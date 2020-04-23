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牡丹社原民遺骨 我擬向愛丁堡大學討還
愛丁堡大學解剖學博物館藏有四具台灣原住民頭骨，可能是清末「牡丹社事件」的重要遺物。原民會已與文化部開會討論返還事宜，將由屏東縣政府辦理部落諮商會議。成大考古學研究所所長劉益昌說，若成功返還，將是台灣首例國際遺骨返還例子。文化部文資局古物遺址組副組長劉明興說，愛丁堡大學初步表示不排除返還。文獻顯示，四具頭骨取得時間為一八七四年至一八七五年間，地點為牡丹社，與「牡丹社事件」發生時間相符。
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