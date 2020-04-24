通往北方的路 挪威極光的極境．極限．極美

二○○八年四月 挪威 特羅姆瑟

人們常說，一生若能看見一次，就會永遠幸福。

「我要去看北極光！」記得在我離開澳洲，出發上路前，曾經也這麼地對自己說過，同時更是此趟旅程裡的最大想望。

北極圈裡的冬季為永夜，同時也是觀賞極光的季節，在背包下落不明後，原訂於一月的極光計畫，立即陷入膠著延宕，隨著季節入春，日照逐漸增長，觀測機率開始縮小。

「如果沒去，機率就是零。」我那不服輸的性格，又再開始自我鞭策。

離開以色列，在捷克、匈牙利短暫中停旅行數日後，我飛也似地直奔北歐挪威，進入北極圈時已是四月天，儘管後來才得知，一年之中最為壯麗的極光，多在十月或三月爆發，但北極圈裡的四月，日照已長，黑夜僅占全天三分之一，甚至從五月下旬開始，太陽就會持續占據天空數月，形成永晝現象。

挪威（Norway）在日耳曼語中意為「通往北方的路」，國土狹長，其中有三分之一的國土位於北極圈內。

「哇！」我驚詫一聲，從機窗向下探去，那是一片熒熒閃爍的白雪，在臺灣長大的自己，從未見過如此光景。白雪之於我，是夢幻無瑕的，她的純粹潔淨，不時地散透出一種淡雅的誘惑，令人難以抗拒。

飛機溫柔地停降在特羅姆瑟，跑道兩旁的粉雪，恰似一襲白袍，迅速飄捲過來。

特羅姆瑟（Troms，每年均有為期二個月的永晝（五月二十一日～七月二十三日），和二個月的永夜（十一月二十一日～一月二十一日），是觀賞午夜太陽和北極光的最佳城市之一。

人稱「北極之門」的特羅姆瑟，緊鄰大西洋北海，受墨西哥灣暖流調節，縱然這裡有著許多「最北」的稱號，但氣溫卻不算太冷，最冷月均溫仍有零下四度，比起多數同緯度的城市，動輒零下二、三十度的凍寒，著實溫暖不少，再加上氣候適宜，以及兩大極地奇景，因此每年總會吸引無數旅客前來。

「嚓嚓！」走出機場，第一次受白雪圍繞的我，興奮地踢踹兩旁的積雪，隨手抓起一把又細又綿的白雪，捏了一粒雪球，使勁丟出。

隨著拋出的雪球，在天空中畫出一道弧線，旋即落下破碎，自己這才意識到腳下所站之地，已是被稱為「北極」的地方。

鑰匙，就在門口的腳踏墊下，

我猜你抵達的時候，我和勇都還沒回到家，

外頭冷，自己先開門進去吧！

PS. 如果可以的話，請從機場幫我們帶一瓶Żubrówka

——美蘭妮

這是我第二次使用「沙發旅行」，打開智慧手機，再次查看沙發主美蘭妮的電郵。揹上蒼藍色的背包，手上攜著一個密封的塑膠袋，裡面裝有一瓶Żubrówka，一瓶伏特加、一瓶蘭姆酒、一瓶苦艾酒，我從地上的殘雪踏越而過，再走至對街候車，離開機場。

