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活絡農地使用率 政府應包租代管

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
民進黨立委鍾佳濱表示，政府應設立專職單位包租代管農地，以活絡農地使用率。（photo by 施凱文/台灣醒報）
民進黨立委鍾佳濱表示，政府應設立專職單位包租代管農地，以活絡農地使用率。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「政府應將無用農地包租代管，收回整理後再給青農使用。」綠委鍾佳濱、郭國文及賴惠員於23日舉辦「以地養老以租留地」座談會，針對農退儲金2.0版本「超前部署」研議。鍾佳濱表示，政府應設立基金，「將老農的農地回收並給予生活費，再將土地轉租青農，活絡農地運用。」

政府包租代管農地

立法院23日召開「以地養老、以租留地」座談會，邀請農委會等機關與各大土地管理學者與會。台灣農保被保險人雖達108萬人，但實際農業從業人口僅56萬人，問題出在老農津貼需農保資格，導致老農被綁在農地上。鍾佳濱表示，「用現在最流行的超前部署來思考農民處境，年邁的農民真的非常辛苦。」

「透過『以租留地』將老農土地轉租與需要耕地的青農，活絡農地利用，延緩農地流失及繼承危機。」鍾佳濱表示，為了吸引青年從農，所以提出老農津貼「先領後存」，讓45歲以下青農加入農退儲金，政府也將65歲才發的老農津貼一併存入個人的農退儲金滾息20年，「退休金將遠大於目前農委會推算的退休金。」

設立農處機構

鍾佳濱說，政府應設立基金管理，並給予老農生活費，充實老農生活，另方面將土地轉租青農，以此活絡農地運用。郭國文則表示，政府應該以人為本的設計思考農地情況，以地養老的概念是讓政府當物業管理公司，再把收益給農民，讓國家保有農業勞動力。

國立政治大學地政學系賴宗裕表示，「保護農地、照顧農民是天經地義，只有照顧農民，農地才會自保，糧食自給率才能提升。」但他也提醒，為免農民坐享退休金機制不耕種，「農地應有一定規模以上才能參加，承租人也要承諾耕種10年以上。」

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