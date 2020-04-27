台南遭污染農地未受管制 環團批政府瀆職

「台南後壁玉米田應立刻劃設成污染管制區！」時代力量立委陳椒華與看守台灣協會等環團27日舉辦記者會，控訴環保署未對受鉻金屬污染的台南後壁玉米田做徹底的重金屬檢測，並質疑政府機關之間互相推責。環團與政府機關代表更於陳椒華中途離去之後頻交鋒，互斥對方不講理。

重金屬玉米田

針對台南後壁玉米田受鉻污染影響，時代力量立委陳椒華27日表示，環保署及農委會得儘速認定這是污染場址，並用正確的方式檢測土壤，日後才不會有類似情事發生。她質疑，環保署未將污染農地列為管制區是一種輕罰業者的包庇舉動。

「現場挖掘出來混有廢棄物的土壤，環保署說這是再利用的物品，會讓業者受到的處罰更輕，以後就會讓更多不法情事發生。」陳椒華表示。中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰則嚴厲控訴環保署土基會瀆職，他說：「這裡面是不是有圖利的行為？」

污染土釀食品風險

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光則痛批，台南市政府略過表層混了爐渣、爐石粉的土，只抽驗深處的「原生土壤」並以弱酸性等方式檢驗，當然土質都沒問題。看守台灣協會秘書長謝和霖也直言，回填農地的污染土是在表層，玉米也是種植在表層，「怎麼能說內部的土壤沒污染就沒事了呢？」

陳椒華則向農委會詢問，農地受污染應不必再轉一個彎經由環保署裁定，「農委會是不是可以直接告訴農民，農地品質不適合耕種？」得到農委會農業化學組組長郭鴻裕組長點頭應允。但郭鴻裕也表示，地方農業局處已對該案做出相關裁處，土壤檢驗並不是農委會做污染裁處的權責單位，已有將相關資料呈報給環保署。

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