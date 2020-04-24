快訊

iPhone SE 256GB夯 中華電官網開賣半小時售完

外洩實驗報告草稿：瑞德西韋無治療新冠肺炎療效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通往北方的路 挪威極光的極境．極限．極美

聯合新聞網 / 文章提供／時報出版
巧遇極光大爆發，震撼感十足。記者陳睿中／攝影
巧遇極光大爆發，震撼感十足。記者陳睿中／攝影

4月23日世界閱讀日，不方便出門遠行，那就打開書本吧！
「世界閱讀日」專題→飛翔吧！張開書的翅膀去旅行

二○○八年四月 挪威 特羅姆瑟

極光，是一只精靈

天空，是她的舞臺

她總是悄然地，命黑夜揭起序幕

隨即便在夜空飛舞，絢麗多姿

勾勒出一首名為「光」的詩篇

任人在一片如夢似幻裡，迷離地愛戀

人們常說，一生若能看見一次，就會永遠幸福。

「我要去看北極光！」記得在我離開澳洲，出發上路前，曾經也這麼地對自己說過，同時更是此趟旅程裡的最大想望。

北極圈裡的冬季為永夜，同時也是觀賞極光的季節，在背包下落不明後，原訂於一月的極光計畫，立即陷入膠著延宕，隨著季節入春，日照逐漸增長，觀測機率開始縮小。

「如果沒去，機率就是零。」我那不服輸的性格，又再開始自我鞭策。

離開以色列，在捷克、匈牙利短暫中停旅行數日後，我飛也似地直奔北歐挪威，進入北極圈時已是四月天，儘管後來才得知，一年之中最為壯麗的極光，多在十月或三月爆發，但北極圈裡的四月，日照已長，黑夜僅占全天三分之一，甚至從五月下旬開始，太陽就會持續占據天空數月，形成永晝現象。

挪威（Norway）在日耳曼語中意為「通往北方的路」，國土狹長，其中有三分之一的國土位於北極圈內。

「哇！」我驚詫一聲，從機窗向下探去，那是一片熒熒閃爍的白雪，在臺灣長大的自己，從未見過如此光景。白雪之於我，是夢幻無瑕的，她的純粹潔淨，不時地散透出一種淡雅的誘惑，令人難以抗拒。

飛機溫柔地停降在特羅姆瑟，跑道兩旁的粉雪，恰似一襲白袍，迅速飄捲過來。

特羅姆瑟（Troms，每年均有為期二個月的永晝（五月二十一日～七月二十三日），和二個月的永夜（十一月二十一日～一月二十一日），是觀賞午夜太陽和北極光的最佳城市之一。

人稱「北極之門」的特羅姆瑟，緊鄰大西洋北海，受墨西哥灣暖流調節，縱然這裡有著許多「最北」的稱號，但氣溫卻不算太冷，最冷月均溫仍有零下四度，比起多數同緯度的城市，動輒零下二、三十度的凍寒，著實溫暖不少，再加上氣候適宜，以及兩大極地奇景，因此每年總會吸引無數旅客前來。

「嚓嚓！」走出機場，第一次受白雪圍繞的我，興奮地踢踹兩旁的積雪，隨手抓起一把又細又綿的白雪，捏了一粒雪球，使勁丟出。

隨著拋出的雪球，在天空中畫出一道弧線，旋即落下破碎，自己這才意識到腳下所站之地，已是被稱為「北極」的地方。

鑰匙，就在門口的腳踏墊下，

我猜你抵達的時候，我和勇都還沒回到家，

外頭冷，自己先開門進去吧！

PS. 如果可以的話，請從機場幫我們帶一瓶Żubrówka

——美蘭妮

這是我第二次使用「沙發旅行」，打開智慧手機，再次查看沙發主美蘭妮的電郵。揹上蒼藍色的背包，手上攜著一個密封的塑膠袋，裡面裝有一瓶Żubrówka，一瓶伏特加、一瓶蘭姆酒、一瓶苦艾酒，我從地上的殘雪踏越而過，再走至對街候車，離開機場。