下了公車，循著地址找到美蘭妮的住所，一間樸素平實的雙層木房。我掀開門口腳下的踏墊，正如信中提到的，那是一把預先放好的鑰匙。

「喀啦～」我將鑰匙插入窄小的鑰匙孔中，向右微轉。

走進屋內，迎面而來的暖和，將寒氣擋在屋外，我趕緊將門帶上，放下那只令肩膀發疼的背包，脫下受融雪蘸濕的鞋——一雙Columbia 的防水透氣登山鞋。

索性將襪子一併褪去，我光著腳丫，走在北歐的木製地板上，忽然一股暖熱，緩緩地自腳掌底下傳來。

屋裡的客廳有著大尺寸的電漿電視、金屬延展而成的懶人椅、ㄇ字形的舒適沙發，以及一把包覆皮套的吉他，看來這屋子的主人，生活似乎頗為快意。

輕輕靠坐在沙發上，我的身子已溫暖許多，從眼前的陳設風格，以及幾封往返的電子郵件中，我嘗試著想從僅有的線索裡，揣摩出他們的模樣。

「究竟，他們是什麼樣的人？」

「他們，又是用著什麼樣的姿態在生活？」

「為何他們，能夠如此信任我？」屋主對人的信任，讓我感到十分訝異。

暫且不論彼此的交情，就算對方是你的親友，敢問又有多少人，能真正放心到將自己家中的鑰匙交給對方？更遑論之於他們，我不過是一名素未謀面的陌生人。

從更深層的角度思考，這不僅是對他人的信任，同時也代表著一種自信，一種無懼他人檢視自己的生活態度。

路上的陌生人、點頭之交、知己好友，甚至血緣之親，人和人之間或多或少，都有自己的隱祕空間，分別隱藏著專屬於自己的祕密；心和心是否也因如此，而離得越來越遠，變得難以相互了解？

「早期貿易、捕鯨，以及冰洋漁業，都為特羅姆瑟帶來繁榮。」

「同時這一港口，也是許多極地探險家，啟程前往探索未知，挑戰偉大的起點。」

美蘭妮向我詳盡解說，有關特羅姆瑟的一切，她是旅居此地的法國人，曾為記者的她，只因嚮往北極的幻美而來，正在學習嚮導知識，將為接下來的當地旅遊工作做準備。

「所以最後，阿里就放你走了？」眾人齊聲問我，我正在說著，那一個在印度發生的離奇故事。

晚餐飯後，我們總會聚在火爐旁，就著昏黃的光焰回顧過往，分享彼此旅行故事。

曾在夏威夷住過的美蘭妮，手抱一把烏克麗麗隨意彈奏著，弦音清脆響亮，就連爐裡的火焰，似乎也跟著旋律而盡情舞動著。

「雪上泛舟（Snow-rafting），有聽過嗎？」勇（Jon）興高采烈的問我，他是美蘭妮的挪威男友，也是這屋子的主人。

勇，他白天是木匠，藉由職務之便，經常得到狀況良好的二手家具，這家中所見之物，幾乎全是免費得來的；一到晚上或假日，他就成了在職進修的學生，曾在服兵役時，派駐阿富汗，同時也酷愛所有雪地上的極限運動。

「沒有耶，雪上泛舟是什麼？」我不解地問。

「非常刺激好玩喔，這次我打算全程錄影。」他精力充沛，就像一位大男孩，實際上，他的確小我一歲。

「所以我們是在雪上，划槳前進嗎？」我把過去的泛舟經驗，套上畫面想像。

「哈哈！我們，不用船槳。」他似乎也見到那畫面的愚蠢，笑得合不攏嘴。

「沒有船槳或動力，如何前進？」我無從想像。

「簡單，我們把船拉到山頂，再從上面衝下來就好了。」

「衝下來？那要怎麼停？」

「到了谷底，不就停了。」他一臉正經，不像是在開玩笑。

「反正明天你就知道了，我敢說你一定會喜歡。」他的嘴角微微上揚，似乎有點邪惡地說：「而且，麥可也要一起去。」

麥可來自英國，同我一樣都是借宿這裡的沙發客，他個性生澀少言，但為人隨和。

雖然素昧平生，但同樣喜好旅行的我們，如同老友一般，只要湊在一起總有聊不完的話題，我們在談笑間，揉捻著旅者對於世界的好奇，以及從不輕言放棄的自我挑戰。

隔日一早，我們整好所需配備，全都塞進勇的掀背車裡，啟程上路。

洗練的掀背跑旅車，猶如一個正在移動的火柴盒，馳騁在白色基底下的灰色線條上；車子駛入隧道，淡藍色的光灑散在車底，摻雜車輪的急速轉動，發透出一陣錯亂的幻覺，令人迷眩。

挪威多山，數萬年前的冰河運動，造就出壯麗的峽灣，有的深達上千公尺，綿延數百公里，也因此挪威的隧道工程技術，占有世界領先地位，隧道不只距離長，甚至有些裡頭還有岔路，竟然連四向迴旋的交通圓環都有，若要論其廣度、深度、複雜度，簡直如同迷宮一般。

