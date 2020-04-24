擔任國際環境保育志工 三年旅行起點源自一次考砸的英文測驗

二○○六年十二月 澳洲 麥格理港

「哇！我們竟然同年同月生，而且生日還只差一天！」珊德拉（Sandra）興高采烈地跑來和我說，猶如發現天大的祕密。

珊德拉，她是一名來自德國的背包客，同我一樣未滿二十四歲，都是來澳洲做環境保育志工，相較於她的青春洋溢，自己則顯得靜默許多，可那並不代表我是一位無趣之人，因為有時候自己的瘋狂，確實也教他們感到嘖嘖稱奇。

記得那時的自己，才剛抵達澳洲不過兩、三天，同時也是，我那毫無預期三年旅行中的第一年，至於為何，自己會從二○○六年開始旅行，其實都是源自於一次考砸的英文測驗。

至今，在我回顧自己人生歷程時，不難發現，每一個眾人看來的失敗抑或危機，對我來說，卻都是更為接近自己的轉機，甚至還是引領自己，步上懷有使命道路的契機。

之後，我便稱那一切為「天命」——天所注定的運命及使命。

為了加強英文能力，獨自來到澳洲，和大多數人不同的我，並未選擇語言學校或寄宿家庭來落腳，反倒是選擇了擔任澳洲環境保育志工。

在當志工的一個月裡，我住在麥格理港（Port Macquarie），一個澳洲東部的小鎮，位於雪梨北方四百公里。

我在志工宿舍，認識到來自世界各地的背包客，他們分別有義大利、蘇格蘭、英國、德國、日本、韓國，以及許多澳洲當地的環境保育工作者，同時也了解到，澳洲人是如何與大自然共處的。

「你要從這裡剪掉，然後趕快噴上除草劑。」莎莉拿著一把園藝剪刀，將那株植物自莖部切除，再迅速拿出一瓶液體，朝斷口處噴灑。

莎莉是保育組織的員工，同時也是我們的團長，剛才剪除的是一株綠色灌木植物，頂端開著一小球的黃花，嬌豔動人，惹人愛憐。

「這樣，它不就死了嗎？」我一臉疑惑地發問。

「是啊，我們來這裡的目的，就是要除去這一種植物——馬櫻丹。」她推了一下臉上的太陽眼鏡，頂上的豔陽有些令人發暈。

「我們不是要來保育生態的嗎？那麼為何要殺死這些植物？」我總是懷有好奇，而且還愛打破沙鍋問到底。

「馬櫻丹源自美洲，是屬於一種外來植物，果實和莖葉都含有毒性，經常造成畜牧動物的誤食，再由於它的侵略性、排他性強，以及旺盛的繁殖力，均對澳洲的原生物種帶來危害。」她緩緩向我解釋。

聽完莎莉的解說，我才初次了解到生態保育，並非僅是保育某一類的物種，而是要保育一整個生態系裡的多樣性，維持相互之間的平衡，避免趨向單一化。

人高馬大的我，手持長剪，負責砍剪這些「可惡」的強勢入侵者——馬櫻丹，珊德拉則負責接著噴灑除草劑的工作。我們合作無間地搭配著，殺得好不愉快。

在懷有信念的殺戮中，著實具有一種讓人發洩的療癒作用，可卻又不禁令人想問：或許在澳洲，馬櫻丹是危害當地生態的侵略物種；但反觀人類，是不是也是一種危害地球生態的侵略物種，或許比起馬櫻丹，我們人類才是最應該被除去的「可惡」物種。

在志工的生活中，我們日出而作，多是到周邊車程一小時以內的森林，或是到自然保護區工作，當然有時也會遠行，到較遠的地區進行保育計畫，每天工作時數以不超過四小時為限，除非特定計畫，否則都在傍晚以前就已歇息，剩下的就是大夥的自由時間。

「若要釣大魚，首先一定要有好的魚餌。」菲爾右手拿著一支金屬唧筒，左手提一個水桶，我們往潮間帶的方向走去。

「菲爾，你右手拿的是什麼？」那是我從沒見過的玩意兒，看來就像一支打氣筒。

「你說這個？」他舉高右手，把東西橫在面前說道：「這是抽餌筒（Bait Pump），是一個很棒的東西，我一會兒秀給你看。」他精神百倍，躍躍欲試。

菲爾也是保育組織的員工，三十二歲的他，愛好登山、露營、釣魚、衝浪⋯⋯等戶外運動，而且還是兩個孩子的父親，每天幾乎都一起工作的我們，有時下班他還會帶我在小鎮裡四處走逛，或是一同運動。

菲爾將那一支金屬唧筒舉起，插進潮間帶的沙土裡，抽了一管含水的沙土，再從不鏽鋼管裡把沙推出來。

「你看，這是丫比蝦！」一隻小蝦，從那一坨推出的沙堆裡冒出頭來，就像剛睡醒一樣。

「我們等會是否能夠釣得到魚，都得靠這群小傢夥呢！」反覆地，他又抽出幾管沙土，抓了幾隻丫比蝦，放進水桶裡。

「這種器具，和這種小蝦，我倒還真是第一次見到。」窩在水桶邊，我看著桶裡又游又爬的丫比蝦，牠們的外型就像是迷你版的小龍蝦。隨後，我自個兒也試抽了幾管，還親自抓上幾隻小蝦。

「要這樣把餌勾在釣鉤上，」他抓起一隻丫比蝦，將鉤針從尾端刺入，小蝦不斷扭動，針一直前進到牠的頭部才停止，小蝦的螯和尾部仍持續擺動，只是比較緩了一些，「來，你也試試。」菲爾拿出另外一支釣竿給我。

「從尾端⋯⋯慢慢地⋯⋯一直到頭部。」有樣學樣地，我也很快就把魚餌鉤好。

「來，接著，就是拋竿。」他從左側拋出釣線，讓它在空中劃出一道優美的弧形。釣魚需要耐心，同樣地學習語文也是如此。

從那一道弧線裡，我看到自己各方面的成長，在這裡提升英文能力，不再只是為了要去應付考試，反倒成為一種生活技能。由於志工成員分別來自不同的環境背景，大家一起生活交流，或是一起工作，小小的宿舍，就像一個微型的地球村，是這裡給我上了國際觀的第一堂課，或許也是因為這裡，給我播下了後來浪跡天涯的旅行種子。

「班，如果你有來德國，一定要來海德堡找我。」珊德拉轉過頭來，微笑地對著我說。

圖／時報出版提供

那一晚，眾人幫我和珊德拉二人，慶祝了彼此的二十四歲生日。

至於英文名字「班」（Ben），是自己兒時英文才藝班的老師幫我取的，當然她的長相我也早已不復記憶。

儘管如此，「班」這一個英文名字，還是讓我沿用了十多年，就在我和珊德拉一起慶祝完我們的二十四歲生日後，我決定為自己取一個新的名字，象徵一個全然的新生，好用來迎接未來的挑戰，並自我砥礪一番。

於是「洛卡」（Loca）誕生了，這一個怪異的名字並非翻字典得來的，而是從「高個子」這一個閩南語字辭直接音譯過來，因為從小我就個兒頭高大，便常得此稱呼，向來人們的名字都是從英文直譯中文，而我則是獨創了一個，從閩南語讀音「洛卡」直譯而來的英文名字。

【本文節錄自《洛卡 其實我們，一直都在路上》，時報出版，LOCA林煌彬／著，未經同意禁止轉載。】