下了公車，循著地址找到美蘭妮的住所，一間樸素平實的雙層木房。我掀開門口腳下的踏墊，正如信中提到的，那是一把預先放好的鑰匙。

「喀啦～」我將鑰匙插入窄小的鑰匙孔中，向右微轉。

走進屋內，迎面而來的暖和，將寒氣擋在屋外，我趕緊將門帶上，放下那只令肩膀發疼的背包，脫下受融雪蘸濕的鞋——一雙Columbia 的防水透氣登山鞋。

索性將襪子一併褪去，我光著腳丫，走在北歐的木製地板上，忽然一股暖熱，緩緩地自腳掌底下傳來。

屋裡的客廳有著大尺寸的電漿電視、金屬延展而成的懶人椅、ㄇ字形的舒適沙發，以及一把包覆皮套的吉他，看來這屋子的主人，生活似乎頗為快意。

輕輕靠坐在沙發上，我的身子已溫暖許多，從眼前的陳設風格，以及幾封往返的電子郵件中，我嘗試著想從僅有的線索裡，揣摩出他們的模樣。

「究竟，他們是什麼樣的人？」

「他們，又是用著什麼樣的姿態在生活？」

「為何他們，能夠如此信任我？」屋主對人的信任，讓我感到十分訝異。

暫且不論彼此的交情，就算對方是你的親友，敢問又有多少人，能真正放心到將自己家中的鑰匙交給對方？更遑論之於他們，我不過是一名素未謀面的陌生人。

從更深層的角度思考，這不僅是對他人的信任，同時也代表著一種自信，一種無懼他人檢視自己的生活態度。

路上的陌生人、點頭之交、知己好友，甚至血緣之親，人和人之間或多或少，都有自己的隱祕空間，分別隱藏著專屬於自己的祕密；心和心是否也因如此，而離得越來越遠，變得難以相互了解？

「早期貿易、捕鯨，以及冰洋漁業，都為特羅姆瑟帶來繁榮。」

「同時這一港口，也是許多極地探險家，啟程前往探索未知，挑戰偉大的起點。」

美蘭妮向我詳盡解說，有關特羅姆瑟的一切，她是旅居此地的法國人，曾為記者的她，只因嚮往北極的幻美而來，正在學習嚮導知識，將為接下來的當地旅遊工作做準備。

「所以最後，阿里就放你走了？」眾人齊聲問我，我正在說著，那一個在印度發生的離奇故事。

晚餐飯後，我們總會聚在火爐旁，就著昏黃的光焰回顧過往，分享彼此旅行故事。

曾在夏威夷住過的美蘭妮，手抱一把烏克麗麗隨意彈奏著，弦音清脆響亮，就連爐裡的火焰，似乎也跟著旋律而盡情舞動著。

「雪上泛舟（Snow-rafting），有聽過嗎？」勇（Jon）興高采烈的問我，他是美蘭妮的挪威男友，也是這屋子的主人。

勇，他白天是木匠，藉由職務之便，經常得到狀況良好的二手家具，這家中所見之物，幾乎全是免費得來的；一到晚上或假日，他就成了在職進修的學生，曾在服兵役時，派駐阿富汗，同時也酷愛所有雪地上的極限運動。

「沒有耶，雪上泛舟是什麼？」我不解地問。

「非常刺激好玩喔，這次我打算全程錄影。」他精力充沛，就像一位大男孩，實際上，他的確小我一歲。

「所以我們是在雪上，划槳前進嗎？」我把過去的泛舟經驗，套上畫面想像。

「哈哈！我們，不用船槳。」他似乎也見到那畫面的愚蠢，笑得合不攏嘴。

「沒有船槳或動力，如何前進？」我無從想像。

「簡單，我們把船拉到山頂，再從上面衝下來就好了。」

「衝下來？那要怎麼停？」

「到了谷底，不就停了。」他一臉正經，不像是在開玩笑。

「反正明天你就知道了，我敢說你一定會喜歡。」他的嘴角微微上揚，似乎有點邪惡地說：「而且，麥可也要一起去。」

麥可來自英國，同我一樣都是借宿這裡的沙發客，他個性生澀少言，但為人隨和。

雖然素昧平生，但同樣喜好旅行的我們，如同老友一般，只要湊在一起總有聊不完的話題，我們在談笑間，揉捻著旅者對於世界的好奇，以及從不輕言放棄的自我挑戰。

隔日一早，我們整好所需配備，全都塞進勇的掀背車裡，啟程上路。

洗練的掀背跑旅車，猶如一個正在移動的火柴盒，馳騁在白色基底下的灰色線條上；車子駛入隧道，淡藍色的光灑散在車底，摻雜車輪的急速轉動，發透出一陣錯亂的幻覺，令人迷眩。

