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聯合報一周大事4/19～4/25

聯合報 / 本報訊
陸戰隊戴罩 敦睦艦隊磐石艦發生我國最大新冠肺炎群聚感染，海軍營區內陸戰隊官兵都戴上口罩進行各項訓練。記者劉學聖／攝影
陸戰隊戴罩 敦睦艦隊磐石艦發生我國最大新冠肺炎群聚感染，海軍營區內陸戰隊官兵都戴上口罩進行各項訓練。記者劉學聖／攝影

國內：

21日：磐石艦染疫風波首波懲處名單出爐，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將兩人調離現職，接受調查；國防部長嚴德發與海軍司令劉志斌上將也向蔡英文總統自請處分。

22日：針對敦睦艦隊官兵染疫，總統蔡英文舉行臨時記者會強調，「國軍的事就是我的責任」，她也向國人因此承擔疫情風險致歉，要求要在最短的時間內釐清真相，絕對不會護短。

24日：高雄氣爆事件，一審判決業者與公務員都有責任。高雄高分院今改判，認定過失責任全歸咎高雄市政府28年前施作排水箱涵未嚴格把關，導致管線破洞，依過失致死罪，判市府顧問趙建喬等3人2年6個月至3年6個月徒刑；李長榮化工董事長李謀偉等9人改判無罪。

國外：

20日：國際油市在新冠肺炎衝擊下崩盤，美國即將到期的原油期貨價今天跌破0美元，為史上頭一遭。

23日：受到新冠肺炎影響，美國經濟幾近陷入停擺。最新數據顯示，全美5周內有2645萬人遞件失業救濟，超越金融海嘯後，美國10年內新增的就業人口。

25日：北韓領導人金正恩最近「神隱」。有報導指出，他接受心血臟手術失敗命危，日媒《週刊現代》甚至稱金正恩動心導管手術後已變成「植物人」，儘管相關消息未獲證實，不過北韓官方媒體今大肆報導「建軍節」，卻未提及金正恩動向。

新冠肺炎 金正恩 北韓 手術 蔡英文

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