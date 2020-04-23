茫茫書海不知從何看起？ 4個閱讀部落客帶你輕鬆看好書

想要開始重拾書本，卻不知從何看起，或覺得一個人太孤單嗎？上網尋找同好吧！為了與更多人分享閱讀的喜悅，許多愛書人或出版從業者現在都會在臉書或YouTube影音平台上「說書」，介紹書籍和分享自己的心得，或許你也能從中發掘在閱讀時沒有注意到的精髓喔！

旅遊作家：謝哲青

以主持節目聞名的謝哲青，同時也有旅行家、作家的身份。他擁有藝術史、考古學碩士學位，因此總能用詳細的背景知識來介紹旅行中看到的事物，讓讀者更能神入他所看到的不同文化。

在他的說書直播中，你不會看到生硬的書籍介紹，而是用一個又一個的故事串連起不同主題，夾雜他可能有收藏的相關實物，讓人彷彿身歷其境。堪稱「在書房就能閱讀全世界」的最佳例子。

閱讀人社群

《閱讀人社群》會介紹許多不同種類的書籍，尤其以生活、教育為主，也適合雜食型的讀者。主持人會仔細帶你讀幾本書，搭配簡報說明書的內容。除了介紹書的內容，他還會邀請作者或來賓一同討論，也很適合想了解書背後的想法和如何寫成的讀者。

成長類：艾爾文

自我成長類的書籍一直是書店暢銷排行榜的大熱門，大家都希望能藉由書中的技巧，讓自己工作更順利、人生更美滿。但有時可能看完整本書後，發現自己要的只是其中一個概念而已，YouTube上以學習為主的頻道《艾爾文》就很適合對這類主題有興趣的人。

《艾爾文》目前已有58萬的訂閱數，主題以工作術、自我成長、理財為主。他影片主題都非常實用，且通常是他閱讀過後所得到的精華總結，且不侷限於單一本書，他會在一個主題裡融會貫通不同書的重點，讓觀眾能參考比較各家學說的優點。

學習類：閱部客

《閱部客》的主題同樣以也學習、成長為主，大部分是一本書一影片的形式。除了影片內容條理分明，重點整理清楚以外，影片編輯十分流暢也是他的一個特色。他的影片不會只是把書唸給你聽，而會加上很多圖片或其他生動的表現方式，讓讀者可以輕鬆看完影片又吸收重點。