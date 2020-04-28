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同婚法將滿周年 網問當初吵翻天、如今有發生什麼大事嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
同婚法案去年五月通過。記者葉信菉／攝影
同婚法案去年五月通過。記者葉信菉／攝影

同婚專法去年5月24日通過，同性伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記，享和異性戀同等的婚姻平權。如今這項專法將屆滿周年，有網友發問對社會是不是有什麼改變。

網友在PTT發文提問，他說去年的這個時候，同婚法正在討論風頭上，挺同婚和反同婚的人相互交戰，最後還是通過了，但其實也沒發生什麼大事，對社會到底有何影響。

很多人分享自己身邊的經驗：「看到很多女同結婚，但一對男同都沒有」、「感覺想同婚的只是少數族群」、「我的男同朋友有結婚」。也有人說正反雙方的論點在於改變文化，但這可能要50~100年才看得出結果，現在的人已有的既定觀念很難轉變。

有人提出相關數據，去年一整年的同婚統計，男同928對、女同2011對，同婚比例佔全體結婚數的2%。據內政部統計，2019年國人相同性別結婚對數2939對，以新北市、台北市及高雄市居前3位。

先前曾發生役男為了婚假而「假結婚」的案例，一名有女友的軍事訓練役男，和入伍才認識的同連袍澤盼以辦理同性結婚登記為由，藉此請婚假提早退伍，女友也同意男友這樣做；家長攔不住，最後透過管道求援，部隊知悉才緊急攔下。

同婚專法 結婚 同志

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