「旁邊那座山，坡度不錯。」出了隧道，勇一邊開車，一面指著右手邊的山丘，「就那裡吧！」他慢慢將車停下，那一座山頭積滿鬆雪，一片白茫茫。

他從後車廂拉出一袋「傢私」，經過腳踩打氣後，成了一艘小橡皮艇。

我們在前面的鐵勾環上，繫上一條粗麻繩，我和麥可二人踩在窒礙難行的鬆雪上，一起合力拖著小艇向上拉行。

口中呼出的熱，化作縷縷霧氣，向上攀升；額上冒出的熱，凝成粒粒汗珠，朝下滴落。

「好了！就這裡吧！」勇興奮地說。

我們停下腳步喘了一大口氣，一邊拭去汗水，同時也向下探頭望去，那一個又一個踏踩出來的窟窿，記錄下我們一整路的軌跡。

「你確定，我們要從這裡，衝～下～去～？」前面的坡相當陡斜，我有點不安。

「等會麥可你坐中間，」勇似乎沒聽到剛才我的發問，他只顧著說：「我和洛卡一人一邊。」接著他拿出一台相機，固定在小艇前面，鏡頭對著我們，還對我們拍了幾張。

「跳上來吧！」他快人快語地說。

我向著自己，牙一咬地說：「Now or Never!」瘋狂時刻，我總能在一瞬之間，泯去怯懦，補足能量。

「洛卡，等等我喊完一、二、三，就馬上跳進小艇裡。」

眾人各就定位，勇和我一人一邊，負責掌控氣艇的平衡；至於麥可，則像是被趕鴨子上架似的，他手足無措地坐在艇中，一臉獃滯地看著攝影鏡頭。

「一、二、三！」我和勇一起助跑，將小艇推下崖邊，再順勢跳進艇中，動作極其敏捷。

隨著坡度增加，船身開始傾斜，船頭急速下掉，速度不停加快，伴隨著呼嘯而過的冷風，以及船底吱嚓吱嚓的摩擦聲，那些視覺上的光影，迅疾貫入賁張的瞳孔裡，原先固有的一切形體也開始扭曲，拉展成一片又一片的景，就像一排紗簾，敞在我的面前擺動。

此時，船身激烈晃動，開始微微側轉，就某種程度上來說，「刺激」同等於一個人可以承受的恐怖程度，每一個熱愛挑戰自我的人，都沉迷在瀕臨極限的感官衝擊上，那是一種永不歇停的重生感，讓人獲得能量，好以持續熱情。

白雪，完美的六角純潔，漫天匝地而下

宛如一場聖浴，洗淨每一個紊亂的靈魂

若在一片寧靜疾速裡遇見自己請你務必和它對話，清澈坦然地

因為，那是你自己啊！

你又何必欺瞞自己，如此大費周章地？

直視自己，就是一種挑戰

突破極限，重生才會降臨

「啊～～～」就在快要失控之際，我們一齊大聲狂叫。

「砰！」船底撞了好大一響，人和船都抵達地安然無恙。

「啊～啊～啊～～」從船裡爬出來，我又大聲咆哮了一番，好以舒緩仍在狂奔的心跳。

「我永遠敬愛的父母，請您們原諒孩兒這一刻瘋狂裡的自私，對我來說，生命中的每一個當下都是無悔的，我只求能夠得到你們的諒解，而一切便也足矣。」

平躺在沒有邊際的雪地上，一陣白雪狂濤後，順著漸緩的脈搏，我闔上了雙眼，獨自享受屬於自己的寧靜，徜徉在一片純雪白潔的寂浩裡。

而這裡，就是我的北極。

極光（Aurora）——歐若拉，是古羅馬神話中的黎明女神。

她是太陽神和月亮女神的妹妹，日晨時飛向天際，伸出能夠散發玫瑰香氣的手指，拉下黑色夜幕，曾經失去愛人和兒子的女神，將眼淚化為露水，若你見到花瓣上的晨露，那便是她今晨哀傷的驗證。

在凜冽的北陸雪季中，她鮮少悲愁，卻常將光彩攜來，令人看得出神入迷。

在愛斯基摩人的古老傳說中，極光是先靈為升天者而準備的火炬，好以照亮通往天堂的路；古羅馬時代，人們認為那是戰士們死後，仍然爭鬥不休的刀光劍影；直至今日，極光仍被賦予著代表幸福的傳說——看到極光，就會幸福一輩子。

