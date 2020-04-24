和孤寂相互抗衡… 撒哈拉沙漠的神祕力量

開羅鬧市中的回憶

二○○八年二月 埃及 開羅

「今早起床，窗外下著雪，我奔向陽臺，赤腳在那兒跳舞。受白雪覆蓋的莫斯科真美，我還沒開始想念埃及的陽光，卻開始想念你了。

Ｔ」

貼在地上的兩道晨曦，打自從那一扇陋窗斜射進來後，雖不停減縮，卻也漸次明亮；一張木椅缺了一隻腳，受人遺棄地被置放在牆角的它，彷彿正在向世人認錯一般，卑微地垂下了頭，傾靠在油漆剝落的牆壁邊上。

這裡的人們都被包圍了，正被一團敲打鍵盤的聲音圍剿著。仰身而起，我才剛完成最後一封電子郵件的收發，準備離開。

門旁的收銀台，坐著一位穿西裝，有著油亮短髮、五官立體的中年男子，從來到這裡開始算起，不多不少恰足兩小時，小心翼翼地，我從皮夾裡抽出幾張殘破不堪，油印著古代法老王模樣的紙幣，遞給了他，自己這才走出門外。

穿過髒亂樓梯，刻意避開迎面而來的好奇眼神，走出這一棟幾近頹圮的大廈。

正午太陽，一掃清晨迷濛的霧氣，祂大肆照耀、盡力熱情，直至傍晚才和這裡短暫分離，前往下一處地。那些照耀和熱情雖看似永恆，但你我卻都再清楚也不過，這表徵上的一切，終究是會停止的。

走到一個車水馬龍的路口，中央有一個圓環，上方矗立著一具人形銅像，金屬表面的顏色和周圍的欄杆都是相似的墨綠，銅像下方的基臺上，刻有五行阿拉伯文，而我卻一個字也認不得。

圓環欄杆邊上，靠停著一輛黑白相間的重型機車，站在一旁的一位員警，他頭戴安全帽，身著黑色制服，直挺挺地看著不停越過的車流，和他相背而站的另一位員警，同樣身著制式的黑色制服，頭上卻是戴著一頂扁軟的貝雷帽，有些年紀的他如同尋常人們一般，受盡日復一日的辛勞奴役，在那一雙充滿滄桑的眼神裡，不停透出自己對於人生的妥協和無奈。

「叭叭～叭～」另一頭的馬路上有一輛車子，想要搶著轉進圓環的車流裡，老員警這才回過神來，朝向站在路口的另外二位年輕員警示意，並抬起右手，在空中揮指了一下，他們便緩慢地朝向那一輛車子走去，老員警只是盯著那一輛車子猛瞧，一動也不動。

此時，街上小店已紛紛開張，在這一座住有一千多萬人的城市裡，隨處找一隅坐下，我都能輕易地消磨上一天；然而現在，自己卻因一個不知去向的背包，焦頭爛額地四處奔波。

走在春日豔陽下，我突然止住腳步，並抬頭仰望想起那一天，在沙漠裡和Ｔ的相遇。

撒哈拉沙漠的魔力

二○○八年一月 埃及 西華綠洲

我一身疲態地走下大巴，八小時的夜車實在折騰，清晨六點的西華綠洲（Siwa Oasis），似乎還在沉睡。

「噹噹～噹噹～」一頭小毛驢，低著頭在對街吃草。

來到一間旅館門口，看到門未上鎖，我才將它輕輕推開。

「請問，有人在嗎？」怕吵醒其他房客，我只使上中等音量。

等了一會兒，無人回應，便逕自走上頂樓。

盞盞街燈閃爍著微渺的光亮，使得蕭瑟如藤蔓一般地爬滿腳下，就在不遠的前方，忽然這一切都讓一環黑暗給吞噬殆盡，就在綠洲和沙漠的交界之處。

此時遠方的天空，終於開始明亮。

打了一個哈欠，我決定下樓，恰巧撞見櫃檯人員，便和他要了一個房間。

走進房間，閉眼躺下，旋即進入夢鄉——那一個比沙漠，更為遼闊的世界。

「噹噹～噹噹～」街上驢車發出不停的聲響，我睡眼惺忪地，赤著腳走下床來將窗打開，原來綠洲早已開始忙碌，這才趕緊套上布鞋，下樓探險一番。

走至街上，手持一張簡易地圖，那是方才和旅館老闆要來的，上面畫有可愛圖案，看起來就像一張孩童的藏寶圖，讓人不由得會心一笑，或許這一片綠洲，就是沙漠中最珍貴的寶藏吧！

循著地圖，穿過窄巷，沿途遇上的婦女，全身罩著傳統的穆斯林黑紗，僅僅露出一雙又一雙的迷人深邃。來到克麗奧佩特拉泉，一個又一個孩子，紛紛跳進水池玩耍，氣泡自水底不斷浮起冒出。

我好奇地走近，並在一旁的餐廳找到一個空位坐下，正打算獨自品嘗這一刻裡的閒暇。一位身材瘦高的黑人，來到我的身旁，「你一個人來？」他隨意向我搭話，他有著一頭短鬈的黑髮，戴著一付深棕色的眼鏡。

「你好，我是耶瑟（Yasser）。」他伸出右手，和我握手。

「嘿，耶瑟！我發現那裡有遺跡，我們一起過去看看，好不好？」一位西方白人走了過來，除了頭上戴的那頂白色毛帽以外，他全身黑色打扮，右邊的肩上還揹掛著一台黑色的單眼相機，「嗨！你好，我是比爾（Bill）。」他也伸手向我示好。