挪威多山，數萬年前的冰河運動，造就出壯麗的峽灣，有的深達上千公尺，綿延數百公里，也因此挪威的隧道工程技術，占有世界領先地位，隧道不只距離長，甚至有些裡頭還有岔路，竟然連四向迴旋的交通圓環都有，若要論其廣度、深度、複雜度，簡直如同迷宮一般。

「旁邊那座山，坡度不錯。」出了隧道，勇一邊開車，一面指著右手邊的山丘，「就那裡吧！」他慢慢將車停下，那一座山頭積滿鬆雪，一片白茫茫。

他從後車廂拉出一袋「傢私」，經過腳踩打氣後，成了一艘小橡皮艇。

我們在前面的鐵勾環上，繫上一條粗麻繩，我和麥可二人踩在窒礙難行的鬆雪上，一起合力拖著小艇向上拉行。

口中呼出的熱，化作縷縷霧氣，向上攀升；額上冒出的熱，凝成粒粒汗珠，朝下滴落。

「好了！就這裡吧！」勇興奮地說。

我們停下腳步喘了一大口氣，一邊拭去汗水，同時也向下探頭望去，那一個又一個踏踩出來的窟窿，記錄下我們一整路的軌跡。

「你確定，我們要從這裡，衝～下～去～？」前面的坡相當陡斜，我有點不安。

「等會麥可你坐中間，」勇似乎沒聽到剛才我的發問，他只顧著說：「我和洛卡一人一邊。」接著他拿出一台相機，固定在小艇前面，鏡頭對著我們，還對我們拍了幾張。

「跳上來吧！」他快人快語地說。

我向著自己，牙一咬地說：「Now or Never!」瘋狂時刻，我總能在一瞬之間，泯去怯懦，補足能量。

「洛卡，等等我喊完一、二、三，就馬上跳進小艇裡。」

眾人各就定位，勇和我一人一邊，負責掌控氣艇的平衡；至於麥可，則像是被趕鴨子上架似的，他手足無措地坐在艇中，一臉獃滯地看著攝影鏡頭。

「一、二、三！」我和勇一起助跑，將小艇推下崖邊，再順勢跳進艇中，動作極其敏捷。

隨著坡度增加，船身開始傾斜，船頭急速下掉，速度不停加快，伴隨著呼嘯而過的冷風，以及船底吱嚓吱嚓的摩擦聲，那些視覺上的光影，迅疾貫入賁張的瞳孔裡，原先固有的一切形體也開始扭曲，拉展成一片又一片的景，就像一排紗簾，敞在我的面前擺動。

此時，船身激烈晃動，開始微微側轉，就某種程度上來說，「刺激」同等於一個人可以承受的恐怖程度，每一個熱愛挑戰自我的人，都沉迷在瀕臨極限的感官衝擊上，那是一種永不歇停的重生感，讓人獲得能量，好以持續熱情。

白雪，完美的六角純潔，漫天匝地而下

宛如一場聖浴，洗淨每一個紊亂的靈魂

若在一片寧靜疾速裡遇見自己請你務必和它對話，清澈坦然地

因為，那是你自己啊！

你又何必欺瞞自己，如此大費周章地？

直視自己，就是一種挑戰

突破極限，重生才會降臨

「啊～～～」就在快要失控之際，我們一齊大聲狂叫。

「砰！」船底撞了好大一響，人和船都抵達地安然無恙。

「啊～啊～啊～～」從船裡爬出來，我又大聲咆哮了一番，好以舒緩仍在狂奔的心跳。

「我永遠敬愛的父母，請您們原諒孩兒這一刻瘋狂裡的自私，對我來說，生命中的每一個當下都是無悔的，我只求能夠得到你們的諒解，而一切便也足矣。」

平躺在沒有邊際的雪地上，一陣白雪狂濤後，順著漸緩的脈搏，我闔上了雙眼，獨自享受屬於自己的寧靜，徜徉在一片純雪白潔的寂浩裡。

而這裡，就是我的北極。

極光（Aurora）——歐若拉，是古羅馬神話中的黎明女神。

她是太陽神和月亮女神的妹妹，日晨時飛向天際，伸出能夠散發玫瑰香氣的手指，拉下黑色夜幕，曾經失去愛人和兒子的女神，將眼淚化為露水，若你見到花瓣上的晨露，那便是她今晨哀傷的驗證。