「勇，如果我想看極光，哪裡可以看到？」陪勇瘋狂完後，內心的想望逼我發問。

「我家門口就行。」

「不過你來的時間有點晚，上個月我還看到不少。」他一派輕鬆的回答，一邊開車。

翌日，豔陽無雲，是一個爽朗的天氣。

天空藍，是自由的顏色，讓人輕鬆自在，我獨自來到市區漫步，在世界上最北的木構天主教堂前，找了一張空椅坐下。

路上行人稀疏，我向著漸融的殘雪發獃，她們已然化作涓涓細流，潺動在路面的溝槽上，不願破壞此刻和諧的我，緩緩起身，沒有造出任何聲響，徐步走至港邊。

鮮豔的船，一艘艘停泊在平靜的水面上，五顏六色的倒影漂蕩，使那宛如一幅立體的風景畫，或像是在豔陽底下，書報攤裡的明信片上，總是流洩出粼粼亮亮的浪漫，於是我緩緩地將之藏入記憶，心裡充滿溫柔。

從跨海大橋望去，遠方是一座不知名的雪色山脈，如果不是它將海的湛藍和天的蒼藍分隔，我還真分不出大海與天空，畢竟它們是如此的相似，尤其在這一塊純然的極境裡。

木造小屋分居兩岸，無論是座落在市區，或是布綴在緩和的坡地上，它們都色彩豔麗，彷若北歐童話一般。突然間，一艘船緩緩駛入眼簾。

它拉起的波紋，皺摺了原先無瑕的深藍，延開的漣，緊緊貼附著船身，持續前進；隨後的漪，再順著時間層疊擴展，微微渺渺地直到觸岸的瞬間，才因受制而逐漸消弭，最後再回盪至原有的寧靜。船過，水非無痕，只是曾經的悸動，亦被浩瀚大海融至深處醞釀，就像方才片刻裡的浪漫，早已摺印在我的心底一樣。

「從斯托斯坦恩山上，可以俯視特羅姆瑟的全景。」心中一閃，美蘭妮昨晚的推薦，於是我走過大橋，朝登山纜車方向前進。

北極大教堂，以巨大十字架做為前主體結構，兩側如鱗片般的造型，就像一條幻白的極地之魚，隨時準備躍進大海，遨遊在一片無際的深藍裡。

兩條黑色電纜，筆直劃過晴空，我沿著它們走至轉角，一陣童言童語忽然傳來，探頭查看，原來那是一群幼齡的北歐小孩。

極地的天寒，在他們稚嫩的臉蛋撲上兩塊紅暈，頂上的豔陽刺烈，他們瞇著眼，可愛的小手都搭在同一條線上，列隊前進，但路面實在滑溜，只要其中一人跌倒，隊伍便會停下，等候跌倒那人爬起站穩後，才會繼續前行，在這之中沒有一人嚷嚷，或顯露出一絲的不悅。

一、不要以為你很特別。

二、不要以為你和我們一樣好。

三、不要以為你比我們聰明。

四、不要想像你自己比我們好。

五、不要以為你懂得比我們多。

六、不要以為你比我們更重要。

七、不要以為你很能幹。

八、不要取笑我們。

九、不要以為有人很在乎你。

十、不要以為你能教訓我們什麼。

——洋特法則（Law of Jante）

洋特法則，出現至今未足一世紀，卻深深影響斯堪地納維亞人，其特點在於否定個人成就，去精英化，團體至上，但若要論起洋特法則，理應先談Lagom。

這一只盛滿蜜酒的角杯，請接續傳下，

這裡的每一位，都要恰足能夠喝上一口，

最後若不足，代表有人貪杯；

倘使有餘，則是有人不夠盡興。

——北歐民間故事（維京時期）

根據流傳下來的故事，或許在西元八至十一世紀的維京時期（Viking Age），就有Lagom概念。Lagom原為瑞典文，意有「適當、足夠」之意，一切不鋪張浪費，也不儉省吝嗇，適當合宜才是最好。

