追思甘惠忠神父 總統親頒褒揚令

奉獻台灣早療教育五十四年的甘惠忠神父，四月十六日在美國紐約病逝，享壽八十四歲。天主教伯利恆社福基金會昨天舉辦甘惠忠神父追思禮拜，蔡英文總統親頒總統府褒揚令。蔡總統說，甘神父點亮無數台灣遲緩兒的生命，她代表所有的台灣人致上最高的感謝和敬意，甘神父也是正港台灣人，他的奉獻會永遠留在台灣人的心中。

蔡總統表示，甘惠忠神父很年輕就來到台灣，將一生中最精華的歲月奉獻給台灣，深入台灣服務，學會國語、台語、客語和泰雅族語，在台灣醫療資源缺乏年代，開創台灣首家早療照顧機構，為台灣早期療育打下關鍵的基礎。

蔡總統說，在台灣早期醫療及教育匱乏的年代，甘神父先後創建德蘭啟智中心及伯利恆社福基金會，希望給「慢飛天使」同樣的學習機會。甘神父不只是台灣特殊教育之父，也是推動台灣早期療育最重要的先驅。

蔡總統指出，甘神父最大心願是成立伯利恆早療暨融合教育中心，「希望他們能夠抬起頭，看看美麗的天空」，他無私奉獻的精神，凝聚眾人力量之後實現，他的努力點亮無數遲緩的生命。

蔡總統也提到，很多長期在台灣服務的外籍神職人員，把台灣當成自己的故鄉。二○一六年修改國籍法後，甘神父是第一位取得台灣身分證的外籍人士；三年前雙十國慶，甘神父受傷還是堅持出席領唱國歌，神采飛揚，充滿熱情，至今讓人印象深刻。

甘惠忠出生美國紐約，廿七歲到台灣傳教，二年前生病後才回到美國紐約，四月十六日去世安葬在教會墓園。天主教台南教區主教林吉男說，雖和甘神父想留在台灣、死在台灣、葬在台灣的心願有別，但他撒下的種子，已在台灣發芽。