在凜冽的北陸雪季中，她鮮少悲愁，卻常將光彩攜來，令人看得出神入迷。

在愛斯基摩人的古老傳說中，極光是先靈為升天者而準備的火炬，好以照亮通往天堂的路；古羅馬時代，人們認為那是戰士們死後，仍然爭鬥不休的刀光劍影；直至今日，極光仍被賦予著代表幸福的傳說——看到極光，就會幸福一輩子。

「勇，如果我想看極光，哪裡可以看到？」陪勇瘋狂完後，內心的想望逼我發問。

「我家門口就行。」

「不過你來的時間有點晚，上個月我還看到不少。」他一派輕鬆的回答，一邊開車。

翌日，豔陽無雲，是一個爽朗的天氣。

天空藍，是自由的顏色，讓人輕鬆自在，我獨自來到市區漫步，在世界上最北的木構天主教堂前，找了一張空椅坐下。

路上行人稀疏，我向著漸融的殘雪發獃，她們已然化作涓涓細流，潺動在路面的溝槽上，不願破壞此刻和諧的我，緩緩起身，沒有造出任何聲響，徐步走至港邊。

鮮豔的船，一艘艘停泊在平靜的水面上，五顏六色的倒影漂蕩，使那宛如一幅立體的風景畫，或像是在豔陽底下，書報攤裡的明信片上，總是流洩出粼粼亮亮的浪漫，於是我緩緩地將之藏入記憶，心裡充滿溫柔。

從跨海大橋望去，遠方是一座不知名的雪色山脈，如果不是它將海的湛藍和天的蒼藍分隔，我還真分不出大海與天空，畢竟它們是如此的相似，尤其在這一塊純然的極境裡。

木造小屋分居兩岸，無論是座落在市區，或是布綴在緩和的坡地上，它們都色彩豔麗，彷若北歐童話一般。突然間，一艘船緩緩駛入眼簾。

它拉起的波紋，皺摺了原先無瑕的深藍，延開的漣，緊緊貼附著船身，持續前進；隨後的漪，再順著時間層疊擴展，微微渺渺地直到觸岸的瞬間，才因受制而逐漸消弭，最後再回盪至原有的寧靜。船過，水非無痕，只是曾經的悸動，亦被浩瀚大海融至深處醞釀，就像方才片刻裡的浪漫，早已摺印在我的心底一樣。

「從斯托斯坦恩山上，可以俯視特羅姆瑟的全景。」心中一閃，美蘭妮昨晚的推薦，於是我走過大橋，朝登山纜車方向前進。

北極大教堂，以巨大十字架做為前主體結構，兩側如鱗片般的造型，就像一條幻白的極地之魚，隨時準備躍進大海，遨遊在一片無際的深藍裡。

兩條黑色電纜，筆直劃過晴空，我沿著它們走至轉角，一陣童言童語忽然傳來，探頭查看，原來那是一群幼齡的北歐小孩。

極地的天寒，在他們稚嫩的臉蛋撲上兩塊紅暈，頂上的豔陽刺烈，他們瞇著眼，可愛的小手都搭在同一條線上，列隊前進，但路面實在滑溜，只要其中一人跌倒，隊伍便會停下，等候跌倒那人爬起站穩後，才會繼續前行，在這之中沒有一人嚷嚷，或顯露出一絲的不悅。

一、不要以為你很特別。

二、不要以為你和我們一樣好。

三、不要以為你比我們聰明。

四、不要想像你自己比我們好。

五、不要以為你懂得比我們多。

六、不要以為你比我們更重要。

七、不要以為你很能幹。

八、不要取笑我們。

九、不要以為有人很在乎你。

十、不要以為你能教訓我們什麼。

——洋特法則（Law of Jante）

洋特法則，出現至今未足一世紀，卻深深影響斯堪地納維亞人，其特點在於否定個人成就，去精英化，團體至上，但若要論起洋特法則，理應先談Lagom。

這一只盛滿蜜酒的角杯，請接續傳下，

這裡的每一位，都要恰足能夠喝上一口，

最後若不足，代表有人貪杯；

倘使有餘，則是有人不夠盡興。

——北歐民間故事（維京時期）

根據流傳下來的故事，或許在西元八至十一世紀的維京時期（Viking Age），就有Lagom概念。Lagom原為瑞典文，意有「適當、足夠」之意，一切不鋪張浪費，也不儉省吝嗇，適當合宜才是最好。

