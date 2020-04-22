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「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

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機場接待新規出爐 謝絕非公務接待

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
桃機旅客服務中心因「接待」主管之子，疑致同仁染新冠肺炎，引發輿論撻罰。觀光局今訂定機場接待新規，強調未來需要3天內提出接待申請單，經單位主管核可後才可以接待。聯合報系資料照
桃機旅客服務中心因「接待」主管之子，疑致同仁染新冠肺炎，引發輿論撻罰。觀光局今訂定機場接待新規，強調未來需要3天內提出接待申請單，經單位主管核可後才可以接待。聯合報系資料照

交通部觀光局的桃機旅客服務中心因「接待」主管之子，疑致同仁染新冠肺炎，就連同仁的5歲兒子都染疫，引發輿論撻罰。為此，觀光局今訂定機場接待新規，強調未來需要3天內提出接待申請單，經單位主管核可後才可以接待；若有緊急接待需求，則需主任秘書以上主管核可，新規即日起正式生效。

觀光局直言，過去對於機場接待確實沒有非常明確的SOP，大多都是單位有需求，就通知給機場旅服中心主任協助，為了避免類似爭議再度發生，因此訂定新規，未來機場接待就照SOP走。

根據觀光局的機場接待新規，申請單位須在3天前提寫接待申請單，經單位主管核可後才能接待，走禮遇通關者，則需檢附海關、移民署的禮遇通關同意書；若有緊急接待需求，則需主任秘書以上主管核可。

觀光局表示，若非屬公務送機，而是涉及觀光公益的接待，像是觀光促銷、觀光公益活動等，都應循程序核准，不得逕行接待。

觀光局表示，目前公務接、送機大多都是招待外賓、國外參展廠商等，未來就照SOP走，除了讓同仁有所依循外，也可以避免再發生爭議。

觀光局 機場 移民署

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