫停這場簡陋的航空城安置計畫，否則也...

同婚法將滿周年 網問當初吵翻天、如今有發生什麼大事嗎？

同婚專法去年5月24日通過，同性伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記，享和異性戀同等的婚姻平權。如今這項專法將屆滿周年，有網友發問對社會是不是有什麼改變。 網友在PTT發文提問，他說去年的這個時候，同婚

台灣交通問題有解？減少車輛出行的兩項根本性改革

都市的各種交通問題，包括行人與車輛之間、以及各種車輛之間的衝突，主因皆是「車輛數量過多」。都市的交通政策，應擴大為都市規劃的通盤考量，強化交通與土地使用的彼此關聯，使之均衡發展，讓城市中車輛的絕對數量大幅下降，並讓剩下的車輛更有效率地運作。

媒體有立場？語料分析四大報 結果讓你吃驚

「XX媒體根本是政治打手！」「XX媒體立場太偏頗了！」各家媒體每到選舉時刻常被抨擊有特定色彩或立場，但因常奠基於閱聽眾個...

熱門新聞

圖表看疫情／我捐加拿大50萬片口罩 印尼逾2千死未列官方統計

影／「半夜人潮略多是阿飄嗎?」黃偉哲再轟景點警示

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

柯文哲愛將小董傳與副市長祕書不倫 女方：單身才交往

牛津疫苗領先全球！猴子實驗成功 首批9月可備妥

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。