牡丹社原民遺骨 我擬向愛丁堡大學討還

役政署高層官員們，民眾並不是害怕軍隊防疫措施不足，而是在這個時間點，群聚產生的傳播風險，是甚難避免的。更糟糕的是，所謂的無症狀感染者，在檢測有其潛伏期的情況下，倘若發生因替代役訓練感染，但下單位造成社區傳播的結果時，該向誰究責？是役政署署長？列名的這些立委？還是主管機關的內政部長？

2020-04-22 12:41