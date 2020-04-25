敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

敦睦艦隊近日爆發新冠肺炎群聚感染案，艦上官兵被召回入住集中檢疫所至今滿一周，曾與官兵近距離接觸者可能於這幾日陸續度過潛伏期、開始發病。中央流行疫情指揮中心雖擴大針對密切接觸者於隔離後五日進行採檢，但仍擔心有漏網魚，因此發函提醒醫界加強疑似個案通報採檢。

中央流行疫情指揮中心昨天發布致醫界通函第433號，指近期發生敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎事件、社區傳播風險升高，請醫師提高警覺，針對近期就醫民眾加強詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，如求診病人有相關活動史或曾收到中央發布的提醒簡訊，且出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常等新冠肺炎疑似症狀，應加強通報採檢。即使不符通報條件，只要醫師認為有進行新冠肺炎檢驗的必要，仍可通報採檢。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，敦睦艦隊官兵於4月15日下船返回社區，足跡踏遍多處，4月18日陸續被召回入住集中檢疫所，至今滿一周。上述期間曾與官兵近距離接觸者，這幾日可能陸續度過潛伏期、開始發病，特別是與其密切接觸的女性友人風險最高，即起至未來一周的危險期應密切注意自身症狀。

中央流行疫情指揮中心表示，將持續針對個案公共場所活動足跡進行調查並公布上網（https://bit.ly/2xyUgs3）。民眾如果曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理兩周，並於外出時佩戴口罩；如果出現不適症狀，應撥打防疫專線1922，就醫時主動告知醫師活動暴露史。