「你們好，我是洛卡（Loca），我一個人來，正在對這一座水池產生好奇中。」

「哈哈！我們也在這裡觀察有好一陣子了。」

「比爾、耶瑟，我先過去遺跡那邊囉！」一位金髮女子，身著吉普賽風格的寬鬆衣物，臉上展露出興奮無比的表情，就像一位小女孩發現新奇事物一般，她一腳跨上腳踏車，迅速駛離。

「這女人可真特別。」我的直覺說。

「洛卡！歡迎你一起加入我們的綠洲探險隊。」比爾回頭說完後，他們便朝向停在前方的兩輛腳踏車奔去。

比爾總是手持相機四處拍攝，他是一位來自美國的藝術家，在埃及兼任英文教師，同時賺取旅費來旅行。和比爾形影不離的耶瑟，是一位埃及技工，住在埃及第二大城亞歷山卓，喜愛旅遊，認識比爾後便和他一起旅行。

至於，剛剛一閃而過的女人——塔蒂安娜（Tatiana），來自俄羅斯的她，在莫斯科做一些短期的兼職工作，每隔一段時間就得出來旅行一下。在來埃及之前，她曾一人在印度旅行半年，總是散發出漂蕩不羈的氣息。

「你們快過來！」塔蒂安娜站在一個石壁上的洞口，朝我們奮力揮手。

不一會兒，大夥爬上石壁，鑽進洞穴。「你們聽！」她從袋子裡取出一只我從未見過的樂器——印度口簧琴（Morchang），橫放在一抹淡紅的唇上，發出的聲響又短又促，在洞裡不斷徘徊盪漾，孤孤迥迥。

塔蒂安娜是一位難以捉摸的人，她總是有著讓人詫異的話語或舉動，和站一旁忙著拍照的比爾，或只是佇在遠處觀看的耶瑟大相逕庭。

「聽說，沙漠中有一股神祕的力量。」塔蒂安娜靠我耳邊輕聲地說，當時的我並不以為意。我們進入撒哈拉沙漠時，已近黃昏，吉普車馳騁在黃澄澄的沙漠上。

「我們可以，坐到車頂上看夕陽嗎？」塔蒂安娜扯開喉嚨，大聲地對司機說。風，自窗外不停湧入，將她一絲絲的金色細髮吹得翩然起舞，就像一場盛大的舞會。

「如果妳敢，就上去吧！」司機帶著諧謔的口吻回答，並慢慢地將車停下。

「洛卡，走，我們一起上去！」塔蒂安娜帶著天真的笑容，轉過頭來對我說。或許是自己的好勝心，以及悲哀的男性尊嚴使然，我竟也就這樣下了車，隨她坐上那一個毫無防護裝置的車頂。

緊接著，車行的速度不減反增，或許司機的男性尊嚴，也因為她的大膽，而被強烈地喚起了吧！

迎面而來的沙漠之風，將塔蒂安娜的一頭金髮吹得更加瘋狂跳躍、自由不羈。一輪耀眼的落日，更將無垠的金黃灑在前方滾滾的細沙上，伴著她嘴角的那一抹天真無邪的微笑，遠方的那一輪溫煦，才緩慢地墜沒在一片遼闊的沙海裡。

晚餐過後，大夥窩在沙漠營帳前，圍著營火取暖。

塔蒂安娜突然起身，頭也不回地朝向黑暗走去。

「塔蒂⋯⋯」我迅速起身，正想前去告誡她要小心。比爾抽著水煙，揮手做了一個隨她去吧的手勢；或許比爾和耶瑟，早已習慣她的瘋狂。

我慢慢坐下，內心思考著，倘若每人都能對自己的行為負責，那麼或許，他人也無權干涉。

圍著營火取暖的我們，彼此談論的話題，似乎也隨著焰火的消逝，而逐漸殆盡。

過了有好一陣子，塔蒂安娜仍未歸來。

「你也去吧！」一個來自心底的聲音，這次想要走入沙漠的人是自己，可是心中卻充滿恐懼，害怕自己會在沒有盡頭的闇黑裡迷失，畏怯失去所有的一切。

「只要保持同一方向，就沒問題。」一句自我勉勵的話語，乍現心中。

隨著腳下的步伐前進，我越走越深；漸漸的，聲音、光影都消失了⋯⋯

走在黑暗的沙漠裡，不用十分鐘，就足以讓你永遠消失。

起先為我映照前方的月兒，這時也讓雲給遮住，我不安地停下腳步，再令自己閉上雙眼，盤腿坐下。我試著融進沙漠，用心和祂對話。

此時微風捲起細沙飄拂而來，原來所有的不安，都是源自「孤寂」，來自於害怕面對自己一個人的孤獨，或許迷失在沙漠裡的人們，就是讓這一股力量，給消磨殆盡的吧！

蘇菲舞的意象，在我腦中乍隱乍現，隨著花彩舞裙的迴旋轉動，一種自我抽離的瞑眩，不停襲來，讓人漂浮在一片虛空裡，就在即將失控的邊緣，我趕緊止住幻象，拉回現實。

圖／時報出版提供

沙漠之中，真有一股神祕的力量。

隔日清晨，走在稍露曙光的一片沙海裡，我挺直身子站著，朝著沙丘發獃，看著它們隨風飄移。沙紋，一條條搖曳擺動著；從地平線升起的旭日，如此不真實地，給這一片荒蕪添上充滿希望的金黃。

我抓起一把細沙，任其飄散四方，再展開雙手，擁抱不斷穿越而過的風，浸淫在一片似幻如夢之中，這時雖然還是獨自一人，可卻絲毫沒有不安，或許感到幸福就能產生一股力量，來和孤寂相互抗衡。

【本文節錄自《洛卡 其實我們，一直都在路上》，時報出版，LOCA林煌彬／著，未經同意禁止轉載。】