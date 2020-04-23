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睽違40多年！公衛師法過政院 考照即可做疫調

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院23日通過「公共衛生師法」草案，公衛師將可進行疫調。（Photo by 行政院）
行政院23日通過「公共衛生師法」草案，公衛師將可進行疫調。（Photo by 行政院）

睽違40多年，台灣將首度出現公衛師！行政院會23日通過「公共衛生師法」草案，法案中規定，公衛師的業務範圍將有別於一般醫事人員，會以社區為主；未來公衛師將可執行疫病調查，並進行民眾健康狀態調查、健康促進方案等協助推展公共衛生觀念與相關措施。另外，會在立法院協商階段討論放寬公衛師應考資格。

協助應對公衛問題

衛福部醫事司司長石崇良表示，近來新興的公共衛生議題層出不窮，如SARS、禽流感、MERS、武漢肺炎等流行疫情，以及社區職場健康風險、食品安全議題等，均嚴重影響國民健康及社會安全，因此制定公衛師法，並列入本會期優先法案，希望協助公私部門應對多樣化的公衛問題。

公衛師的業務範圍將有別於一般醫事人員，會以社區為主，將可以對社區與場域之環境健康風險及方案、疫病調查及防治方案、民眾健康狀態調查與食品安全風險調查進行規劃、推動或評估。另外，公衛師有接受政府指定辦理突發緊急或重大公共衛生事件之義務。

放寬應考資格

石崇良說，有關公共衛生師之應考資格，除了草案第4條所定，「公共衛生相關學系、所、組、學位學程與公共衛生相關學系、所、組、學位學程畢業，領有畢業證書者」外，由於立法院各委員提案及各醫事人員團體的建議，將研議擴大公共衛生師的應考資格，有修過一定數量學分者也將納入考量。

不過有媒體質疑，如果放寬公衛師應考資格，是否會讓公衛師失去專業性？石崇良認為，公衛師考試就會要求生物統計、流行病學等專業知識，不會因為放寬應考資格就降低專業程度。至於公衛師受政府徵招需要從事哪些業務，衛福部次長薛瑞元說，以這次疫情來看，如果有公衛師就可以協助企業或是社區疫調、衛教宣導。

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