此外，單靠一人努力，在極地中是難以生存的，唯有共享資源，講求團隊精神才易存活，因此凡事，均依全體福祉來考量，力求平等公正，不能厚利個人。

生活在極地裡的人們，大多壓抑，但內心卻是瘋狂的，就像俄國的塔蒂安娜，還有這裡的沙發主人——勇。

Lagom是斯堪地納維亞人的核心，也是潛意識，要求一切「適當」的本意固然良好，但在天生民族性的強制壓抑下，為了維持「團體」的「適當」性，每當有人出類拔群時，便易遭受輿論攻訐，但在貶抵的聲浪中，卻也不難嗅到「妒忌」的氣息；洋特法則的出現，就是在諷刺這種「集體壓抑」，不允追求自我卓越的社會風氣，乃至於「妒忌」之息的竄流。

後人臆測，「洋特法則」是要發人省思，回歸Lagom的核心價值——過猶不及。

越過那一群孩童後，我鑽進一條小巷，尋路前往登山纜車，正當摸不著頭緒時，一間白色平房就在前方不遠處，陽臺上的木板扶手，漆著一整條的暗紅，在這一片雪白裡格外顯眼，一位鬈髮的「老太太」身體靠在邊上，似乎有些察覺，直向著我望。

「請問？」我趕緊跑了過去，抬頭詢問。

「⋯⋯」就在四目交接時，她一臉無辜，不動聲響。

「噗哧～～」我忍不住笑了出來。

原來她是「牠」，一隻棕色毛絨的狗兒，前腿撐著牆，將頭探出陽臺，自己可真犯傻，竟然人狗不分。摀著嘴，我一邊竊笑自己，一邊走離，留下那隻狗兒滿臉茫然地，繼續靠站在陽臺上，向著我望。

後來我終於走到纜車站，趕緊一股腦地衝上去搭乘。纜車車體不算太舊，鵝黃車身，車頂和底盤均一紫紅，不過幾分鐘，便將人拉升至海拔四百公尺。

步出車廂，儘管豔陽高掛，甚是刺眼，但山上的狂風，卻吹得我直打哆嗦。我從山崗向下看去，景致分外鮮明，不自覺地深吸了一大口氣，屏息欣賞眼前的純淨。

獨自想像著特羅姆瑟，那些刻劃人類探索極地的歲月，探險家們在這短暫靠停，待機出發至那廣闊極寒、充滿未知的疆域。

風，不斷自後方吹來；轉頭，是一片滄闊的雪景，被拂起的細雪，粉碎飄下，一位身著大衣的女子，腳步踉蹌地，向著不規則起伏的白色線條走去。

望著她滿是寂寥的背影，我也選擇離去。

午後，偶然停在枝梢或是屋上的雪，都不約而同地滑溜落地。

一名老婦牽著一隻小狗，越我而過，狗兒身上的毛，又長又鬈，和剛才我鬧笑話的那隻有些相似。

小狗在一棟現代公寓前逗留停滯，老婦踏在雪上，走過來對著牠說話，那棟公寓風格俐落，從透明玻璃可以見到裡面只有幾張藤椅，除此之外，簡約悠適沒有一絲長物。

走過一座學校，一群挪威少年正在雪地上互踢足球，看著他們滿臉通紅地，將體內的熱氣狂呼而出，讓人不難體會，在雪地上奔跑是一件多麼累人的事，這可不比跑在沙丘上輕鬆多少，至少曾到過撒哈拉沙漠的我，是這麼認為的。

我曾獨自跑在淡水河畔，前方是一座橘紅色的拱形大橋，理著小平頭的我，正踏著步伐，搭配呼吸、心跳，喘著氣，心神抽離到虛無縹緲處。不知那一段過去的身體記憶，是否也和前方的孩子相同。

金黃耀眼的餘暉，如聖光般地貼浮在水面，或是鑲在房舍的屋頂上，使得彩色小屋成了一間間打上金箔的黃金屋，而這也正宣告著黑夜即將降臨。躺在前方的斜影，受光芒圍繞著，那是我的影子，一個孤伶的圖像，也就只剩下它，還伴著自己踽踽獨行，隨我踏上歸途。

