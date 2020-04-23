公衛師法可望立法 學者：助社區公衛體系更健全

行政院院會今天通過公衛師法草案，公衛學者邱弘毅表示，若公衛環境不好，醫療就會崩壞，樂見公衛師專法草案，讓醫事和公衛人力適才適所，也讓社區公衛體系更健全。

衛生福利部醫事司長石崇良表示，公衛師法草案近日將送立法院審議，立法院可能於5月初排會審查。

衛福部發布新聞稿指出，近來新興公共衛生議題層出不窮，如SARS、禽流感、MERS、新冠肺炎等流行疫情，及社區職場健康風險、食品安全議題等，都嚴重影響國民健康及社會安全。行政院會上午通過衛福部擬具的「公共衛生師法」草案，將函請立法院審議。

台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅下午接受中央社訪問時表示，公衛師專法立法努力20年，因為台灣公衛環境好，大家比較沒感覺，但每當有重大疫情就會感受到公衛師設立有其必要。

邱弘毅說，不管從SARS或此次的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情都可發現，亞洲國家比起歐美，比較容易執行戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫工作，公衛策略在亞洲比較容易執行，也因為亞洲國家曾屢次被新興傳染病侵擾，學習到很多經驗。

「公衛如果做不好，醫療就會崩潰」，邱弘毅說，公衛專業對落實衛教、疫情監測分析等有所助益，但以往相關工作都是由醫事人員分擔，如醫師、護理師等，都可以執行公衛工作。可是在疫情當頭，所有類別醫事人員都應各司其職，如醫師應回歸病人治療、護理師協助照顧病人等，其他疫情監控或分析，就能交由公衛師協助，讓人力有更好的運用，不會分身乏術。

邱弘毅說，以近日疫情為例，許多鄰里長為了居家檢疫者忙翻，未來社區若有公衛師協助，也凸顯重要性，讓社區監測體系更健全。台灣本來就有一群公衛人員，但以往專業沒被確認，專法立法後對公衛專業者有保障。

中國醫藥大學公衛學院教授郭錦堂表示，對行政院通過公衛師法草案「樂觀其成」，醫師分為各種不同專科，負責治療患者的疾病，公衛師同樣有流行病學、環境衛生等各種專業，主要在各個領域提供增進民眾健康福祉的專業意見。

郭錦堂說，公衛師法草案的通過，讓公衛師的專業角色又往前邁進一步，各界可望持續集思廣益對於公衛師做更多探討與規劃，盼讓台灣公共衛生更加進步。