此外，單靠一人努力，在極地中是難以生存的，唯有共享資源，講求團隊精神才易存活，因此凡事，均依全體福祉來考量，力求平等公正，不能厚利個人。

生活在極地裡的人們，大多壓抑，但內心卻是瘋狂的，就像俄國的塔蒂安娜，還有這裡的沙發主人——勇。

Lagom是斯堪地納維亞人的核心，也是潛意識，要求一切「適當」的本意固然良好，但在天生民族性的強制壓抑下，為了維持「團體」的「適當」性，每當有人出類拔群時，便易遭受輿論攻訐，但在貶抵的聲浪中，卻也不難嗅到「妒忌」的氣息；洋特法則的出現，就是在諷刺這種「集體壓抑」，不允追求自我卓越的社會風氣，乃至於「妒忌」之息的竄流。

後人臆測，「洋特法則」是要發人省思，回歸Lagom的核心價值——過猶不及。

越過那一群孩童後，我鑽進一條小巷，尋路前往登山纜車，正當摸不著頭緒時，一間白色平房就在前方不遠處，陽臺上的木板扶手，漆著一整條的暗紅，在這一片雪白裡格外顯眼，一位鬈髮的「老太太」身體靠在邊上，似乎有些察覺，直向著我望。

「請問？」我趕緊跑了過去，抬頭詢問。

「⋯⋯」就在四目交接時，她一臉無辜，不動聲響。

「噗哧～～」我忍不住笑了出來。

原來她是「牠」，一隻棕色毛絨的狗兒，前腿撐著牆，將頭探出陽臺，自己可真犯傻，竟然人狗不分。摀著嘴，我一邊竊笑自己，一邊走離，留下那隻狗兒滿臉茫然地，繼續靠站在陽臺上，向著我望。

後來我終於走到纜車站，趕緊一股腦地衝上去搭乘。纜車車體不算太舊，鵝黃車身，車頂和底盤均一紫紅，不過幾分鐘，便將人拉升至海拔四百公尺。

步出車廂，儘管豔陽高掛，甚是刺眼，但山上的狂風，卻吹得我直打哆嗦。我從山崗向下看去，景致分外鮮明，不自覺地深吸了一大口氣，屏息欣賞眼前的純淨。

獨自想像著特羅姆瑟，那些刻劃人類探索極地的歲月，探險家們在這短暫靠停，待機出發至那廣闊極寒、充滿未知的疆域。

風，不斷自後方吹來；轉頭，是一片滄闊的雪景，被拂起的細雪，粉碎飄下，一位身著大衣的女子，腳步踉蹌地，向著不規則起伏的白色線條走去。

望著她滿是寂寥的背影，我也選擇離去。

午後，偶然停在枝梢或是屋上的雪，都不約而同地滑溜落地。

一名老婦牽著一隻小狗，越我而過，狗兒身上的毛，又長又鬈，和剛才我鬧笑話的那隻有些相似。

小狗在一棟現代公寓前逗留停滯，老婦踏在雪上，走過來對著牠說話，那棟公寓風格俐落，從透明玻璃可以見到裡面只有幾張藤椅，除此之外，簡約悠適沒有一絲長物。

走過一座學校，一群挪威少年正在雪地上互踢足球，看著他們滿臉通紅地，將體內的熱氣狂呼而出，讓人不難體會，在雪地上奔跑是一件多麼累人的事，這可不比跑在沙丘上輕鬆多少，至少曾到過撒哈拉沙漠的我，是這麼認為的。

我曾獨自跑在淡水河畔，前方是一座橘紅色的拱形大橋，理著小平頭的我，正踏著步伐，搭配呼吸、心跳，喘著氣，心神抽離到虛無縹緲處。不知那一段過去的身體記憶，是否也和前方的孩子相同。

金黃耀眼的餘暉，如聖光般地貼浮在水面，或是鑲在房舍的屋頂上，使得彩色小屋成了一間間打上金箔的黃金屋，而這也正宣告著黑夜即將降臨。躺在前方的斜影，受光芒圍繞著，那是我的影子，一個孤伶的圖像，也就只剩下它，還伴著自己踽踽獨行，隨我踏上歸途。

