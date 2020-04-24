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海外信保基金開辦COVID-19 專案保證 歡迎海外僑臺商運用

聯合新聞網 / 台北訊

COVID-19（武漢肺炎疫情對全球經濟造成影響，僑務委員會已輔導財團法人海外信用保證基金開辦「COVID-19（武漢肺炎）專案」，以協助受疫情影響發生營運困難的僑臺商事業渡過經營困境。該方案提供營收減少達20%之僑臺商事業擇一申請舊貸展延或小額新貸，由海外信保基金提供保證手續費減半優惠。

海外信保基金另指出，鑒於各地疫情嚴重，如當地政府有提供金融紓困措施，將請我國銀行之海外分（子）行本於協助受影響僑臺商之精神主動、積極配合辦理。

海外信保基金在國內外共有66家簽約合作金融機構，全球共計193處據點，若僑臺商因疫情導致資金周轉困難，可就近向當地合作銀行提出申請；如當地無合作銀行，亦可向國內各合作銀行之國際金融業務分行（OBU）及外匯指定銀行（DBU）提出申請，申請期限為4月10日專案生效日起6個月內。

僑委會表示，協助方案有「舊貸展延」，既有保證戶之舊貸，得申請本金還款展延(本金寬限期最長一年，展延首年手續費減半)、「小額貸款」，每案最高10萬美元，保證成數八．五成（保證期間手續費減半）、「大額貸款」，除申請本專案提供的前兩項方案，符合海外信保基金一般保證的對象，也可以向合作銀行申請送該基金融資保證，新南向國家最高授信額度可達200萬美元，其他國家最高則為150萬美元。有意申請的僑臺商可洽詢海外信用保證基金886-2-23752961。

另外，僑委會也提供網站連結供有需要的僑台商查詢：「海外信用保證基金」、「武漢肺炎專案要點」http://www.ocgfund.org.tw/，以及「合作金融機構」http://www.ocgfund.org.tw/about_list/0/4

疫情 信用 武漢 肺炎 僑委會

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