「如何？山頂很美吧？」一台筆電擱在她的膝上，美蘭妮一見我進門，便停止鍵盤上的敲打，熱情問我。

「真的好美，我好喜歡這裡。」

「是啊，所以我才決定留下。」她愉悅地向我微笑，表示贊同，然後又將視線移回她的筆電。

夜裡，幾杯苦艾酒入喉，一份熾灼開始蔓延，如同夏日裡燥乾的山林，遭逢野火燎燒著，無法遏止。

我從背包裡拿出一本小說，或臥或坐地，任由炙熱在體內流竄，最後又移至沙發，望了瓶中的碧綠一眼，它們看似聖潔無害，可你我都再清楚也不過，無數的人們甘願醉沉於其中也不願甦醒，只求換來短暫的迷幻，好得以忘卻充滿苦痛的真實。

瞬間，原本一片漆黑的窗外，湧起一層若有似無的淡綠，蕩漾在黯黑邊緣，那裡的氛圍似乎有些詭譎，剎那間，一縷青光襲出天際，我貼著窗戶，驚訝地咧開了嘴。

「那就是極光，對吧？」我不經意地脫口而出。

早已顧不及室外的低溫，我還未搭上外套就直奔而出，但，頭才剛探出門外，就被眼前的一片驚豔懾服。

一襲搖擺的婀娜，時而輕飄倏速，時而泱鬱徐緩，沒有固定形體的她，就像一位不停變換面容的綠色精靈，或像一隻剛羽化完成的綠蝶，在空中舞出一道又一道的自由弧線。

滿天空的極光將我圍繞，沒有固定形體的她，每一分每一秒都在變化，還化成一條綠茵茵的河，自屋上川流而過，我目不轉睛地抬望，深怕一個眨眼的瞬間，這美麗的妙曼，就會一溜煙地消失在黑夜裡。

「洛卡，你真幸運，今晚的極光比之前的，都還大上許多！」

究竟是，極光會帶來幸運，還是幸運，會把極光帶來？

在不同的世紀裡，女神歐若拉攜來不同的綠色傳說，親眼見證此刻的我，確定自己是幸運的。

此時綠仙子仍在體內不停翻飛，令人心頭發熱。如果說，看到極光會得到神的祝福，此刻的我，只想和妳一起看見，我用雙眼記下，並將這一份絕美的感動，投入心湖⋯⋯

漣漪，它又散開了。

翌日清晨，我走至客廳，坐上昨夜乍見極光的沙發，打開電子信箱。

二○○八年四月六日 上午七時二十五分

來自：阿聯酋航空客戶服務部

個案編號：DXB/X/CL/020108/6596235

親愛的林先生，再次感謝您之前的來信，請容我向您報告，這一案件的處理進度。

首先，在我們大規模的追蹤後，您的行李已判定為「遺失」，根據航空條例，我們將以每公斤二十美元的方式來賠償您，在我們的電腦紀錄上，您的行李是從印度德里機場掛出，共二十八公斤，因此總金額為五百六十美元。

此外，您先前在開羅機場，已領取的緊急救助金——一百五十美元，將會從總額五百六十美元裡扣除，最後需要再補給您的金額是四百一十美元，為了盡快可以把餘款給您，請在填完索賠文件親署姓名後，寄回本公司辦理。

最後，感謝林先生的來信，並給我機會來向您說明。

蘇（客服部經理）敬上

圖／時報出版提供

打開信件後，因為昨晚的苦艾酒，頭還在暈，我先用右手撐著頭，隨後用手指在太陽穴的位置撫揉，眼睛盯著螢幕，從上至下，一字一句，反覆共看了三次。

隨後我笑了，也許是那可笑的賠償，或是對方以大欺小的嘴臉，皆令人發噱；接著又想起昨夜的光之禮讚，還有一直以來的自我堅持，似乎一切都明瞭了。

任何事物的消長，都是一種能量的移轉，宇宙中發生的每一件事，其實都是帶有意義的，原來冥冥之中，當時祂所要給我的生日禮物，其實是最為難得的「勇氣」。

當我的視線離開豔亮的螢幕後，自己又笑得更加大聲，而且盈滿喜悅，因為再多的賠償，也都無法和那一份珍貴的勇氣相比。

【本文節錄自《洛卡 其實我們，一直都在路上》，時報出版，LOCA林煌彬／著，未經同意禁止轉載。】