「如何？山頂很美吧？」一台筆電擱在她的膝上，美蘭妮一見我進門，便停止鍵盤上的敲打，熱情問我。

「真的好美，我好喜歡這裡。」

「是啊，所以我才決定留下。」她愉悅地向我微笑，表示贊同，然後又將視線移回她的筆電。

夜裡，幾杯苦艾酒入喉，一份熾灼開始蔓延，如同夏日裡燥乾的山林，遭逢野火燎燒著，無法遏止。

我從背包裡拿出一本小說，或臥或坐地，任由炙熱在體內流竄，最後又移至沙發，望了瓶中的碧綠一眼，它們看似聖潔無害，可你我都再清楚也不過，無數的人們甘願醉沉於其中也不願甦醒，只求換來短暫的迷幻，好得以忘卻充滿苦痛的真實。

瞬間，原本一片漆黑的窗外，湧起一層若有似無的淡綠，蕩漾在黯黑邊緣，那裡的氛圍似乎有些詭譎，剎那間，一縷青光襲出天際，我貼著窗戶，驚訝地咧開了嘴。

「那就是極光，對吧？」我不經意地脫口而出。

早已顧不及室外的低溫，我還未搭上外套就直奔而出，但，頭才剛探出門外，就被眼前的一片驚豔懾服。

一襲搖擺的婀娜，時而輕飄倏速，時而泱鬱徐緩，沒有固定形體的她，就像一位不停變換面容的綠色精靈，或像一隻剛羽化完成的綠蝶，在空中舞出一道又一道的自由弧線。

滿天空的極光將我圍繞，沒有固定形體的她，每一分每一秒都在變化，還化成一條綠茵茵的河，自屋上川流而過，我目不轉睛地抬望，深怕一個眨眼的瞬間，這美麗的妙曼，就會一溜煙地消失在黑夜裡。

「洛卡，你真幸運，今晚的極光比之前的，都還大上許多！」

究竟是，極光會帶來幸運，還是幸運，會把極光帶來？

在不同的世紀裡，女神歐若拉攜來不同的綠色傳說，親眼見證此刻的我，確定自己是幸運的。

此時綠仙子仍在體內不停翻飛，令人心頭發熱。如果說，看到極光會得到神的祝福，此刻的我，只想和妳一起看見，我用雙眼記下，並將這一份絕美的感動，投入心湖⋯⋯

漣漪，它又散開了。

翌日清晨，我走至客廳，坐上昨夜乍見極光的沙發，打開電子信箱。

二○○八年四月六日　　上午七時二十五分

來自：阿聯酋航空客戶服務部

個案編號：DXB/X/CL/020108/6596235

親愛的林先生，再次感謝您之前的來信，請容我向您報告，這一案件的處理進度。

首先，在我們大規模的追蹤後，您的行李已判定為「遺失」，根據航空條例，我們將以每公斤二十美元的方式來賠償您，在我們的電腦紀錄上，您的行李是從印度德里機場掛出，共二十八公斤，因此總金額為五百六十美元。

此外，您先前在開羅機場，已領取的緊急救助金——一百五十美元，將會從總額五百六十美元裡扣除，最後需要再補給您的金額是四百一十美元，為了盡快可以把餘款給您，請在填完索賠文件親署姓名後，寄回本公司辦理。

