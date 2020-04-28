錢櫃道歉了 練台生聲明：未因此事與市府官員聯繫

錢櫃企業針對本月26日台北林森錢櫃大火奪走五條命，今天下午5時召開記者會發表重大訊息，公司執行長連福財、董事嚴智徑、董事陳勇仁、法務長呂嘉正針對錢櫃此次意外事故造成社會大眾不安，率公司團隊鞠躬道歉並發布聲明稿，連福財表示，對社會責任、及深刻歉意，將全力照顧傷者事宜，公司宣布，除了消防設備有問題而停業的門市外，其他門市也將停業一周，深刻檢討此次造成不幸的疏失，重新建立更嚴謹的管理措施，以表達本公司及全體同仁對社會大眾的歉意。

執行長連福財表示，本公司對此事件造成社會大眾不安，本公司未能盡到責任，本公司責無旁貸，對罹難家屬除原本10萬元慰問金，將再致上100萬元慰問金，因為最近疫情關係，有些傷者第一時間未能聯繫上，會再加派後續傷者聯繫，本公司責無旁貸、絕不逃逸，期盼罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，再次謝謝媒體關心。

董事嚴智徑代表董事長練台生表示，練台生非常傷痛，會在最短時間內向社會大眾說明，包括此次不幸罹難家屬，以及造成社會大眾不安，致上最高的歉意，也感謝各位媒體不斷督促鞭策，我們會盡我們所掌握訊息，予以說明，期待透過說明，表達公司最深感進的誠意與歉意，停業主要目的就是希望透過閉門檢討，積極提升管理措施，並透過停業表達積極的處理態度。

嚴智徑並澄清，董事長練台生並未因此事與市府官員聯繫過。