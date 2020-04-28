誰關了消防設備？　錢櫃回應：盡快協助釐清

錢櫃企業針對本月26日台北林森錢櫃大火奪走五條命，今天下午5時召開記者會發表重大訊息，公司執行長連福財、董事嚴智徑、董事陳勇仁、法務長呂嘉正針對錢櫃此次意外事故造成社會大眾不安，率公司團隊鞠躬道歉並發布聲明稿，嚴智徑代表董事長練台生出席記者會，向社會大眾表示歉意，並請大家給他一點時間，他會在事情盡快釐清後，能盡快對社會大眾表達最大的歉意。

嚴智徑說，練台生會在最短時間內出來面對，另外對於誰關的消防設備，公司到今天都還在查證，但從林森店的管制與同仁說明，當天火災後消防的火災調查科與警方已將相關物證扣押，我們也會透過詢問公司內部人員，希望早日釐清這個疑點，對社會大眾早日交代。

嚴智徑指出，我們從基本事實面來看，包刮3月30日安檢、本月22日聯合稽查，消防設備關閉都是不會過的，有錢櫃員工指出設備都是關閉的，我們是虛心以對的，我們會學到教訓。

連福財則回應，消防設備這麼重要的設施，都不應任意關閉，我想這是要跟媒體說明一下的。