最後，感謝林先生的來信，並給我機會來向您說明。

蘇（客服部經理）敬上　

圖／時報出版提供
圖／時報出版提供

打開信件後，因為昨晚的苦艾酒，頭還在暈，我先用右手撐著頭，隨後用手指在太陽穴的位置撫揉，眼睛盯著螢幕，從上至下，一字一句，反覆共看了三次。

隨後我笑了，也許是那可笑的賠償，或是對方以大欺小的嘴臉，皆令人發噱；接著又想起昨夜的光之禮讚，還有一直以來的自我堅持，似乎一切都明瞭了。

任何事物的消長，都是一種能量的移轉，宇宙中發生的每一件事，其實都是帶有意義的，原來冥冥之中，當時祂所要給我的生日禮物，其實是最為難得的「勇氣」。

當我的視線離開豔亮的螢幕後，自己又笑得更加大聲，而且盈滿喜悅，因為再多的賠償，也都無法和那一份珍貴的勇氣相比。

【本文節錄自《洛卡 其實我們，一直都在路上》，時報出版，LOCA林煌彬／著，未經同意禁止轉載。】

極光 北極 挪威

延伸閱讀

茫茫書海不知從何看起？ 4個閱讀部落客帶你輕鬆看好書

和孤寂相互抗衡… 撒哈拉沙漠的神祕力量

美洲原住民獨特遊牧文化 讓來到溫哥華島的殖民者也驚嘆

從「德國人」被強迫變成「波蘭人」 身不由己的但澤自由邦

相關新聞

擔任國際環境保育志工 三年旅行起點源自一次考砸的英文測驗

「哇！我們竟然同年同月生，而且生日還只差一天！」珊德拉（Sandra）興高采烈地跑來和我說，猶如發現天大的祕密

和孤寂相互抗衡… 撒哈拉沙漠的神祕力量

「今早起床，窗外下著雪，我奔向陽臺，赤腳在那兒跳舞。受白雪覆蓋的莫斯科真美，我還沒開始想念埃及的陽光，卻開始想念你了。　 Ｔ」

通往北方的路 挪威極光的極境．極限．極美

極光，是一只精靈 天空，是她的舞臺 她總是悄然地，命黑夜揭起序幕 隨即便在夜空飛舞，絢麗多姿 勾勒出一首名為「光」的詩篇 任人在一片如夢似幻裡，迷離地愛戀

立委脫口恭喜 廖俊智默認連任中研院院長

中研院院長廖俊智二○一六年當選院長，預計明年第一任任期屆滿。去年曾有媒體報導前院長李遠哲力拱副總統陳建仁卸任後當下屆中研院院長，但昨立委於立法院教委會質詢廖俊智時，意外透露廖俊智已獲中研院評議會同意連任院長。

中研院選院士若要看國籍…「恐拉開國際距離」

范雲等三位立委昨於立法院教育委員會提案，要求中研院檢討院士選拔制度，落實國籍查核方式，確保未來當選的院士必須有中華民國國國籍。但多位院士受訪表示，此舉是「鎖國」心態，將造成中研院「自我隔絕」於國際學術界之外。

立委提案 中研院士須我國籍 掀論戰

中研院院士選拔七月即將開跑，由於現行院士國籍並無任何規定，不少院士不具中華民國國籍。范雲等三位立委昨在立法院教育委員會提案，要求中研院檢討院士選拔制度，落實國籍查核，確保未來當選的院士「須有中華民國國籍」，否則只能當「名譽院士」。

立委提案要求中研院院士具中華民國國籍 院士:鎖國心態

中研院院士選拔七月開跑。中研院對院士國籍並無任何規定，不少院士也未具中華民國國籍。范雲等三位立委今於立法院教育與文化委員...

外交部推出「翻轉人生」短片 展現台灣優質醫療

外交部今天發表短片「翻轉人生」，講述一名久病不癒的關島男子如何在台接受醫療服務後，重獲新生。影片以10種語言向國際呈現台...

活絡農地使用率 政府應包租代管

「政府應將無用農地包租代管，收回整理後再給青農使用。」綠委鍾佳濱、郭國文及賴惠員於23日舉辦「以地養老以租留地」座談會，針對農退儲金2.0版本「超前部署」研議。鍾佳濱表示，政府應設立基金，「將老農的農地回收並給予生活費，再將土地轉租青農，活絡農地運用。」

學者網路連署反對換發身分證 內政部：政府會重視資安

內政部今天表示，最近有民間團體以晶片身分證存在隱私及資安風險，且無保護專責機關為由，在網路發起反對全面換發，內政部回應，...

政院通過公衛師法草案 想獲資格得考照

立法院目前已有立委提案版本公共衛生師法草案待審，行政院院會上午也通過行政院版公共衛生師法草案，將送立法院併案審議，讓歷年數萬名受過公衛教育者，得經過國家考試及格後，充任公共衛生師。

睽違40多年！公衛師法過政院 考照即可做疫調

睽違40多年，台灣將首度出現公衛師！行政院會23日通過「公共衛生師法」草案，法案中規定，公衛師的業務範圍將有別於一般醫事人員，會以社區為主；未來公衛師將可執行疫病調查，並進行民眾健康狀態調查、健康促進方案等協助推展公共衛生觀念與相關措施。另外，會在立法院協商階段討論放寬公衛師應考資格。

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數突破270萬、19萬死 美國可能不恢復資助WHO

【重磅快評】陳時中拆韓國瑜的台 能成就自己多少？

海軍最終願意配合疫調原因「出爐 」 原來是軍方出面

「被不懂海軍的陸軍部長犧牲」前艦隊長替敦睦拔官不平

艦指部證實 陳道輝發簡訊坦承官兵扁桃腺發炎未回報

影／韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。